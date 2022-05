Electrolux publică raportul de sustenabilitate pe anul 2021 şi anunţă rezultatele obţinute în vederea atingerii obiectivelor din cadrul strategiei de sustenabilitate, For the Better 2030, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Până la finalul anului trecut, Electrolux a înregistrat o scădere cu 78% a nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră înregistrate în 2015 şi o creştere cu peste 25% în ceea ce priveşte utilizarea plasticului reciclat în cadrul producţiei de electrocasnice. Documentul include şi alte demersuri de sustenabilitate ale companiei, precum integrarea energiei regenerabile în operaţiuni sau dezvoltarea de produse inovatoare care să eficientizeze consumul de apă şi energie.

Potrivit sursei citate, electrolux lansează raportul de sustenabilitate aferent anului 2021, un demers de transparenţă ce analizează şi evaluează impactul activităţii de business asupra economiei, societăţii şi mediului. Pe parcursul anului, Electrolux a înregistrat progrese în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor pentru 2030, de a fi o companie mai sustenabilă, de a oferi soluţii mai bune pe piaţă şi de a crea o viaţă mai bună consumatorilor. Compania anunţă astfel că o parte dintre rezultatele scontate depăşesc obiectivele stabilite în cadrul strategiei de sustenabilitate For the Better 2030.

"Noul raport de sustenabilitate pe care Electrolux l-a lansat la nivel global este un exemplu de bune practici pentru piaţa locală, cu atât mai mult în contextul schimbărilor climatice. Suntem mândri de performanţele obţinute de Electrolux la nivel de grup, dar totodată suntem conştienţi de faptul că deciziile pe care le luăm în fiecare zi, pe plan local, influenţează aceste rezultate. Ca în fiecare an, ne luăm angajamentul de a integra principiile sustenabilităţii în strategia de business astfel încât să contribuim la dezvoltare unei societăţi durabile. Anul trecut, la nivel local am făcut paşi importanţi în această direcţie, iar un exemplu în acest sens este parteneriatul strategic încheiat cu Ambasada Sustenabilităţii, care ne ajută să consolidăm practicile de sustenabilitate în companie, dar şi demersurile pe care le facem pentru combaterea risipei alimentare", a spus Teodora Juravle, Director de Marketing Electrolux România.

Electrocasnicele reprezintă aproximativ 30% din consumul global de energie în mediul casnic, iar utilizarea acestora generează aproximativ 85% din emisiile totale de CO2 ale lanţului valoric. Prin urmare, Electrolux îşi propune să fie o companie neutră din punct de vedere climatic şi să utilizeze cât mai eficient resursele necesare în vederea dezvoltării produselor din portofoliu. În 2021, compania a înregistrat un progres neaşteptat în ceea ce priveşte acest obiectiv. Până la finalul anului trecut, Electrolux şi-a redus emisiile de gaze cu efect de seră din operaţiuni cu 78% faţă de 2015, o creştere de 8% faţă de anul anterior. Compania anunţă că pentru 2025, obiectivul este de a reduce emisiile totale de CO2 din operaţiuni cu 80%, aşadar premisele de a atinge acest target sunt favorabile. Pe termen lung, Electrolux îşi propune ca până în 2050 să devină o companie neutră din punct de vedere climatic, cu zero emisii de carbon, subliniază sursa citată.

În paralel, până în 2050, compania şi-a propus să obţină un lanţ de aprovizionare neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon şi să îi stimuleze astfel şi pe furnizorii parteneri să adopte această strategie. În 2021, Electrolux a obţinut angajamentul a 280 de furnizori de a-şi stabili la rândul lor obiective de reducere a emisiilor de carbon adoptate prin Programul CDP (Carbon Disclosure Project) la care şi compania a aderat.

Până în 2030, Electrolux şi-a propus să fie lider în domeniul soluţiilor eficiente energetic şi al utilizării resurselor. De aceea, compania, şi-a propus să continue dezvoltarea unor produse prietenoase cu mediul înconjurător, inovând în zona de soluţii de eficientizare a energiei electrice şi a consumului de apă. În 2021, 19% din totalul electrocasnicelor vândute au fost reprezentate de produsele care au impact redus asupra mediului, ceea ce denotă un interes tot mai mare şi din partea consumatorilor în această direcţie.

Totodată, la nivelul întregului grup, compania şi-a propus ca până în 2030 să adopte tot mai multe soluţii de circularitate a materiei prime. Prin urmare, în 2021, Electrolux a crescut cu peste 25% utilizarea plasticului reciclat în lanţul de producţie, de la 6.800 de tone metrice în 2020, la 8.600 de tone metrice în 2021. Planul pentru 2030 este de a avea o creştere a proporţiei de plastic reciclat de până la 50%.

În plus, în 2021, 97% din totalul deşeurile produse de unităţile de producţie au fost fie reutilizate, fie recuperate. Pe termen lung, compania îşi propune să ajungă la zero deşeuri transportate la gropile ecologice.

Inovaţii tehnologice pentru a le oferi consumatorilor o viaţă mai bună

De-a lungul anilor, compania a dezvoltat soluţii tehnologice optime pentru a le permite consumatorilor să economisească apă şi energie, în timp ce reduc risipa alimentară, au o îngrijire mai bună a îmbrăcămintei şi un mediu mai sănătos acasă.

Unul dintre obiectivele la nivel grupului Electrolux este de a face din alimentaţia sustenabilă alegerea preferată a consumatorilor, iar un prim demers important în această direcţie este educarea consumatorilor cu privire la reducerea risipei alimentare în propriile locuinţe. În 2021, Electrolux a lansat un produs inovator - frigiderul cu inverter. Cu un consum de energie de trei mai puţin faţă de alte produse frigorifice de pe piaţă, frigiderul NutriFresh menţine temperatura stabilă, reduce pierderile de apă şi asigură o umiditate ridicată pentru a menţine alimentele proaspete mai mult timp.

De asemenea, compania şi-a propus să le ofere consumatorilor soluţii de îngrijire pe termen lung a hainelor. Astfel, în 2021, Electrolux a lansat o maşină de spălat cu un model de tambur cu design tip "pernuţe", care reduce uzura hainelor în timpul spălării, subliniază sursa citată.

Ca parte a demersurile creative şi inovatoare în ceea ce priveşte design-ul şi utilitatea produselor, Electrolux şi-a propus să facă din fiecare casă un loc mai sănătos şi mai curat, dar cu jumătate din amprenta de carbon. În anul 2021, compania a lansat un purificator de apă Pure 4X, care asigură 3.000 de litri de apă purificată, o cantitate egală cu 6.000 de sticle de plastic de jumătate de litru. În plus, design-ul a permis reducerea cantităţii de plastic din fiecare produs cu 27%.

De peste 100 de ani, Electrolux şi-a dedicat eforturile pentru a îmbunătăţi viaţa de zi cu zi. Drept urmare, în 2021, Electrolux a fost desemnat ca lider în industrie la categoria electrocasnicelor de folosinţă îndelungată de către renumitul Indice de sustenabilitate Dow Jones (DJSI), compania fiind recunoscută pentru spiritul de conducere de care a dat dovadă în domeniul sustenabilităţii de către organizaţia globală non-profit, CDP (Carbon Disclosure Project), obţinând prestigiosul calificativ A pentru acţiunile sale privind clima şi apa, precum şi pentru calitatea sa de lider în iniţiativa de implicare a furnizorilor, se mai arată în comunicat.