HMD Global Oy a primit pentru a doua oară rating-ul EcoVadis Platinum

HMD Global, producătorul telefoanelor şi tabletelor Nokia, este una dintre cele mai importante companii care fac eforturi majore pentru reducerea e-waste-ului şi pentru realizarea unor telefoane mai durabile. Una dintre cele mai importante recunoaşteri ale eforturilor celui mai mare producător de telefoane mobile din Europa de a tranziţiona către o economie verde a fost obţinerea pentru a doua oară a rating-ului EcoVadis Platinum în 2023, conform unui comunicat de presă al companiei.

Firma se plasează astfel în top 1% dintre business-urile sustenabile la nivel mondial. EcoVadis este cel mai mare furnizor de rating-uri în materie de sustenabilitate din lume, care sunt bazate pe dovezi reale şi acoperă patru teme: mediu, legislaţia muncii şi relaţii de muncă, drepturile omului, etică şi achiziţii sustenabile. HMD a deţinut în 2020 şi 2021 rating-urile Silver, respectiv Gold.

"Suntem extrem de încântaţi că am obţinut rating-ul EcoVadis Platinum pentru al doilea an consecutiv. Pe lângă angajamentul pe care l-am luat de a produce dispozitive mobile de calitate la preţuri avantajoase, care să fie disponibile pentru oamenii din toată lumea, fiecare dintre noi, cei de la HMD, privim cu bucurie spre viitorul nostru. Un viitor al produselor inovatoare care sunt şi durabile, ajută la reducerea deşeurile electronice, în vreme ce utilizatorii se pot folosi de telefoanele lor mobile mai mult timp şi având un impact pozitiv asupra planetei", a declarat Jean-Francois Baril, Co-Fondator, Chairman şi CEO al HMD Global.

Două noi programe care au consolidat eforturile deja semnificative ale HMD sunt "Trade In" şi "Circular". Prin "Trade In, cumpărătorilor li se asigură o sumă de bani pentru achiziţionarea unui nou dispozitiv Nokia când îl returnează pe cel vechi, pentru a fi reciclat sau reutilizat. "Circular" este un abonament prin care orice utilizator poate beneficia de cele mai noi device-uri Nokia. Când cineva doreşte un nou telefon sau o nouă tabletă, dispozitivul vechi primeşte o a doua viaţă: merge mai departe către un alt plătitor de abonament, este donat sau reciclat. Şi prin acest program nu numai că se reduc cantitatea de e-waste şi emisiile de carbon, dar utilizatorii primesc puncte prin sistemul "Seeds for Tomorrow". Cu cât cineva foloseşte un dispozitiv Nokia o perioadă mai lungă de timp, cu atât acea persoană va primi mai multe puncte pe care le poate dona apoi unei cauze pentru: proiecte de reducere a amprentei de carbon, plantarea de arbori, donarea de dispozitive către persoanele dezavantajate din punct de vedere digital.

Următorul pas extrem de important din 2022 a fost lansarea primelor telefoane realizate majoritar din materiale reciclate şi care încearcă să reducă cât mai mult amprenta de carbon. Unul dintre acestea este Nokia G60 5G, care este fabricat în proporţie de 60% din plastic reciclat. În plus, oferă atât 3 ani de garanţie şi 3 actualizări ale sistemului de operare, cât şi actualizări lunare de securitate în cei 3 ani. Însă, cel mai important telefon din gama celor sustenabile este Nokia X30 5G, care este produs din aluminiu 100% reciclat şi 65% plastic reciclat. Pe lângă garanţia şi cei 3 ani de actualizări care se regăsesc şi la modelul G60, X30 include şi o baterie care îşi menţine 80% din capcitatea pe parcursul a 800 de cicluri de reîncărcare şi nu include un încărcător în pachet (majoritatea utilizatorilor având deja unul compatibil), pentru a reduce şi mai mult potenţialele deşeuri electronice.

O altă componentă importantă din misiunea de reducere a amprentei de carbon a dispozitivelor Nokia este folosirea unor ambalaje de dimensiuni mai mici realizate din materiale reciclate şi reciclabile. În cazul seriilor G, X şi T, ambalajul este certificat FSC®: fabricat din materiale reciclate şi/sau din surse de lemn controlate (parte din programe de tăieri sustenabile). În plus, ambalajul nu mai este acoperit cu plastic, ci cu o supracopertă din hârtie reciclată. Doar sigiliul cutiei este realizat din plastic. Obiectivul final este de aproximativ 70% conţinut reciclat, ambalajul având nevoie de 20-30% hârtie din fibră lemnoasă virgină, pentru a asigura rezistenţa şi calitatea materialului.

Încununarea eforturilor de până acum de conectare a lumii cu un impact minim asupra mediului a fost introducerea primelor telefoane Nokia care pot fi reparate chiar de către utilizatori. Modelul G22 a fost creat în 2022 şi lansat în 2023, fiind urmat tot anul acesta de Nokia G42 5G. Ambele pun HMD Global în fruntea inovaţiei în ce priveşte reparabilitatea şi durabilitatea. Design-ul celor două telefoane este de aşa natură încât să poată fi înlocuite foarte uşor componentele care se uzează cel mai uşor: ecranul, bateria, portul de încărcare şi capacul de pe spate. În plus, funcţia QuickFix oferă şi acces la componente originale. Printr-un parteneriat cu iFixit, utilizatorii au la dispoziţie ustensilele necesare, ghiduri oficiale de dezasamblare şi componentele ce pot fi înlocuite. Pentru a reduce şi mai mult emisiile de carbon, ambele modele reparabile au o baterie care ţine trei zile (în condiţii normale de utilizare) şi care îşi păstrează 80% din capacitate pe parcursul a 800 de cicluri de încărcare, iar capacul de pe spate este realizat 100% din plastic reciclat.

Eforturile de CSR ale companiei nu se reduc doar la produse în sine, ci acoperă toate aspectele necesare unui business cu adevărat sustenabil: diversitatea, echitatea şi incluziunea la locul de muncă; siguranţa în muncă şi wellbeing-ul angajaţilor; talent management şi creşterea oportunităţilor de învăţare continuă; design sustenabil al produselor; reducerea amprentei de CO2; încurajarea economiei circulare.

Pe lângă eforturile constante în ce priveşte impactul direct al HMD Global, compania încearcă să ofere un exemplu în ce priveşte ocrotirea şi regenerarea mediului înconjurător. Prin parteneriatului cu cei de la Ecologi, compania a oferit cumpărătorilor posibilitatea să planteze arbori, în loc să includă căşti împreună cu dispozitivele lor. Iniţiativa a început în 2020 în Marea Britanie şi a afost extinsă în Italia, Germania şi Olanda în 2021, iar în 2022 a ajuns şi la clienţii enterprise.

Tot prin eliminarea unui accesoriu din cutiile modelelor Nokia X10 and X20 - încărcătorul - a fost evitată producţia a 777 kg de încărcătoare. Pentru cei care au dorit să achiziţioneze un încărcător separat, compania a donat euro10 către o cauză nobilă pentru fiecare încărcator cumpărat. Însă în 2022, 85% dintre cumpărători nu au mai achiziţionat încărcătoare.

O altă acţiune importantă, în parteneriat cu cei de la ClearRivers, a presupus înlăturarea a 3,5 tone de plastic din râuri, iniţiativă care continuă.