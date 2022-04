Huawei a lansat împreună cu All Digital şi EY un studiu privind competenţele digitale în Uniunea Europeană

ALL DIGITAL, HUAWEI şi EY au lansat un studiu privind competenţele digitale, un efort comun pentru creşterea gradului de conştientizare a deficitului privind abilităţile în domeniu la nivelul Uniunii Europene, se arată într-un comunicat de presă. Studiul a fost prezentat în cadrul unui eveniment de lansare, în faţa unei comunităţi de experţi, pe 27 aprilie 2022, la Biblioteca Solvay din Bruxelles.

Potrivit unor noi cercetări, 2 din 3 europeni ce au un nivel scăzut în materie de competenţe digitale vor avea nevoie de perfecţionare până în 2025, pentru a atinge obiectivele stabilite în Planul de Acţiune al UE pentru Educaţie Digitală. Pe măsură ce Uniunea Europeană ia măsuri pentru a accelera tranziţia digitală şi ecologică, este nevoie de soluţii noi pentru a cultiva aceste abilităţi în rândul oamenilor.

ALL DIGITAL şi HUAWEI, cu sprijinul EY, au colaborat pentru a contribui la creşterea gradului de conştientizare a deficitului privind abilităţile digitale la nivelul Uniunii Europene. Prin intermediul unui chestionar rapid, fiecare cetăţean UE a putut vedea care sunt competenţele din domeniu pe care le poate îmbunătăţi. Scopul chestionarului este acela de a obţine o privire de ansamblu asupra deficitului de aptitudini digitale, prin crearea şi încadrarea rezultatelor în 6 tipologii distincte: Investigatorul Pierdut ("The Lost Investigator), Comunicatorul Tăcut ("The Silent Communicator"), Creatorul Stângaci ("The Clumsy Creator), Protectorul Expus ("The Exposed Protector), Programatorul Deconectat ("The Disconnected Programmer") şi Rezolvatorul Confuz ("The Confused Problem-solver"). Aceste tipologii au fost create pe baza descoperirilor prezentate în studiul privind competenţele digitale în Uniunea Europeană.

"Fiecare cetăţean european poate beneficia de pe urma iniţiativelor de îmbunătăţire şi recalificare în ceea ce priveşte competenţele digitale. Indiferent de cât de calificaţi şi experimentaţi suntem, fiecăruia dintre noi îi lipsesc anumite abilităţi digitale, aşa cum arată chestionarul. Trebuie să acţionăm acum şi să luăm măsuri concrete, bazate pe o abordare integrată, pentru a stimula învăţarea pe tot parcursul vieţii prin combinarea abilităţilor tehnologice, sociale şi emoţionale", a declarat Carlos Zorrihno, membru al Parlamentului European şi Comunicator Tăcut.

În timp ce studiul explorează în profunzime cauzele fundamentale ale deficitului, chestionarul creşte gradul de conştientizare cu privire la carenţele digitale şi permite o înţelegere mai largă a situaţiei. Studiul dezvăluie, de asemenea, posibile soluţii şi acţiuni concrete pe care factorii decizionali le pot întreprinde pentru a reduce decalajul acestor competenţe.

"Avem nevoie de un impuls mai solid şi de investiţii suplimentare pentru îmbunătăţirea competenţelor digitale, astfel încât oamenii să dobândească cât mai repede abilităţile necesare, dacă dorim să atingem cu succes şi în mod eficient obiectivul tranziţiei digitale şi ecologice. Guvernele, industria şi responsabilii de educaţie şi formare profesională ar trebui să colaboreze îndeaproape pentru a realiza acest lucru", a adăugat Chiara Riondino, Head of Unit Vocational Education and Training, Comisia Europeană şi Programator Deconectat.

• Studiul este structurat în jurul a cinci domenii specifice de interes:

● Îmbunătăţirea şi creşterea oportunităţilor de educaţie şi învăţare în domeniul TIC

● Prioritizarea talentelor în cadrul companiilor: îmbunătăţire/recalificare

● Încurajarea şi sprijinirea femeilor care activează în domeniul TIC

● Stimularea creării unor ecosisteme colaborative în sfera competenţelor digitale

● Investiţiile în digitalizarea serviciilor publice

"Studiul privind competenţele digitale în Europa este un raport extrem de valoros, care evidenţiază strategii şi iniţiative pentru rezolvarea decalajului în materie de competenţe digitale la nivelul UE. Documentul acordă o atenţie deosebită acţiunilor ce trebuie să vină din partea industriei şi a factorilor de decizie, astfel încât tinerii europeni să poată dobândi competenţele de care au nevoie pentru a avea succes în economia digitală modernă", a spus Peter Palvolgyi, Chief Executive Officer la ALL DIGITAL şi Creator Stângaci.

Studiul evidenţiază constatări importante - aproape 1 din 5 specialişti TIC au competenţe digitale scăzute la nivel general, în timp ce aproape 80% din decalajul de competenţe digitale se datorează contradicţiei dintre competenţele digitale, indicând nevoia urgentă de perfecţionare.

"Colaborăm cu partenerii noştri din întreaga lume pentru a dezvolta un ecosistem de talente în sfera digitalului mai robust şi pentru a promova o incluziune digitală mai largă. Credem că talentul digital va juca un rol esenţial în promovarea economiei digitale. Vom investi 150 de milioane EUR în programe pentru dezvoltarea abilităţilor digitale în următorii cinci ani şi ne aşteptăm să venim în sprijinul a peste trei milioane de oameni. Ne dorim să oferim tuturor beneficiile tehnologiei digitale", a menţionat Tony Jin, reprezentantul şef al Huawei pentru instituţiile europene şi Investigator Pierdut.

Potrivit sursei citate, în 2008, Huawei a început să lanseze programe de dezvoltare a talentelor numite Seeds for the Future, inclusiv să acorde burse, să organizeze competiţii tehnologice şi să ofere posibilitatea de formare în sfera competenţelor digitale. De atunci, compania a sprijinit peste 1,5 milioane de oameni din peste 150 de ţări. În 2021, Huawei a lansat Programul Seeds for the Future 2.0, care face parte din eforturile sale continue de a contribui la dezvoltarea talentului în domeniu.

Studiul UE reprezintă una dintre cele patru serii de studii dedicate talentelor, care include Spania, Africa de Sud şi China. Celelalte trei lucrări vor fi lansate separat în mai.