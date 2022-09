Huawei a organizat Ziua Europeană a Inovării, ediţia 2022, la Budapesta

Huawei a organizat, la Budapesta, Ziua Europeană a Inovării 2022, conferinţa sa privind inovarea în Europa.

În cadrul evenimentului, Huawei şi partenerii săi au prezentat noi perspective despre modul în care tehnologia inovativă poate contribui la accelerarea digitalizării, a tranziţiei către energie verde, a conservării biodiversităţii şi a identificării talentelor în domeniu.

Aproximativ 250 de reprezentanţi guvernamentali, din industria de tehnologie şi din mediul academic s-au reunit la Castle Garden Bazaar pentru a dezbate tema summitului - "Inovare pentru o Europă diversă". În cadrul evenimentului, Huawei a prezentat mai multe situaţii de utilizare 5G pentru diferite scenarii din industrie, inclusiv pentru zona de logistică, porturi şi minerit, detaliate prin intermediul reţelelor mobile 5G private, expuse în camionul demonstrativ 5G al companiei.

Jeff Wang, preşedintele departamentului de afaceri publice şi comunicare de la Huawei, a menţionat în deschiderea evenimentului: "În cadrul Huawei, considerăm că putem fi lideri în materie de inovare, prin investiţii continue în cercetare şi dezvoltare. Deşi procesul de inovare este plin de incertitudini, asemenea călătoriei noastre spre viitor, un lucru este sigur: inovarea va fi crucială pentru un viitor sustenabil. Ne vom concentra eforturile şi vom colabora cu partenerii noştri pentru a crea o Europă mai inteligentă, mai ecologică şi mai durabilă."

Ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului, Peter Szijjarto, a declarat: "În ultimii ani, Ungaria a fost învingătoare în competiţia pentru investiţiile marilor companii chineze. Centrul de cercetare şi dezvoltare al Huawei din Budapesta, precum şi cel mai mare centru logistic european al acestuia, situat lângă capitală, reprezintă avantaje deosebite pentru ţara noastră. Investiţiile Huawei în Ungaria sunt o mândrie pentru noi şi suntem bucuroşi că această companie are încredere în specialiştii maghiari, precum şi în sistemul educaţional maghiar. Ambele părţi au beneficiat foarte mult de pe urma cooperării strategice ale cărei baze au fost puse în urmă cu zece ani, iar guvernul ungar este pregătit să continue această cooperare."

Tranziţia către energie verde

Cu o abordare comună în ceea ce priveşte economia energiei verzi, Ministerul Tehnologiei şi Industriei din Ungaria, Asociaţia Maghiară a Acumulatorilor, Planergy Solutions şi Huawei au colaborat la elaborarea unui White Paper pentru viitorul sectorului energetic maghiar. Documentul analizează provocările care afectează în prezent tranziţia către energia verde în Ungaria, cum ar fi strategia de stocare a energiei.

"Facem progrese semnificative în ceea ce priveşte reducerea gazelor cu efect de seră. Digitalizarea va fi extrem de necesară în alimentarea cu energie, soluţiile inovatoare trebuie să iasă în evidenţă, iar noi am plasat toate acestea pe harta investiţiilor din Ungaria", a declarat Mark Alföldy-Boruss, secretar de stat adjunct pentru energie în cadrul Ministerului Tehnologiei şi Industriei.

Besime Özderici, membru al echipei de conducere SolarAPEX, a vorbit despre parteneriatul lor permanent cu Huawei: "Am folosit tehnologia pentru a construi o planetă mai ecologică şi pentru a crea un viitor mai bun pentru generaţiile următoare." La începutul acestui an, SolarAPEX a încheiat un parteneriat cu Huawei pentru a construi ceea ce va fi cel mai mare proiect din lume al unei centrale solare situate pe un acoperiş, realizat pentru Tosyali Holding din Turcia. Proiectul va avea o putere totală instalată de 140 MW, contribuind la reducerea emisiilor de carbon cu 116,525 de tone metrice pe an.

5G asigură inovaţia pentru o Europă inteligentă

Huawei este realizatorul a numeroase soluţii inovatoare bazate pe 5G în Europa.

"În Grecia, Huawei şi Nova au colaborat cu startup-ul local PROBOTEK pentru a dezvolta şi implementa cu succes o soluţie inovatoare pentru detectarea timpurie a incendiilor şi intervenţia imediată, folosind 5G, inteligenţa artificială şi tehnologia dronelor. Acest proiect-pilot a avut ca scop abordarea unei probleme cu implicaţii sociale, de mediu şi economice", a declarat George Delaportas, co-fondator şi CEO al PROBOTEK.

În Austria, Huawei a colaborat în mod similar cu compania de drone Dronetech pentru a dezvolta o soluţie agricolă inteligentă care utilizează tehnologia 5G, pentru a reduce consumul de apă şi pesticide şi pentru a creşte productivitatea. În Ungaria, Huawei şi partenerii săi construiesc primul hub feroviar inteligent 5G din Europa.

"Clasificarea tradiţională care separă producţia, serviciile şi economia digitală este în curs de dispariţie. Organizaţiile internaţionale şi guvernele ar trebui să colaboreze cu sectorul privat pentru a sprijini transformarea digitală cu ajutorul inteligenţei artificiale", a declarat Marco Kamiya, şeful Diviziei de strategii de inovare şi digitalizare din cadrul UNIDO. Kamiya a mulţumit pentru sprijinul acordat de Huawei în ceea ce priveşte Premiul Global pentru Inovare, o iniţiativă importantă a UNIDO în acest domeniu.

Dezvoltarea talentelor şi conservarea biodiversităţii

În timpul evenimentului, Universitatea de Servicii Publice din Ungaria a semnat un acord de parteneriat cu Huawei în cadrul programului Seeds for the Future al companiei, pentru promovarea educaţiei în domeniul TIC. Programul de burse Seeds for the Future a fost acordat unui număr de aproximativ 1.000 de studenţi din 12 ţări europene, în valoare totală de 5 milioane de euro în ultimii doi ani.

Huawei a prezentat, de asemenea, cele mai recente demersuri ale sale privind conservarea naturii, în cadrul proiectului TECH4ALL, în care a cooperat alături de Rainforest Connection şi Parcul Naţional Bialowieza din Polonia. Acest proiect utilizează un sistem de monitorizare acustică a pădurilor, bazat pe inteligenţă artificială, pentru a studia impactul schimbărilor climatice asupra biodiversităţii.

Dr. Gergely Deli, rectorul Universităţii de Servicii Publice, a evidenţiat un alt proiect de sustenabilitate la care universitatea a lucrat împreună cu Huawei. Proiectul utilizează o soluţie fotovoltaică inteligentă montată pe rulote, care asigură un sprijin mai bun pentru cercetarea în domeniul gestionării apei în zonele protejate din bazinul Dunării, pentru prevenirea inundaţiilor.

Dr. Deli a declarat: "Această colaborare alături de Huawei este un exemplu excelent al modului în care un actor din sectorul privat poate sprijini o instituţie academică, creând valoare şi demonstrând rolul evolutiv şi durabil al tehnologiei moderne în protecţia mediului şi în cercetarea în domeniu."