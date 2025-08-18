Zelenski se clatină între Munchen şi Yalta: istoria se repetă ca farsă

---

Cine mai are nevoie de tancuri când are covor roşu?

La Anchorage, Putin a primit ceea ce îşi dorea de la începutul invaziei: nu victoria militară, ci reabilitarea diplomatică. A zâmbit ca pisica din „Alice în Ţara Minunilor” în timp ce Trump i-a deschis uşa limuzinei, şi în acel zâmbet era triumful: Rusia nu mai e paria, ci partener.

Acum vine rândul lui Zelensky.

Astazi, la Washington, preşedintele ucrainean va intra în Biroul Oval, nu singur, ci escortat de liderii europeni - Macron, Starmer, von der Leyen - o procesiune menită să arate că Europa există.

Dar există pentru cine?

Pentru Trump?

Pentru Putin?

Sau doar pentru fotografia de grup?

Financial Times: un nou Munchen evitabil?

Cotidianul londonez o spune limpede: Zelensky cere garanţii. Dar Trump pare mai aproape de o pace grăbită, care ar putea include concesii teritoriale. Şi chiar dacă n-a semnat încă harta, umbrele anului 1938 se ridică din nou: la Munchen, marile puteri au sacrificat o bucată din Cehoslovacia pentru a salva pacea. Astăzi, jocul pare acelaşi: „pacea” ca dar pentru Occident, plătită cu bucăţi de Ucraină.

The Guardian: Europa în rol de cor

Britanicii observă că Zelensky nu mai vine singur, ci cu întreaga orchestră europeană după el. Dar ce poate cânta orchestra, dacă partitura o scrie Trump? Macron poate ridica din sprâncene, Starmer

poate vorbi despre solidaritate, iar von der Leyen poate recita încă o dată „valori comune”. Însă fără Washington, sunetul lor nu se aude. Sunt coriştii de pe scenă, în timp ce soliştii reali, Trump şi Putin, joacă tragedia principală.

The Washington Post: Yalta 2.0

Ziarul american merge la esenţă: Trump ar vrea să ofere Ucrainei „garanţii bilaterale”, un fel de NATO improvizat, valabil cât e el la putere. În traducere istorică, aceasta nu e apărarea Kievului, ci o invitaţie la un nou Yalta. Acolo, în 1945, Stalin, Roosevelt şi Churchill au împărţit Europa în sfere de influenţă. Astăzi, Trump pare dispus să repete schema: să negocieze direct cu Putin noua hartă a continentului, lăsându-i Europei rolul de spectator.

Intre farsă şi tragedie

Trei editoriale, trei voci, dar un singur refren: Ucraina e prinsă la mijloc, Europa e decor, iar soarta se decide în capriciile unui preşedinte american imprevizibil chiar pentru el insusi.

Munchen şi Yalta nu sunt metafore gratuite, ci avertismente.

Din Munchen ne-a rămas gustul amar al concesiei care a hrănit monstruozitatea.

Din Yalta, am moştenit jumătate de continent sub ocupaţie.

Şi aici se cuvine invocată observaţia lui Karl Marx, în /Optsprezece Brumar al lui Ludovic Bonaparte/: istoria se repetă, întâi ca tragedie, apoi ca farsă. Tragedia Ucrainei şi farsa unei Europe care mimează unitatea se joacă astăzi simultan, sub ochii noştri.

Dacă Trump va alege fotografia cu Putin în locul solidarităţii cu Kievul, atunci lumea nu intră într-o eră a păcii, ci într-un nou secol al târgurilor de culise.