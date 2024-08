Înfiinţarea asociaţiei umbrelă ROStartup marchează un moment important în evoluţia ecosistemului local de startupuri, iar Impact Hub Bucharest a contribuit la acest proces, conform unui comunicat de presă remis Redacţiei.

ROStartup a devenit recent o organizaţie independentă care reuneşte investitori, furnizori de programe, reprezentanţi ai autorităţilor publice şi alte entităţi relevante, actorii care catalizează reuşita startupurilor în România.

Impact Hub Bucharest (IHB) este unul dintre membri fondatori ai ROStartup, fiind implicat de la început în crearea organizaţiei, cât şi în consiliul director al Asociaţiei, prin Vlad Craioveanu, Cofondator & CEO al Impact Hub Bucharest.

"Salutăm momentul istoric al înfiinţării Asociaţiei ROStartup Ecosistem şi sunt extrem de încântat că ROStartup a fost înregistrată oficial, devenind astfel o umbrelă pentru organizaţii din ecosistemul naţional de startupuri. Impact Hub Bucharest este membru fondator şi un promotor activ al spiritului antreprenorial local. Credem cu tărie că ecosistemul are nevoie de un actor cu greutate, care să reprezinte interesele comunităţii, iar exact aceasta este misiunea ROStartup", a spus Vlad Craioveanu, CEO & Cofondator Impact Hub Bucharest.

România, potenţial hub principal de inovare în Europa

ROStartup aduce împreună organizaţii din ecosistemul naţional de startup cu scopul de aliniere strategică, eficientizarea comunicării şi amplificarea impactului prin sinergiile create.

Preşedintele Consiliului director al Asociaţiei este Vlad Gliga, CEO Rubik Hub, iar consiliul este format din Bianca Muntean (Cofondator & Cluster Manager Transilvania IT Cluster), David Achim (Director Executiv Make IT in Oradea), Mircea Vădan (Managing Partner Activize), Răzvan Crăciunescu (Vice Decan la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti), Vlad Craioveanu (Cofondator & CEO Impact Hub Bucharest), Andrei Cosmin Munteanu (Cofondator & CEO Cowork Timişoara).

"Eforturile din ultimii ani au făcut posibilă alocarea prin POCIDIF a unui buget către Asociaţia ROStartup, buget ce va fi direcţionat prin apeluri publice către organizaţii ce sprijină startupurile. Dar cel mai important lucru este colaborarea partenerilor din ecosistem şi identificarea nevoilor noastre comune. Această colaborare a atras atenţia, în primul rând, a Comisiei Europene şi a Băncii Mondiale. ROStartup este privit ca un proiect unic în Europa, care îşi doreşte să devină model de referinţă", a declarat Vlad Gliga, CEO Rubik Hub şi preşedinte al Consiliul director al Asociaţiei ROStartup.

Cei 15 membri fondatori ai ROStartup Ecosistem sunt Activize.Tech, ADR Nord-Est/ Rubik Hub , ADR Nord-Vest, Cluj Startups, FreshBlood HealthTech, Growceanu, How To Web, Iceberg Plus, Impact Hub Bucharest, Innovation Labs Romania, Make IT in Oradea, Spherik Accelerator, TechAngels România, Timişoara Startups şi Transilvania IT Cluster.