Asirom VIG a realizat, în 2020, venituri din prime brute subscrise de 633 milioane de lei, cu 16% mai mult decât în anul anterior. Asigurările generale au generat 81% din subscrieri - respectiv 511 milioane de lei, în timp ce veniturile din prime de asigurări de viaţă şi de sănătate au depăşit 122 milioane de lei, deţinând o pondere de 19% în total portofoliu, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

CASCO rămâne cea mai importantă clasa de asigurări în portofoliul Asirom VIG, înregistrând în 2020 un volum al subscrierilor de 212 milioane de lei. Comparativ cu anul anterior, veniturile din prime de asigurări CASCO au înregistrat un plus de 19 procente.

Cu subscrieri de 161 milioane de lei, asigurările obligatorii RCA deţin o pondere de 25% în portofoliul companiei.

Vânzările de poliţe de asigurări de bunuri şi proprietăţi au contabilizat în 2020 venituri anuale de 94 milioane de lei, consemnând o creştere cu 10 milioane de lei (+12%) faţă de anul 2019.

Cea mai dinamică linie de business rămâne cea a asigurărilor de sănătate care a generat venituri de aproximativ 25 milioane de lei în 2020, cu 33% mai mult decât cu un an înainte.

Între clasele de asigurări cu pondere superioară în portofoliul Asirom, segmentul reprezentat de asigurările de viaţă a fost cel mai puternic afectat de efectele pandemiei. Pe acest segment, subscrierile Asirom au înregistrat un uşor recul, de 2 procente, situându-se la 97 milioane de lei în 2020, faţă de 99 milioane de lei în 2019.

"2020 a fost un an extrem de volatil, în care cuvântul de ordine a fost incertitudinea. Manifestarea pandemiei a generat efecte inedite, pe care nu le-am mai trăit, la nivelul societăţii în ansamblul său, situaţie care a afectat în mod direct evoluţia afacerilor noastre. Am început anul în forţă, cu creşteri spectaculoase ale veniturilor în lunile ianuarie şi februarie. A urmat, însă, perioada de carantină care a determinat - cum era de aşteptat - un recul al subscrierilor. Lunile de vară au adus o revigorare a activităţilor economice, pentru ca manifestarea celui de-al doilea val al pandemiei să genereze noi limitări la nivelul potenţialului de dezvoltare a subscrierilor. Trăgând linie, am încheiat anul 2020 cu rezultate remarcabile, în contextul dat" a declarat Cristian Ionescu, Preşedinte al Directoratului Asirom VIG.

Asirom VIG a înregistrat costuri cu indemnizaţii datorate clienţilor săi şi terţilor păgubiţi de peste 400 milioane de lei. La nivelul portofoliului de asigurări generale, rata daunei (brut) a scăzut sub 65% (-4 puncte procentuale faţă de valoarea din 2019), continuând să se îmbunătăţească pentru al treilea an consecutiv. Acesta este rezultatul implementării, începând cu 2018, a noii strategii ce vizează dezvoltarea, cu prioritate, a segmentelor de asigurări facultative. Ca urmare, portofoliul Asirom VIG este astăzi unul echilibrat, format din 75% asigurări facultative, respectiv 25% asigurări obligatorii.

În ceea ce priveşte cheltuielile de achiziţie şi de administrare, acestea au depăşit 180 milioane de lei, generând o rată a cheltuielilor aferentă de aproape 36%. Reducerea ponderii acestor costuri rămâne nu doar o provocare, ci o prioritate pentru managementul Asirom, care vede în continuarea investiţiilor în digitalizare şi eficientizare a proceselor, retehnologizare şi inovaţie, oportunităţi şi pârghii capabile să genereze un control superior al costurilor şi astfel să susţină acest obiectiv de reducere a ratei cheltuielilor.

"Pe parcursul unui an 2020 extrem de dificil, am demonstrat că organizaţia noastră are un nivel ridicat de flexibilitate şi adaptabilitate", subliniază Cristian Ionescu. "Programele de modernizare a operaţiunilor Asirom, iniţiate încă din 2018, ne-au permis să facem mult mai mult decât să ne menţinem pe linia de plutire: am reuşit să facem performanţă într-un context mai degrabă nefavorabil. În plus, dincolo de rezultatele strict financiare pozitive, pe perioada pandemiei am continuat să ne dezvoltăm capabilităţile digitale, să optimizăm structura operaţională şi să îmbunătăţim interacţiunile cu clienţii companiei pe toate palierele."

Referitor la perspective, Preşedintele Directoratului a declarat:

"În contextul persistenţei unui mediu dominat de incertitudini, suntem precaut optimişti în privinţa evoluţiilor viitoare, pe termen scurt şi mediu, ale afacerilor de asigurări. Aşteptata revenire a creşterii economice, încă din 2021, ar putea fi un semnal pozitiv, ce ne va permite să continuăm să ne dezvoltăm afacerile până la un nivel al subscrierilor apropiat de 700 milioane de lei, în anul curent. Mizăm, de asemenea, pe o îmbunătăţire a daunalităţii, în primul rând ca urmare a abordării prudenţiale şi a controlului strict la nivelul segmentelor de asigurări auto."