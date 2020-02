Grupul Mol - rezultat operaţional de 2,44 miliarde dolari, anul trecut

În pofida mediului extern volatil şi plin de provocări de la finalul anului trecut, Grupul MOL a obţinut un rezultat operaţional CCS EBITDA de 598 milioane dolari în trimestrul al patrulea din 2019, rezultatul pentru întreg anul atingând 2,44 miliarde dolari, peste ţinta orientativă actualizată recent. Fluxul de numerar liber simplificat a scăzut, comparativ cu 2018, în condiţiile în care compania continuă proiectele de transformare strategică, dar a rămas la un nivel pozitiv, de 356 milioane dolari, în 2019, potrivit unui comunicat de presă.

Producţia din segmentul Upstream a înregistrat o creştere secvenţială în trimestrul al patrulea şi a rămas aproape neschimbată la nivelul întregului an 2019, la 111.000 bep/zi, uşor peste ţinta orientativă. Din cauza scăderii preţurilor ţiţeiului şi gazului natural, rezultatul EBITDA a fost cu 17% sub nivelul din 2018. Explorarea şi producţia au rămas activităţile generatoare de numerar pentru Grupul MOL, înregistrând un flux de numerar liber simplificat masiv de aproape 700 dolari, anul trecut, conform sursei citate. În segmentul Upstream, MOL are o ţintă dublă în 2020: să finalizeze cu succes achiziţia şi să integreze activele ACG, care vor contribui la creşterea producţiei cu 20.000 de barili pe zi. În acelaşi timp, MOL va continua să maximizeze generarea de valoare şi flux de numerar în segmentul Upstream, prin operarea eficientă a activelor existente.

Rezultatul operaţional CCS EBITDA pe segmentul Downstream a scăzut cu 13%, la 866 milioane dolari, reflectând în totalitate mediul macroeconomic mai dificil. În trimestrul al patrulea, rezultatul operaţional CCS EBITDA a scăzut cu 21% faţă de perioada corespunzătoare din 2018, la 191 milioane dolari, în condiţiile în care marjele de rafinare şi cele din segmentul petrochimic s-au redus, la finalul anului trecut. Totuşi, marjele de rafinare au revenit pe creştere în ianuarie-februarie 2020. Cererea de carburanţi în regiune a rămas foarte solidă în 2019, înregistrând o creştere de 3,4%, care a sprijinit sectorul Downstream.

Proiectul de construcţie a fabricii de polioli se află în parametri de timp şi buget planificaţi, anunţă compania, adăugând că lucrările majore de construcţie au avansat, în 2019, iar proiectul este finalizat în proporţie de 50%.

O decizie finală de investiţii a fost adoptată şi în ceea ce priveşte proiectul de modernizare a Rafinăriei Rijeka, cu scopul de a transforma segmentul Downstream al INA într-un business sustenabil şi profitabil. Proiectul include construcţia unei unităţi de transformare a rezidurilor petroliere care utilizează tehnologia de cocsificare întârziată, a cărei finalizare este programată pentru 2023.

Segmentul Consumer Services a fost "sectorul vedetă" în 2019, rezultatul EBITDA pe acest segment înregistrând o creştere anuală de 30%, în trimestrul al patrulea (24% exprimat în dolari), încheind astfel încă un an cu o creştere solidă de două cifre a venitului. Segmentul Consumer Services a atins, anul trecut, câteva borne importante, inclusiv generarea de către segmentul non-carburanţi a 30% din marja totală. Dezvoltarea accelerată a conceptului non-carburanţi a continuat: numărul staţiilor reamenajate pentru a include spaţii Fresh Corner a crescut la 877, de la 687 în urmă cu un an.

Segmentul Gas Midstream a generat un rezultat EBITDA de 71 milioane USD în Q4, în creştere cu 48% faţă de anul precedent, în condiţiile în care cererea de capacitate de transport de gaze a crescut semnificativ pe fondul incertitudinilor privind acordul de tranzit dintre Rusia şi Ucraina. Cheltuielile operaţionale au scăzut cu peste 10%, în condiţiile în care consumul propriu tehnologic şi pierderile din reţea s-au redus, aceeaşi tendinţă fiind înregistrată şi de preţul gazului natural.

Zsolt Hernadi, CEO şi Chairman al MOL, a comentat: "Am livrat rezultate financiare robuste în 2019, chiar uşor peste ţinta orientativă actualizată pentru EBITDA, în pofida mediului extern dificil. Am atins, de asemenea, câteva borne importante de-a lungul drumului nostru de transformare până în 2030. Am aprobat achiziţia de active upstream în Azerbaijan, am finalizat 50% din proiectul nostru fanion de polioli, iar businessul de Consumer Services a avut încă un an record.

Cu bazele noastre solide şi în pofida incertitudinilor globale în creştere, privim 2020 cu optimism. Cu ajutorul noilor active, ne aşteptăm la creşterea rezultatului EBITDA la aproximativ 2,5 miliarde dolari, pe baza cadrului nostru macro pe termen mediu privind un preţ al ţiţeiului Brent de aproximativ 60 USD pe baril şi a unei perspective conservatoare privind sectorul petrochimic. Astfel, ar trebui să obţinem un flux de numerar suficient pentru a acoperi investiţiile în proiectele noastre strategice".

Grupul MOL este o companie de petrol şi gaze internaţională integrată şi independentă, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operaţiuni în peste 40 de ţări, o forţă de lucru dinamică formată din 25.000 de angajaţi în întreaga lume şi peste 100 de ani de experienţă în industrie. Activităţile de explorare şi producţie ale Grupului MOL sunt susţinute de o experienţă de peste 75 de ani în domeniul hidrocarburilor. În prezent, activităţile de producţie se desfăşoară în opt ţări, iar cele de explorare în 13 ţări. Grupul MOL controlează patru rafinării şi două unităţi petrochimice la nivelul managementului integrat al lanţului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia şi Croaţia. Compania are, de asemenea, o reţea de aproximativ 2.000 de benzinării în zece ţări din Europa Centrală şi de Est, dintre care 227 în România.