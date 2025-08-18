Zelenski se clatină între Munchen şi Yalta: istoria se repetă ca farsă

Actualizare - Trump se autoproclamă „pacificatorul şef” înaintea negocierilor cu Ucraina
Actualizare - Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Keith Kellogg, reprezentantul lui Trump pentru Ucraina
Actualizare - Liderii europeni îl iau pe Zelenski „la pregătire” înainte de întâlnirea cu Trump
Actualizare - Trump, înaintea întâlnirii cu Zelenski şi liderii europeni: „O zi importantă la Casa Albă”
Actualizare - JD Vance va fi prezent la întrevederea Zelenski - Trump
Actualizare - Zelenski acuză Rusia de atacuri „demonstrative şi cinice” înaintea discuţiilor de la Casa Albă
Actualizare - China cere un acord „acceptabil pentru toate părţile” înaintea summitului de la Casa Albă privind Ucraina
Actualizare - Casa Albă, scena unui summit decisiv pentru Ucraina
Cine mai are nevoie de tancuri când are covor roşu?
La Anchorage, Putin a primit ceea ce îşi dorea de la începutul invaziei: nu victoria militară, ci reabilitarea diplomatică. A zâmbit ca pisica din „Alice în Ţara Minunilor” în timp ce Trump i-a deschis uşa limuzinei, şi în acel zâmbet era triumful: Rusia nu mai e paria, ci partener.
Acum vine rândul lui Zelensky.
Astazi, la Washington, preşedintele ucrainean va intra în Biroul Oval, nu singur, ci escortat de liderii europeni - Macron, Starmer, von der Leyen - o procesiune menită să arate că Europa există.
Dar există pentru cine?
Pentru Trump?
Pentru Putin?
Sau doar pentru fotografia de grup?
Financial Times: un nou Munchen evitabil?
Cotidianul londonez o spune limpede: Zelensky cere garanţii. Dar Trump pare mai aproape de o pace grăbită, care ar putea include concesii teritoriale. Şi chiar dacă n-a semnat încă harta, umbrele anului 1938 se ridică din nou: la Munchen, marile puteri au sacrificat o bucată din Cehoslovacia pentru a salva pacea. Astăzi, jocul pare acelaşi: „pacea” ca dar pentru Occident, plătită cu bucăţi de Ucraină.
The Guardian: Europa în rol de cor
Britanicii observă că Zelensky nu mai vine singur, ci cu întreaga orchestră europeană după el. Dar ce poate cânta orchestra, dacă partitura o scrie Trump? Macron poate ridica din sprâncene, Starmer
poate vorbi despre solidaritate, iar von der Leyen poate recita încă o dată „valori comune”. Însă fără Washington, sunetul lor nu se aude. Sunt coriştii de pe scenă, în timp ce soliştii reali, Trump şi Putin, joacă tragedia principală.
The Washington Post: Yalta 2.0
Ziarul american merge la esenţă: Trump ar vrea să ofere Ucrainei „garanţii bilaterale”, un fel de NATO improvizat, valabil cât e el la putere. În traducere istorică, aceasta nu e apărarea Kievului, ci o invitaţie la un nou Yalta. Acolo, în 1945, Stalin, Roosevelt şi Churchill au împărţit Europa în sfere de influenţă. Astăzi, Trump pare dispus să repete schema: să negocieze direct cu Putin noua hartă a continentului, lăsându-i Europei rolul de spectator.
Intre farsă şi tragedie
Trei editoriale, trei voci, dar un singur refren: Ucraina e prinsă la mijloc, Europa e decor, iar soarta se decide în capriciile unui preşedinte american imprevizibil chiar pentru el insusi.
Munchen şi Yalta nu sunt metafore gratuite, ci avertismente.
Din Munchen ne-a rămas gustul amar al concesiei care a hrănit monstruozitatea.
Din Yalta, am moştenit jumătate de continent sub ocupaţie.
Şi aici se cuvine invocată observaţia lui Karl Marx, în /Optsprezece Brumar al lui Ludovic Bonaparte/: istoria se repetă, întâi ca tragedie, apoi ca farsă. Tragedia Ucrainei şi farsa unei Europe care mimează unitatea se joacă astăzi simultan, sub ochii noştri.
Dacă Trump va alege fotografia cu Putin în locul solidarităţii cu Kievul, atunci lumea nu intră într-o eră a păcii, ci într-un nou secol al târgurilor de culise.
Opinia Cititorului ( 16 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de esop în data de 18.08.2025, 08:16)
Ceea ce nimeni nu ar f crezut vreodata se intimpla acum .Zelenski si UE reusesc sa smulga 80 la suta din teritoriul Ucrainei rusilor .Fratii rusilor i-au parasit pentru eternitate .Niciodata acest sacrificiu nu va putea fi uitat de ucrainieni si nici nu vor putea ierta vreodata crimele .Istoria va consemna si il va pune pe Zelenski in rindul marilor voievozi ai estului Europei .Este unic in Istoria mondiala a umanitatii .Sa rezisti unei forte militare de anvergura sovietelor este demn de Guinness book .Asa cum Trump a spus deja Zelenski poate face pace ceea ce ii poate oferi premiul Nobel pentru pace .
Practic Ucraina nu numai ca isi salveaza 80 la suta din teritoriu dar ofera protectie maxima si UE transformindu-se intr-o mare putere militara zonala .Trump a jucat exact ca la carte .Rusii nu au alternativa .Li se ofera ce deja stiam inca de la inceput ca le apartine si pentru care au pierdut deja sute de mii de cetateni .Acum Ucraina si Romania plus Rep .Moldova se transforma intr-un arici de otel ce va asigura pacea si despartirea totala de Rusia timp de un secol ..Fortele ruse din Transnistria , putine si slab pregatite, vor fi alungate .UE si-a indepălinit targhetul de etapa .UE si-a mutat granitele spre est .Peste 30 de ani vor mai inainta 1000 de km .Nu ne grabim .Desigur multi dintre noi nu vor mai fi atunci .O data oprite luptele mutam fortele europene spre est mii de km .Cei care vor apuca faza a treia a extinderii UE vor fi cu mult mai fericiti ca noi .Imperiul se reface .Ceea ce ma nedumireste este lipsa de reactia a Chinei care nu profita de aceasta stare de facto vazind slabiciunile Rusiei si se multumeste cu firimituri .Fie nu are forta militara necesara fie XI este , asa cum multi inca mai cred si despre Trump , este manipulat de Putin care poate avea dosare peste dosare .
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 08:27)
Da Trump salveaza 80% din Ucraina. A spus si Wickoff, concesia lui putin e ca nu ia toata Ucraina. Si omul asta e cel ce discuta direct cu putin, cu orele. Deci stie ce cerinte avea putin.
1.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 09:25)
romania ar cel mai mare procent de obezi din europa, deci afirmatia nr 1 e o idiotenie
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 08:25)
Trump e doar de partea lui Trump. Nu va mai bateti capul daca-i cu putin sau cu zelenski sau cu orban sau cu EU sau etc.
Nu are vreo loialitate fata de nimeni, si o sa arunce sub tren pe oricine , in functie de interesele si opinia alegatorilor de moment. Am vazut ce s-a intamplat cu Musk, fara de care nici nu ajungea presedinte. Si unde e Musk acum, sub autobuz.
2.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 09:18)
Rusofilii asta viseaza, sa-l arunce pe zelenski afara.
Asta nu se va intampla, pt ca trump are nevoie de pace. Premiul nobel, promisiuni electorale, plus pastrarea zonei de influenta americana in Ucraina.
Plus evitarea unui razboi direct NATO-Rusia.
Plus salvarea de vieti, pe care orice om cat de cat normal ar face-o daca ar putea.
2.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.2)
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 10:07)
A mai pus-o si pe nevasta-sa sa-i scrie o scrisoare la putin, "elibereaza copiii Ucrainei", chiar in ziua intalnirii din Alaska. Iar prima intrebare a oricarui reporter, de fiecare data cad s-au pus intrebari catre putin, ma gandesc putin regizate(la care n-a raspuns), a fost "mai continuati sa omorati civili? sau:cati civili mai omorati"?.
Deci clar Trump vrea imaginea de salvator de vieti, si salvator de copii, o f buna imagine pt un lider. Nu-l va da pe Zelenski afra, pana nu obtine ce vrea, stop the war.
3. Mda
(mesaj trimis de Oarecare în data de 18.08.2025, 09:40)
Paralela cu München și Yalta merge și nu prea.
De pildă, în urma acordului din 1938, Polonia a anexat și ea o parte din Cehoslovacia, dar bucuria lor nu a fost de durată.
La Yalta s-a consfințit atât de cinic realitatea din teren, juma din Europa fiind sub bocancii trupelor sovietice. Nu este cazul acum. Propaganda cu pericolul rusesc care planează asupra Europei nu poate fi crezută decât de proștii lui Brucan.
Multă lume nu știe ce s-a întâmplat la Odessa în data de 2 mai 2014. A fost un adevărat masacru. Ultranationalisti ucraineni din Kiev veniți special la Odessa au incendiat Casa Sindicatelor omorând și schilodind sute de cetățeni ai orașului care au "îndrăznit" să manifesteze anti Euromaidanul de la Kiev. Din acel moment lucrurile au luat-o razna și Ucraina a intrat practic în război civil.
Au urmat apoi bombardamentele din Donbas ale aviației ucrainene asupra populației civile! Deci asupra propriilor cetățeni, chiar dacă erau de naționalitate rusă.
Din acel moment si în lipsa incherii unor acorduri la Minsk, pentru că au fost și astfel de încercări, războiul fratricid ruso-ucrainean a fost inevitabil.
Să vedem acum ce se va întâmpla la ședința cu părinții elevului problemă Zele, care a fost convocată de dirigintele clasei, Trump. Eu aș propune exmatricularea :)
3.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 13:53)
Rusii au folosit acest lucru ca si pretext,oricum intrau in Ucraina atata timp cat autoritatile ucrainene au vrut sa scoata Ucraina din sfera lor de influenta!Acum mor foarte multi tineri ucraineni si din pacate mor degeaba,a devenit un razboi sinucigas!
4. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 09:54)
Treaba e mult mai simpla ,fratilor,
Trump e interesat exclusiv de bunastarea USA,
deci nu mai doreste sa risipeasca banii americanilor,
pe razboaie si apararea asa zisilor aliati la pret redus,
in contrapartida sefuletii razboinici din europa,
doresc razboi ca sa nu piarda puterea si sa incerce,
construirea europei federale,sacrificand bunastarea populatiei.
8. China !
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 14:51)
Nu Rusia sau Ucraina e preocuparea lui Trump, din partea lui n-au decat sa se bata 1000 de ani, dar nu din banii Americii !
Preocuparea MAGA este mentinerea unui avantaj tehnologic vs China si asta se poate face doar in ALIANTA cu Rusia, care ii ofera acces la resurse critice: minerale rare !
It's so simple!