Procurorii au deschis astăzi, un dosar penal pentru omor, în cazul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, după ce în presa locală a fost publicat un articol controversat în care o sursă prezentată drept "un fost angajat al spitalului" a declarată că ar fi ucis atât el, dar şi alte cadre medicale, pacienţi cu COVID-19, potrivit Agerpres.

"Deocamdată, doar în urma articolului ne-am sesizat din oficiu. S-a înregistrat dosar penal şi urmează să facem cercetări in rem", a explicat procurorul Ion Veştemean.

Întrebat dacă de la începutul pandemiei şi până în prezent, a fost înregistrată vreo plângere sau scrisoare anonimă în care să se afirme că sunt omorâţi pacienţii cu COVID-19 la ATI în Spitalul Judeţean Sibiu, procurorul Ion Veştemean a spus: "Nu, nu am avut nimic".

O persoană care susţine că ar fi fost angajat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, la Secţia ATI, unde sunt bolnavii cu COVID-19, a afirmat într-un articol publicat duminică, în presa locală, că şi "el ar fi omorât" pacienţi". Conform acestei dezvăluiri, pacienţii cu COVID-19 aduşi în această secţie ar fi fost sedaţi de la început, în condiţiile în care aşa ceva este fatal pentru cei cu infecţii respiratorii. De asemenea, potrivit sursei respective, aceşti pacienţi ar fi fost efectiv legaţi de pat, de mâini şi de picioare, în poziţia cu faţa în sus, în momentul în care nu mai puteau respira şi începeau să se agite, spun cei de la Agerpres.

În articolul apărut în publicaţia presa locală, sursa, care nu şi-a divulgat identitatea a dezvăluit mai multe detaţii şocante din secţia ATI a spitalului şi a povestit cum pacienţii sunt legaţi, sedaţi şi înfometaţi de angajaţii spitalului.

"Pe un om cu insuficienţă respiratorie dacă îl sedezi, moare. Pentru că în insuficienţă respiratorie nu se dă de dormit şi seara. Se face terapie. Se face oxigeno-terapie. Cum îţi explici că vine din spital un caz. O doamnă operată, «deschisă, închisă» de un chirurg anume. O ciroză hepatică. S-a gândit să o ducă în modular să mai moară unul de COVID. Da, oamenii se omoară. Şi eu am omorât oameni, pentru că am lucrat acolo. Chiar dacă din toate puterile mele am încercat să fac totul să nu încarc acele seringi cu sedare", a declarant sursa.

"Eu am intrat cu alt scop acolo. Am intrat prost, nevinovat, plin de energie, cu sufletul curat să ajutăm că m-am săturat de COVID. Şi când colo... Eu nu m-am făcut asistent să-i omor prin sedare. Nu vreau ca mama mea să se răsucească în mormânt, să spună «ăsta nu e copilul meu». Din prima zi când am intrat, m-am îmbrăcat şi mi s-a făcut rău. Mă închinam, nu-mi venea să cred. Am mers acasă, nu se poate. Salvatorul nu poate fi criminal, el trebuie să salveze vieţi. Ce am văzut eu nu poate fi închipuit de o viaţă de om. Am văzut oameni care efectiv mor de vii. (...) Nu am văzut pe nimeni intubat care să fie apoi detubat la ATI Sibiu. O singură doamnă am văzut că a deschis ochii, intubată fiind, cu sedare în venă. M-am gândit, Doamne, Dumnezeule nu e un doctor să o supraveghem, poate reîncepe să respire singură. Nu. Mi s-a spus să mărim sedarea la maxim şi să-i mai băgăm şi Midazolam (n.r. - este un medicament cu acţiune de scurtă durată utilizat pentru a induce sedarea, o stare de calm, somnolenţă sau somn şi care înlătură anxietatea şi tensiunea musculară), pe lângă Propofol şi Fentanyl. Sunt convinsă că acea femeie a murit de vie. Şi altă femeie, şi alţi bărbaţi. Ei practic nu mor de COVID, mor de clostridium, mor asfixiaţi, mor sedaţi", spus acesta.

"Era o doamnă care intrase cu o zi înainte. Oxigen uşor, iar mâine când am mers la lucru, de la opt, într-una ţipa, într-una. Era 9 jumate, nu puteam să intru, trebuia să se facă ora 11. La un moment dat nu mai aveam răbdare, am vrut să intru, la fără 10 eram deja îmbrăcat să intru. Salonul 1, patul 1, femeia era legată de mâini şi de picioare. Buni, ce faci? "Lasă-mă în pace, nu am încredere în tine", m-a repezit. "Buni, eu sunt, am vorbit şi ieri", i-am zis. "A, tu eşti... M-au legat, dă-mi te rog puţină apă". "Dar tu, buni, nu ţi-a da nimeni apă până acum?" "Nu mi-a dat nimeni că m-au legat". "Buni, ai mâncat?" Era mâncarea de ora 8 neatinsă şi era ora 11. Ceaiul neatins, şi sticlele de apă era nedesfăcute. Am încercat să-i dau mâncare, dar într-adevăr mânca foarte greu, de abia bea apă. Dar de aici, până a o lega... A băut şi ceai, a mâncat şi o banană. Îi dădeau 2 mililitri de Propofon în venă, că e agitată. Pentru că îi era sete, că îi era foame. Cum să faci aşa ceva? Ăsta e startul la omor: e agitată. Aşa începe sfârşitul. Dar nimeni nu întreabă de ce e agitată. Hai să o calmăm, să o facem să respire.

Mai era cineva care nu avea scaun. Am întrebat şi am aflat că nu mai avea scaun de 3 zile. Îi era ruşine. Cum să nu ai puls mărit, cum să nu ai tensiune? Dar pe cine interesează?", a mai declarat fostul angajat al secţiei ATI, potrivit publicaţiei locale.