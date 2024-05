HUAWEI: Primele meciuri de biliard din lume, arbitrate de un telefon

Seria HUAWEI Pura 70 continuă să surprindă! În cadrul unui eveniment desfăşurat în magazinul Altex din Plaza România, s-au jucat primele meciuri de biliard din lume, arbitrate de un smartphone. Denis Roabeş, celebrul cântăreţ cunoscut sub numele The Motans, i-a provocat pe cei prezenţi să-şi demonstreze talentul. Telefoanele din Seria HUAWEI Pura 70 au primit rolul de arbitru official, conform unui comunciat remis redacţiei.

Conform comunicatului, regulile jocului au fost adaptate din mers. Sesiunile au avut 15 minute, durata de care HUAWEI Pura 70 Ultra şi Pura 70 Pro au nevoie pentru a se încărca wireless la 50%. Şi fanii de pe margine au fost implicaţi în bătăliile pentru premii. "Datoria" lor a fost să pună la treabă camerele foto ale telefoanelor. Funcţia Ultra Speed Snapshot, regăsită pe Seria HUAWEI Pura 70, i-a ajutat să suprindă chiar şi cele mai mici detalii, precum imaginile şi mesajele inscripţionate pe bilelele de billiard aflate în mişcare.

"Probabil că oamenii îşi amintesc de scena din clipul melodiei Friendzone, în care a trebuit să mă lovesc cu tacul în cap. Eu, sigur, n-am uitat-o! Acum, le-am arătat celor prezenţi că mă descurc mult mai bine la biliard, în realitate. A fost o experienţă foarte amuzantă şi am petrecut timp de calitate cu oameni dragi, care ne urmăresc şi ne sunt alături tot timpul. Am avut şi un arbitru foarte capabil şi riguros, atât pe partea de cronometrare, cât şi din punct de vedere al capturilor foto realizate. Telefoanele Seriei HUAWEI Pura 70 arată excelent şi fac fotografii incredibile", a spus Denis, solistul The Motans.

Sistemul de camere Ultra Lighting şi încărcarea HUAWEI SuperCharge, "fulgerele" Seriei HUAWEI Pura 70

Seria HUAWEI Pura 70 reprezintă o revoluţie în ceea ce priveşte fotografia pe mobil, datorită sistemelor de camere. Întreaga gamă integrează funcţia Ultra Speed Snapshot, care asigură imagini foarte clare, atunci când timpii de expunere sunt foarte reduşi. Indiferent de distanţa la care se află subiectul din cadru, fie că este vorba de o bilă de biliard, un sportiv în timpul unui meci sau chiar de o maşină de curse, nivelul detaliilor din fotografii este foarte înalt.

Noile camere Ultra Lighting sunt uşor de utilizat, foarte rapide şi exacte. Modelul de top, HUAWEI Pura 70 Ultra, are ca principal punct de atracţie o cameră retractabilă, Ultra Lighting Pop-Out, dotată cu un senzor de 1 inch şi o diafragmă F1.6. Aceste specificaţii hardware excepţionale îi permit flagship-ului să absoarbă cantităţi imense de lumină. HUAWEI Pura 70 Ultra a fost declarat "noul rege al fotografiei pe mobil" de DXOMARK, primind 163 de puncte din partea experţilor organizaţiei, cel mai mare scor din istorie. Celelalte modele, HUAWEI Pura 70 şi HUAWEI Pura 70 Pro, sunt şi ele echipate cu sisteme de camere Ultra Lighting. Senzorul principal de pe ambele telefoane are dimensiuni de 1/1.3 inci şi este echipat cu diafragmă F1.4, permiţând capturarea unor cantităţi foarte mari de lumină.

Seria HUAWEI Pura 70 este "fulgerătoare" şi atunci când vine vorba de capabilităţile de încărcare. Modelul HUAWEI Pura 70 este dotat cu o baterie de 4900 mAh, are o grosime de doar 7.95 mm, se încarcă prin fir la 66 W şi wireless la 50 W. HUAWEI Pura 70 Pro are o grosime de 8.4 mm şi o baterie de 5050 mAh. Încărcarea se face la 100 W prin fir şi 80 W wireless, prin HUAWEI SuperCharge Turbo. Încărcată wireless, bateria telefonului ajunge la 50% în doar 15 minute. HUAWEI Pura 70 Ultra are doar 8.4 mm, cu toate că înglobează o baterie de 5200 mAh. Se încarcă prin fir la 100 W şi wireless la 80 W, prin HUAWEI SuperCharge.