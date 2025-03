Grupul Agroland vizează în 2025 vânzări nete consolidate de 363,4 milioane de lei şi un profit operaţional de 19,4 milioane de lei

Agroland Business System (BVB: AG), grup antreprenorial românesc de retail, agricultură şi alimentaţie, care deţine cea mai mare reţea de magazine agricole din România, vizează pentru anul 2025, la nivel consolidat, vânzări nete în valoare de 363,4 milioane de lei, în creştere cu 14% faţă de rezultatul obţinut în 2024, un profit operaţional de 19,4 milioane de lei şi un profit net de 9,8 milioane de lei, conform unui comunicat transmis redacţiei.

"După ce ultimii ani au fost marcaţi de evenimente externe imprevizibile, propunem pentru 2025 un buget conservator, care are în vedere factorii ce pot influenţa stabilitatea geopolitică, economică şi financiară. Pe de altă parte, în acest an vom continua investiţiile în segmentele de business în care activăm, care să ne asigure o creştere sustenabilă şi consolidarea poziţiei noastre pe piaţa din România. În acest sens, pentru 2025 am bugetat investiţii de 25 de milioane de lei, direcţionate cu precădere către dezvoltarea fabricii de furaje din Işalniţa şi a platformei avicole de la Mihăileşti, care ne vor asigura o flexibilitate mai mare în gestionarea marjelor operaţionale şi adaptarea rapidă la schimbările pieţei. Totodată, reţeaua noastră de magazine în format MEGA traversează o etapă de creştere accelerată, atingând borna de 30 de magazine la nivel naţional, după deschiderea a trei noi unităţi în acest început de an. Continuăm să ne concentrăm pe diversificarea ofertei şi optimizarea fluxurilor operaţionale, pentru a răspunde cât mai eficient cerinţelor clienţilor noştri", a declarat Horia Cardoş, fondator şi CEO al Agroland Business System.

În segmentul de retail, compania are în plan pentru 2025 deschiderea a minimum 10 noi magazine Agroland în format MEGA, care să genereze o cifră de afaceri de 16 milioane de lei în acest an. Recent, Agroland a atins borna de 30 de magazine în format MEGA prin deschiderea unei noi unităţi în Turnu Măgurele, judeţul Teleorman. Acesta a presupus o investiţie de 400.000 de lei, având o suprafaţă de 160 mp şi o gamă de peste 2.500 de produse. Pentru acest an, conducerea companiei estimează pentru noul Agroland Turnu Măgurele vânzări în valoare de peste 3 milioane de lei şi un trafic mediu zilnic de aproximativ 100-120 de persoane.

În acest an, Grupul Agroland va finaliza în cadrul platformei avicole de la Mihăileşti o investiţie în renovarea şi dotarea cu echipamente a şase hale de producţie cu o capacitate de 116.000 de găini ouătoare. Această extindere va creşte capacitatea platformei de la Mihăileşti la 300.000 găini, generând o producţie medie lunară de 5,8 milioane de ouă, în creştere cu 18% comparativ cu producţia medie din 2024, potrivit comunicatului.

În ceea ce priveşte producţia de furaje, după ce în 2024, cele două fabrici, de la Caransebeş şi Işalniţa, au produs o cantitate de 18.100 de tone de furaje, compania a demarat extinderea capacităţii de producţie la unitatea din Işalniţa. Finalizarea investiţiei este estimată pentru sfârşitul anului 2025 şi va permite o creştere suplimentară a producţiei cu 10.000 de tone anual.

Agroland Agribusiness, subsidiară în cadrul Grupului Agroland, specializată în vânzarea de inputuri agricole, vizează pentru 2025 vânzări brute de 69,1 milioane de lei, EBITDA de 4,6 milioane de lei şi un profit net de 2,4 milioane de lei. În prima jumătate a acestui an, compania va operaţionaliza staţia de condiţionare a seminţelor şi cerealelor din localitatea Şimian, judeţul Mehedinţi. Aceasta va permite companiei să prelucreze seminţele şi cerealele, acoperind întregul proces, de la curăţarea, uscarea şi sortarea acestora, până la tratarea, ambalarea şi depozitarea lor.

"Provocările din sectorul agricol vor persista şi în 2025, ca urmare a situaţiei dificile a fermierilor, mai ales a celor care lucrează suprafeţe agricole mai reduse şi care sunt mai afectaţi de fluctuaţiile producţiei şi ale preţurilor inputurilor agricole. În acest context, punem accent pe consolidarea relaţiilor comerciale cu clienţii şi partenerii noştri, astfel încât să putem oferi soluţii concrete şi flexibile, care să răspundă cât mai bine nevoilor acestora. Totodată, anul 2025 marchează intrarea companiei într-o nouă etapă de dezvoltare, prin extinderea activităţii în domeniul prelucrării seminţelor şi cerealelor. Această decizie ne va permite să devenim producător de seminţe şi cereale de genetică proprie, adaptate condiţiilor climatice şi cerinţelor specifice ale pieţei locale. Suntem încrezători că această direcţie ne va consolida competitivitatea şi ne va permite să sprijinim dezvoltarea durabilă a fermierilor parteneri", a afirmat Florin Radu, Director General al Agroland Agribusiness.

Grupul Agroland a înregistrat în 2024 venituri consolidate de 315,8 milioane de lei, o creştere de 7% faţă de anul precedent, un profit operaţional de 17,2 milioane de lei, un avans de 55% comparativ cu 2023, în timp ce rezultatul net a ajuns la 7,6 milioane de lei, o majorare cu 62%. La nivelul Agroland Agribusiness, aceasta a raportat venituri din exploatare de 55,2 milioane de lei în 2024, în scădere cu 3% faţă de anul precedent. În plus, EBITDA s-a ridicat la 3,9 milioane de lei, un avans de 46% comparativ cu 2023, iar profitul net a ajuns la 2 milioane de lei, o majorare cu 94%. Grupul Agroland este listat pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti începând cu data de 1 martie 2021 şi se tranzacţionează sub simbolul AG. De asemenea, acţiunile Agroland Agribusiness sunt listate pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti începând cu data de 15 iunie 2021 şi se tranzacţionează sub simbolul AAB, se mai precizează în comunicat.