Horvath: 65% dintre CFOs din Europa se aşteaptă la o evoluţie pozitivă a economiei în 2025

În pofida numeroaselor provocări, majoritatea directorilor financiari din Europa (65%) consideră că situaţia economică a companiilor lor fie se va îmbunătăţi (33%), fie se va menţine la actualul nivel pozitiv (32%), arată un studiu amplu realizat de compania globală de consultanţă, Horvath, prezentă pe piaţa din România din 2005.

Ediţia din acest an a "Horvath CFO Study", intitulată "Embark on the Journey into Next-Gen Performance Management", a identificat principalele priorităţi strategice ale managerilor financiari. Conform studiului realizat în 2024 cu proiecţii pentru 2025, armonizarea, standardizarea şi optimizarea proceselor financiare s-a situat pe primul loc, fiind considerată importantă de 88% dintre CFOs. Dezvoltarea angajaţilor şi dobândirea de competenţe noi, moderne, adaptate viitorului a fost o prioritate pentru 85% dintre aceştia, iar progresarea în integrarea globală a datelor şi dezvoltarea platformelor integrate de date a fost esenţială pentru 78% dintre managerii financiari.

Celelalte priorităţi ale managerilor financiari pentru 2025 vor fi: (4) Valorificarea potenţialelor de eficienţă prin reducerea costurilor la nivelul întregii companii, precum şi în aria de responsabilitate a Directorului Financiar (CFO) - 78%; (5) Consolidarea capabilităţilor predictive în procesele de Planificare, Prognoză şi Raportare - 71%; (6) Accelerarea semnificativă a investiţiilor în digitalizare, în toate domeniile de activitate ale companiei - 70%; şi (7) Integrarea temelor de sustenabilitate în Managementul Performanţei - 66%.

Dincolo de aceste priorităţi, "Horvath CFO Study 2025" a identificat şi o direcţie cheie a liderilor financiari, pentru 2025 şi anii următori. Aceasta va consta în trecerea de la iniţiativele clasice de reducere a costurilor către adoptarea Inteligenţei Artificiale Generative (GenAI) şi dezvoltarea platformelor integrate de analiză.

GenAI este văzută drept un catalizator cheie pentru schimbarea paradigmei financiare, iar 78% dintre CFOs estimează că noile tehnologii vor genera activităţi şi roluri complet noi în departamentele financiare, transformând Controller-ul tradiţional într-un Business Partner mult mai strategic. Cu toate acestea, 80% dintre lideri nu cred că tehnologia va elimina complet importanţa rolului de Controller, ci va duce la o colaborare om-tehnologie mai strânsă.

Printre aplicaţiile practice, 77% dintre executivii financiari consideră că utilizarea GenAI în planificare şi prognozare este esenţială pentru simplificarea proceselor, reducerea complexităţii şi crearea de scenarii predictive mai precise. De asemenea, GenAI este privită ca soluţie pentru reducerea efortului manual în raportare, oferind recomandări şi analize bazate pe date într-un timp record: 79% dintre CFO prioritizează utilizarea unor noi instrumente de Business Intelligence (BI) şi reducerea volumului de rapoarte centralizate.

Totuşi, doar 26% dintre organizaţii raportează utilizarea automatizărilor în activităţile de prognoză şi analiză, iar doar 5% au implementat complet soluţii bazate pe GenAI, ceea ce indică un decalaj semnificativ între obiectivele ambiţioase şi realitate.

"Transformarea digitală şi automatizarea sunt esenţiale pentru următorul nivel de excelenţă financiară. În pofida optimismului general, capacităţile actuale nu reuşesc să răspundă cerinţelor tot mai complexe, ceea ce creează un deficit de eficienţă şi predictibilitate. În viitor, succesul unui CFO va depinde de capacitatea de a combina leadership-ul strategic cu utilizarea avansată a tehnologiei. GenAI nu este doar un instrument tehnologic, ci un element esenţial pentru eficienţă, inovare şi decizii mai bune. Este timpul să transformăm aceste oportunităţi în realitate operaţională", sintetizează concluziile "Horvath CFO-Study 2025" Maria Boldor, Partner şi Managing Director, Horvath România.

Pentru realizarea acestui studiu, echipa Horvath a discutat cu peste 150 de responsabili financiari din top managementul unor companii din 15 ţări (12 state membre ale Uniunii Europene, plus SUA, UK şi Elveţia), dintre care peste 86% generează venituri mai mari de 100 de milioane de euro pe an, iar 75% au peste 500 de angajaţi.