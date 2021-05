Veniturile din servicii ale Vodafone sunt de 801 milioane de euro în anul financiar încheiat la 31 martie 2021, mai mici cu 1.5% în baza organică în comparaţie cu perioada similară a anului trecut, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Murielle Lorilloux, CEO Vodafone România a declarat: "Ultimul an financiar, care a coincis şi cu anul pandemic, a fost ca niciun altul: provocări neaşteptate, oportunităţi de accelerare a digitalizării, lecţii de învăţat, oportunităţi de a demonstra rezilienţa reţelei de telecomunicaţii şi rolul său critic mai important ca oricând. Cred că toţi ne-am întrebat, cel puţin o dată, pe parcursul acestui an cum am fi făcut faţă într-un context similar acum 20 de ani. Şi răspunsul sincer pe care îl ştim cu toţii este că nimic nu ar fi funcţionat bine dacă reţelele de comunicaţii electronice nu ar fi susţinut pe deplin tot ceea ce trebuia să facem ca societate, companii şi persoane fizice. Am fi resimţit un impact în vieţile cotidiene, de la modul în care ne-am fi petrecut timpul liber, până la accesul mai puţin stabil la resurse educaţionale online şi conexiuni de bună calitate pentru a putea continua să lucrăm de acasă. Vodafone a confirmat încă o dată angajamentul de a conecta societatea românească, am făcut eforturi extraordinare de a conecta sute de şcoli peste noapte, am fost capabili să livrăm într-un timp foarte scurt sute de mii de tablete pentru a putea asigura acces la educaţia digitală pentru cât mai mulţi copii posibil. Am demonstrat angajamentul nostru de a fi un partener de încredere pentru digitalizarea diferitelor sectoare din România, de la educaţie, la sănătate, fie din zonele publice sau private. Şi nu ne-am oprit aici, am făcut un efort suplimentar şi ne-am concentrat pe modul în care ne protejăm planeta în timp ce oferim cele mai bune servicii. De la facilitarea educaţiei online, până la cel mai recent proiect reprezentat de prima pădure inteligentă din România, am demonstrat ce pot face spiritul uman şi tehnologia pentru o viaţă mai bună.

Şi vrem să continuăm. Vrem să fim parte din povestea de succes a României la nivel global. Aşadar, la această răscruce de drumuri, contăm pe faptul că autorităţile centrale vor avea grijă de infrastructura de telecomunicaţii, un avantaj fantastic pe care România l-a avut, precum şi pe faptul că vor evalua temeinic, din toate punctele de vedere, impactul oricăror decizii pe care ar putea să le ia astfel încât industria să nu fie trimisă cu 20 de ani în urmă. Cu toate acestea, iniţiativele legislative recente din România pot duce la perturbări ale serviciilor mobile şi fixe pentru clienţi în următorii ani, pot crea o incertitudine semnificativă şi costuri suplimentare neprevăzute pentru economie în valoare de sute de milioane de euro, afectând în acelaşi timp şi capacitatea companiilor de a putea realiza investiţii vitoare în infrastructură. Toate aceste aspecte vor trage înapoi întreaga industrie a telecomunicaţiilor şi vor pune sub semnul întrebării fezabilitatea investiţiilor viitoare, dar şi mediul concurenţial din România".

Baza de clienţi a Vodafone România a atins valoarea de 11.1 milioane de clienţi la 31 martie 2021.