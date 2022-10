Taco Bell, lanţ de restaurante cu produse de inspiraţie mexicană, parte a Sphera Franchise Group, şi-a majorat cu 43% cifra de afaceri în primele şase luni din 2022, faţă de acelaşi interval din anul anterior, ajungând la 31,4 milioane de lei, în baza sporirii vânzărilor în toate locaţiile, dar şi a dezvoltării, potrivit domnului Costică Mişaca, directorul general al Taco Bell România.

Domnia sa a declarat ieri, cu ocazia celebrării a cinci ani de activitate a companiei în ţara noastră: "În urmă cu cinci ani, am lansat Taco Bell pe piaţa din România, fiind inspiraţi de valorile nonconformiste care definesc acest brand. Rezultatele nu au întârziat să apară, iar produsele noastre au intrat rapid în preferinţele consumatorilor autohtoni. Acest lucru ne-a permis să ne extindem an de an, inclusiv în perioada pandemiei, şi să avem rezultate financiare bune la scurt timp de la deschidere. Astfel, am înregistrat profit operaţional încă din al treilea an de activitate, în pofida provocărilor cu care industria HoReCa s-a confruntat în ultimii doi ani: restaurante închise, lipsa predictibilităţii, penuria de forţă de muncă. Vom continua să ne extindem, dar şi să inovăm la nivel de produs".

Taco Bell a vândut, în medie, un taco pe minut în cei cinci ani de activitate pe piaţa locală. În această perioadă, peste 10 milioane de clienţi au trecut pragul restaurantelor şi au apreciat în special sosul Nacho Cheese, din care s-au vândut aproximativ 45 de tone.

• Taco Bell a deschis noi restaurante şi în perioada pandemiei

Taco Bell s-a extins constant în cei cinci ani de prezenţă în România, continuând să deschidă noi restaurante inclusiv în perioada pandemiei. Astfel, în 2020 şi 2021, au fost inaugurate trei locaţii: Taco Bell AFI Palace Braşov, Taco Bell Palas Mall Iaşi şi Taco Bell Arena Mall Bacău.

Compania urmează să mai deschidă o locaţie până la finele acestui an, la Craiova, astfel că va ajunge la un total de 15 locaţii în cinci ani, conform domnului Costică Mişaca.

Pe de altă parte, pe parcursul celor cinci ani, Taco Bell a implementat o strategie de digitalizare şi dezvoltare bazată pe soluţii şi platforme menite să se adapteze obiceiurilor de consum. Astfel, anul trecut, Taco Bell a lansat serviciul Comandă&Ridică - prin care clienţii îşi pot comanda produsele preferate de pe telefon sau computer, de oriunde s-ar afla, cu ridicarea produselor din cel mai apropiat restaurant.

Totodată, compania are servicii de livrare la domiciliu, acestea având o pondere de 30% în vânzările sale, faţă de 40-45% în pademie.

• Costică Mişaca: "Nu ne-am propus să transferăm creşterea costurilor cu materiile prime în preţurile produselor"

Taco Bell încearcă să nu transfere preţurile mari ale materiilor prime în costul produselor sale, încercând în schimb să eficientizeze procesul de producţie.

Oficialul Taco Bell a explicat: "Nu ne-am propus niciodată să transferăm creşterea preţurilor materiilor prime în preţurile produselor noastre. Anul acesta sunt nişte presiuni extraordinare, spre exemplu, numai uleiul s-a scumpit cu 45%, carnea şi tortilla - cu 30 -35%. Am încercat să punem o presiune cât mai mică pe client, fiind conştineţi că oricum acesta este afectat de inflaţia ridicată. De aceea, am făcut optimizări la nivel de restaurant, de mediu, de produse, ne-am revizuit procedurile operaţionale, astfel încât să diminuăm eventualele pierderi. Apoi, am schimbat unele proceduri de producţie astfel încât să reducem consumul de energie. Am avut numai două creşteri de preţ ale produselor".

Anul acesta, compania şi-a redus pierderile şi nu poate anticipa dacă la finele lui 2022 va obţine pe profit. "Pe fondul extinderii, al investiţiilor în dezvoltare, nu am realizat încă profit net, dar ne-am redus pierderile", a spus Costică Mişaca.

Taco Bell a intrat pe piaţa locală în anul 2017, fiind al treilea brand din portofoliul Sphera Franchise Group, alături de KFC şi Pizza Hut. Lansarea a marcat totodată şi intrarea brandului sud-californian în Europa Centrală şi de Est, acesta fiind, la momentul respective, singurul restaurant Taco Bell pe o rază de 1.028 kilometri.