ÎN PERIOADA 19 MARTIE -30 APRILIE:Are loc o nouă ediţie a proiectului LinguART

Asociaţia Studenţilor din Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine desfăşoară, în perioada 19 martie-30 aprilie, o nouă ediţie a proiectului LinguART. Proiectul are ca scop realizarea de lucrări artistice, cu o tematică prestabilită, pentru ca fiecare student să îşi dezvolte imaginaţia într-un mod constructiv şi pentru a-şi manifesta talentul artistic, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei citate, evenimentul este deschis tuturor studenţilor din cadrul Universităţii din Bucureşti, iar participanţii au posibilitatea de a alege dintr-o paletă largă de domenii artistice: arte plastice (pictură, arte decorative), scriere literară (proză şi poezie), artă teatrală (scurtmetraje, monologuri, sketchuri), fotografie şi artă digitală. Tematica ediţiei de anul acesta este "The ART of looking forward".

Cei care doresc să participe se pot înscrie completând acest formular: closedform, în perioada 19-27 martie. Între 28 martie-10 aprilie, va avea loc o serie de webinare, aceasta fiind şi perioada în care se pot preda lucrările. După perioada de jurizare, care va avea loc între 11-17 aprilie, câştigătorii vor fi anunţaţi pe data de 20 aprilie. Echipa Coordonatoare a proiectului îşi doreşte să organizeze festivitatea de premiere pe data de 30 aprilie, dar pot exista modificări în funcţie de situaţia de la acea vreme.

LinguART s-a bucurat de un mare succes în cadrul ediţiilor trecute, mulţi studenţi dorindu-şi să îşi dezvolte talentul artistic şi imaginaţia. Echipa Coordonatoare LinguART 2021, precum şi participanţi ai ediţiei de anul trecut, vorbesc despre importanţa expunerii talentului artistic, scopul proiectului şi despre experienţa plăcută pe care au avut-o în cadrul proiectului:

,,LinguART este un proiect de tip concurs, destinat tuturor studenţilor talentaţi ai Universităţii din Bucureşti. De obicei, se desfăşoară pe mai multe arii de concurs (pictură, fotografie, design grafic etc.). Scopul lui este promovarea tinerelor talente din Universitatea noastră.

Am aplicat anul trecut alături de Octavian Sauciuc pentru postul de Coordonator. Atunci nu aveam prea multe cunoştinţe despre acest proiect, dar ne-am informat bine înainte să începem. Ţin minte că eram tare entuziasmaţi şi ne pregătisem planul de proiect în cel mai mic detaliu.

Sunt multe aspecte care trebuie luate în considerare: de la stabilirea datelor exacte ale etapelor, la alegerea ariilor de concurs, a premiilor pe care îţi doreşti să le oferi, a juraţilor şi a unei eventuale locaţii, în cazul în care se va desfăşura o activitate fizică. Noi am organizat o expoziţie şi premierea la o cafenea drăguţă, unde am invitat participanţii şi juraţii. A fost o atmosfera tare plăcută şi ne-am bucurat că am putut facilita un eveniment fizic după mult timp de online", a declarat Cătălina Stoica, coordonator LinguART 2021.

,,Sunt de părere că LinguART este un proiect foarte important, întrucât oferă oportunitatea artiştilor la început de drum de a se afirma şi de a se face văzuţi. Ceea ce îmi place este faptul că există secţiuni diverse: de la poezie până la fotografie şi artă digitală. Anul trecut, tematica a constat în arta în timpul pandemiei, subiect pe baza căruia am scris o poezie.

Experienţa de a lua parte la acest concurs a fost deosebită. Mi-a pus la încercare abilităţile de scriitor din care am reuşit să învăţ lucruri noi. Cu siguranţă voi repeta această experienţă la ediţiile ce urmează", a declarat Mădălina Balea, participant LinguART 2021.

,,LinguArt este impulsul de care ai nevoie pentru a-ţi găsi latura artistică pe care nu credeai că o ai. Începe cu < < nu ştiu dacă merită > > şi se sfârşeşte cu < < cât de mult mi-a plăcut, mai particip > >. Nu ştiu cum s-au pregătit lucrurile în spatele cortinei, pentru că eu am fost participant, dar pot spune că a fost depusă multă muncă pentru a pune la punct acest proiect.

Am intrat în cursă la ediţiile din 2020 şi 2021 şi am câştigat primul loc de fiecare dată. Mi-au plăcut mult tematicile. M-am regăsit în ele şi m-au făcut să descopăr o latură a mea pe care nu credeam că o am. Şi asta am făcut: am scris despre iubire şi despre conflict interior, despre teamă şi despre mintea inocentă şi frumoasă a unui Akita Inu pe nume Rei.

LinguART m-a făcut să experimentez şi să creez ceva cu totul deosebit. A fost ocazia perfectă pentru a-mi deschide drumul către o pasiune în domeniul creaţiei. LinguART e un mod de viaţă!", a declarat Bianca Matei, locul I LinguART 2020 şi 2021.

Ediţia de anul acesta se pregăteşte să fie întru totul inovatoare. Echipa Coordonatoare LinguART 2022 vorbeşte despre cum decurge pregătirea proiectului, aşteptările pe care le au şi primele impresii legate de proiect:

"Oportunitatea de a face parte din Echipa Coordonatoare LinguART 2022 reprezintă pentru mine o adevărată provocare. Ne dorim să aducem artiştii Universităţii din Bucureşti la un loc şi să le oferim un spaţiu în care pot simţi că se pot exprima liber, într-un mod creativ.

Procesul de pregătire a fost unul de-a dreptul minunat şi ne bucură faptul că am primit suportul multor oameni de cultură. Suntem siguri că studenţii vor fi atraşi de webinarele pe care le vom organiza împreună cu aceştia în săptămânile ce urmează. Cea mai arzătoare dorinţă a noastră ca Echipă Coordonatoare este să avem un număr cât mai mare de concurenţi care să îşi dea frâu liber imaginaţiei şi creativităţii", a declarat Andreea Cuprian, Coordonator LinguART 2022.

"Pregătirile sunt în toi, iar noi muncim mult pentru ca proiectul să decurgă conform planului. Când vine vorba de aşteptările pe care le avem, pot spune că ne dorim să vedem un număr cât mai mare de studenţi ai Universităţii care doresc să participe.

Sperăm, de asemenea, să vedem cât mai multe lucrări inovative, în concordanţă cu tematica, realizate de participanţi. Experienţa în acest proiect sunt sigură că mă va ajuta să învăţ lucruri noi în ceea ce priveşte arta, dar şi să mă dezvolt ca persoană", a declarat Diana Văceanu, Asistent-Coordonator LinguART 2022.

"Pregătirea proiectului merge foarte bine până acum. Suntem toate foarte motivate pentru a reuşi să organizăm o ediţie bine pusă la punct. Cred cu tărie că, la fel ca şi celelalte ediţii, LinguART 2022 va fi un adevărat succes. Sunt foarte nerăbdătoare să descopăr oameni talentaţi şi să încerc să îi motivez să îşi ducă pasiunile mai departe. Ştiu cum este să fii nesigur pe creaţia ta şi cât contează un feedback constructiv din partea unei persoane avizate. Abia aştept să dăm start concursului", a declarat Iris Gherase, Asistent-Coordonator LinguART 2022.