Raiffeisen Bank a inregistrat un profit net de 397 milioane de lei in prima jumatate a anului 2021, cu 42% mai mare fata de T2 2020. Este o performanta financiara foarte buna datorata, in principal, nivelului considerabil mai mic al costului riscului - pe fondul disciplinei de rambursare a creditelor, sustinuta de masurile luate pentru sprijinirea clientilor, atat de banca, cat si de guvern, dar si de imbunatatirea evolutiilor macroeconomice si cresterea cererii solvabile de credite in toate segmentele de clienti, in special IMM, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

"Suntem multumiti de rezultatele noastre din prima jumatate a anului 2021, an in care suntem preocupati sa sustinem clientii si revenirea economiei romanesti. Am reusit mentinerea profilului de risc al bancii la niveluri sanatoase, prin moratoriile proprii si publice. Impreuna cu clientii nostri, putem spune ca am depasit cu bine aceasta perioada cu totul neobisnuita. Mai mult, am inregistrat o crestere foarte buna a portofoliului de credite nete al bancii, cu 11%, comparativ cu jumatatea anului 2020. Am crescut pe toate segmentele de clienti cu un varf de 21% crestere pentru IMM-uri, in mare masura datorita implicarii noastre puternice in programul IMM Invest. De asemenea, creditele pentru persoanele fizice si corporatiile mari si medii au avansat semnificativ, cu 10%, respectiv 8%", a spus Steven van Groningen, presedinte & CEO Raiffeisen Bank.

La 30 iunie 2021, activele totale au ajuns la 54,5 miliarde de lei, o crestere de 18%, an la an, iar veniturile bancii au crescut usor cu 2%, fata de aceeasi perioada a anului trecut. In acelasi timp evolutia veniturilor bancii a fost influentata de eforturile noastre constante de a oferi clientilor servicii de tranzactionare convenabile ca pret si calitate, cum sunt pachetele de cont curent, cu numeroase tranzactii gratuite, dar si migrarea operatiunilor din agentii pe masini multifunctionale si canale electronice, cu cost mai mic pentru clienti. Cheltuielile operationale s-au mentinut la acelasi nivel din T2 2020, o scadere de 1%.

Criza sanitara a adus un comportament mai prudent, orientat spre amanarea cheltuielilor si spre economisire, astfel incat depozitele clientilor au inregistrat o crestere cu 15% la finalul T2 2021, comparativ cu nivelul din 30 iunie 2020, ajungand la 44,3 miliarde de lei.

Finantarea sustenabila a companiilor creste intr-un ritm sustinut

La sfarsitul primei jumatati a anului 2021, soldul creditelor nete acordate IMM-urilor de Raiffeisen Bank a crescut cu 21% fata de T2 2020. Banca ofera solutii de finantare, atat din surse proprii, cat si prin utilizarea programelor dedicate de garantare, cum este IMM Invest, dar si extensii ale programelor Fondului European de Investitii (FEI). Angajamentul ferm al bancii de a sprijini antreprenoriatul a dus la lansarea celei de-a patra editii a programului de finantare a start-upurilor "Factory by Raiffeisen Bank", completat si cu o componenta educationala. Programul a primit recent recunoasterea Community Index la categoria antreprenoriat, fiind distins cu "gold". Merita mentionat ca banca este activa intr-un sector de traditie, cel agricol, iar alaturi de mai multi parteneri, Raiffeisen Bank participa la Greenfields Academy, program de educatie dedicat fermierilor care isi doresc sa faca tranzitia spre o agricultura durabila.

In primul semestru din 2021, portofoliul creditelor nete pentru corporatii mari si medii a crescut cu 8% fata de T2 2020, banca continuandu-si strategia de a sustine eforturile clientilor de adaptare la noile realitati economice, dar si preocuparea pentru finantare sustenabila. In zona companiilor, banca se concentreaza spre finantarea investitiilor sustenabile, cu componenta de reducere a amprentei de CO2. Impreuna cu grupul Raiffeisen Bank International (RBI), Raiffeisen Bank isi asuma un rol esential in procesul de tranzitie la o economie verde si urmareste sa genereze impact pozitiv, atat prin modul in care opereaza, cat si prin proiectele pe care alege sa le finanţeze.

Raiffeisen Bank a plasat in iunie 2021 cea mai mare emisiune de obligatiuni corporative in lei a unui emitent din Romania si a doua emisiune de obligatiuni verzi a bancii, de 1,2 miliarde lei, dupa cea din mai 2021, care a atras 400,5 milioane lei. "Prin cele doua emisiuni de obligatiuni verzi din piata locala reconfirmam angajamentul nostru de a mobiliza resursele financiare in scopuri sustenabile si de a integra aspectele mediu, sociale si de guvernanta (ESG) in gestionarea riscurilor, pentru a asigura o decarbonizare progresiva a portofoliului de credite. Fondurile atrase prin aceste emisiuni de obligatiuni vor fi directionate in proiecte verzi care respecta criteriile de eligibilitate definite in Cadrul pentru Obligatiuni Verzi al bancii si cele mai bune practici internationale", a spus Steven van Groningen.

Creditele acordate de banca populatiei au crescut semnificativ la jumatatea anului 2021. Portofoliul Flexicredit s-a dublat ca valoare fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce creditele cu garantie ipotecara pentru persoane fizice au crescut cu 40%. Raiffeisen Bank continua sa fie unul dintre liderii pietei cardurilor de credit din Romania, cu un portofoliu de peste 550.000 de carduri active.

Criza sanitara accelereaza digitalizarea in beneficiul clientiilor

La finalul primului semestru 2021, numarul clientilor activi digitali a ajuns la 950.000 (din 2,18 milioane de clienti PF). In acest an, peste 75.000 de clienti in medie, in fiecare luna au inceput sa foloseasca serviciile digitale oferite de Raiffeisen Bank. In ceea ce priveste clientii corporatii, peste 99% dintre ei tranzactioneaza cu banca exclusiv prin canale electronice.

Platile cu cardurile de credit in prima jumatate a anului 2021 au crescut cu 23%, fata de perioada similara din 2020, iar numarul tranzactiilor e-commerce efectuate de persoane fizice, prin intermediul cardurilor de debit Raiffeisen Bank, a crescut cu 75%, fata de prima jumatate a anului trecut. Clientii Raiffeisen Bank pot face plati cu telefonul cu RaiPay pe Android si Apple Pay pe iOS. De asemenea, este disponibila si plata prin Garmin Pay, pe ceasurile Garmin. Platile cu telefonul,ceasul sau orice card Raiffeisen Bank s-au dublat in primele 6 luni din 2021, fata de aceeasi perioada din 2020.