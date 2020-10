Tribunalul Constanţa a admis o cerere a conducerii SIF Transilvania (SIF3), reprezentată de directorii Marius-Adrian Moldovan şi Tony-Cristian Răduţă-Gib, privind reluarea urmăririi penale împotriva lui Constantin Frăţilă şi apropiaţilor săi, într-o speţă veche din 2014 ce vizează furtul companiei SCUT SA din portofoliul COMCM Constanţa, potrivit unor surse din piaţa de capital. COMCM este deţinută de SIF Transilvania cu 56%.

Într-o adresă din iulie transmisă Tribunalului Constanţa, ce expune întreg istoricul infracţiunilor, adresă intrată în posesia BURSA, se arată că SIF Transilvania a formulat o plângere împotriva soluţiei de clasare ce a fost dispusă prin ordonanţa nr. 2848/P/2018 din 03.03.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, soluţie menţinută ulterior ca urmare a respingerii ca neîntemeiate a unei alte plângeri formulate de SIF Transilvania în 20.05.2020.

Speţa este separată de o alta în care Frăţilă şi familia sa erau confruntaţi cu alte multiple acuzaţii - constituire a unui grup infracţional organizat, manipulare a pieţei de capital în formă continuată, trecere fictivă a acţiunilor pe numele altei persoane, exercitare a drepturilor de vot aferente unor acţiuni ce aparţin altei persoane, exercitare a dreptului de vot în temeiul unor avantaje materiale şi spălare de bani în formă continuată -, speţă rezolvată în iulie de Tribunalul Constanţa în favoarea lui Frăţilă.

"Cauza fusese disjunsă în mai multe dosare", spune una din surse.

"Vă solicităm respectuos, în temeiul art. 341 alin. 6 lit. b (din) C. proc. pen, să admiteţi prezenta plângere, să desfiinţaţi soluţia de clasare dispusă de procuror prin Ordonanţa nr. 2848/P/2018 din 03.03.2020, menţinută prin Ordonanţa Prim-Procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa nr. 65/II/2/25.05.2020, respectiv să trimiteţi cauza la procuror pentru a începe urmărirea penală, respectiv a completa urmărirea penală", se arată în concluziile plângerii formulate de SIF Transilvania, aprobată ulterior de Tribunalul Constanţa.

Speţa a demarat pe timpul fostului şef al SIF Transilvania Mihai Fercală şi vizează furtul companiei SCUT Constanţa din portofoliul COMCM, în 2014, de către Constantin Frăţilă şi persoane apropiate lui, printre care şi fiica şi soţia acestuia.

Solicitarea a fost făcută şi aprobată şi pe baza faptului că procurorul a încadrat juridic două fapte în mod eronat "când în realitate era evident că încadrarea juridică ar fi trebuit să privească infracţiunea de divulgare de informaţii privilegiate respectiv cea de furt calificat".

"Plângerea penală pe care compania ce o reprezentăm a depus-o în anul 2014 faţă de administratorii Comcm S.A., în lipsa altor date la acel moment, a fost formulată iniţial pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, respectiv de vânzare de acţiuni la un preţ vădit inferior valorii lor efective. Ulterior, Autoritatea de Supraveghere Financiară, în legătură cu aceiaşi operaţiune, respectiv de vânzare a unor acţiuni emise de SCUT S.A. Constanţa, acţiuni ce erau deţinute cu titlu de proprietate de către COMCM S.A. Constanţa, a formulat la rândul său plângere penală, după ce în prealabil a efectuat verificări/controale de specialitate, de rezultatul cărora noi am luat cunoştinţă doar la momentul la care acestă autoritate a sancţionat administratorii acestei din urmă companii, deciziile de sancţionare fiind făcute publice pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti la data de 25.04.2016", se arată în adresă.

Acolo se adaugă: "Pe parcursul derulării anchetei penale am solicitat, în mai multe rânduri, efectuarea unei expertize contabile/evaluări de întreprindere, care în opinia noastră, având un caracter ştiinţific, concluziile acestora ar fi putut lămuri într-o mai mare măsură speţa dedusă investigaţiei organului de urmărire penală şi, nu în ultimul rând, ţinând cont de faptul că în ansamblul probator, acestea, potrivit opiniei majoritare a doctrinei, sunt pe o poziţie superioară celorlalte probe, am fi avut un reper. Totodată am solicitat extinderea urmăririi penale cu privire şi la alte fapte, fapte ce par a fi fost săvârşite în acelaşi context al activităţii infracţionale. Cu toate acestea organul de urmărire penală, într-o totală desconsiderare a drepturilor părţii vătămate, nu a catadicsit nici măcar a ne respinge cererile printr-o Ordonanţă motivată, aşa cum prevede norma de procedură penală. Mai mult, în aceeaşi speţă, la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, în anul 2017, s-a extins urmărirea penală şi ulterior declinat competenţa de soluţionare în favoarea DIICOT-ST Constanţa fără ca noi, în calitate de parte vătămată, să fi fost informaţi despre aceste măsuri, astfel că am foşti puşi în imposibilitatea de a ne susţine interesul procesual în cauză şi evident, datorită scurgerii ireversibile a timpului, eventuala răspundere penală a celor acuzaţi de noi să se prescrie, în condiţia în care procurorul anchetator nu a avut în vedere, raportat la textele de lege incidente companiilor publice, aşa cum este şi Comcm SA, schimbarea încadrării juridice a faptelor pe care pretinte că le-a investigat. Pentru a complica şi mai mult lucrurile, care iată, la acest moment procesual, apar ca fiind în favoarea făptuitorilor, cu ocazia extinderii urmăririi penale, organul judiciar, dând dovadă de o neînţelegere a stării de fapt a cauzei dar şi a unei lipse nepermise a cunoaşterii legii, acesta a încadrat juridic două fapte în mod eronat, în opinia noastră. Precizăm că aici ne referim in concreto la infracţiunea de utilizare de informaţii privilegiate pentru dobândirea sau înstrăinarea de instrumente financiare, pe cont propriu sau pe contul altei persoane, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 279 lit. b rap. la art. 245 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, respectiv la infracţiunea de accesare fără drept a sistemului electronic de tranzacţionare, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 279 lit. c din Legea nr. 297/2004, când în realitate era evident că încadrarea juridică ar fi trebuit să privească infracţiunea de divulgare de informaţii privilegiate respectiv cea de furt calificat".

Administratorii şi directorul general al Comcm SA au decis şi ulterior au vândut prin doar 17 tranzacţii un pachet de acţiuni de 32% din SCUT SA în 2014, cu preţul cumulat de puţin peste 1 milion de lei. Prima tranşă de 18,06% din SCUT (4.409.000 de acţiuni) a mers către S.C. Alexa Business & Investments S.R.L (4.395.500 de acţiuni) pentru suma de 539.150 de lei. A doua tranşă a vizat 11 tranzacţii cu acţiuni SCUT, în volum total de 3.402.200 acţiuni, reprezentând 13,94% din numărul total de acţiuni ale emitentului, în valoare de 476.307 lei. Prin 10 din cele 11 tranzacţii, COMCM a vândut 3.402.200 acţiuni către: Pavel Maria - 1.220.000 acţiuni; S.C. Consulting & Construction Investments S.R.L. - 1.219.700 acţiuni (companie prin care Frăţilă a oferit un apartament la o tombolă electorală în contextul alegerilor locale); S.C. Alexa Business&Investments S.R.L. - 485.500 acţiuni; Saioc Mihaela - 414.380 acţiuni; Frăţilă Constantin - 57.100 acţiuni; Caranda I Ion - 5.420 acţiuni.

Decizia privind reînceperea urmăririi penale ar putea să aibă urmări şi asupra funcţiei de membru în board-ul SIF Transilvania pe care o deţine Frăţilă. Acesta a refuzat însă în trecut să demisioneze din funcţie, în ciuda altor dosare penale, pe motiv că încă nu există decizii care să arate vinovăţia sa.

Considerentele pe baza cărora Moldovan şi Răduţă-Gib au formulat şi obţinut desfiinţarea soluţiei de clasare din dosarul penal ce-l viza pe Frăţilă (nr. 2848/P/2018) sunt numeroase, 61 la număr, pe care le redăm integral mai jos.

Conducerea SIF Transilvania arată în plângerea de atacare a soluţiei de clasare că "organul de urmărire penală nu a reţinut întocmai starea de fapt ce rezultă, fără drept de tăgadă, din probele administrate în cauză, astfel că soluţia dispusă (de clasare - n.r.) nu este numai netemeinică ci şi una profund nelegală".