Industria turismului de lux va ajunge la 2,3 trilioane de dolari până în 2030

aLIVE Experiences, companie fondată în Monaco în 2020, lansează un nou model de turism de lux în România, bazat pe experienţe autentice, inaccesibile turismului convenţional, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

aLIVE Experiences creează itinerarii personalizate până în cele mai mici detalii, oferind acces exclusiv la locaţii restrânse, evenimente private şi specialişti de renume internaţional. Fie că este vorba despre expediţii subacvatice ghidate de biologi marini, explorări astronomice alături de experţi sau evenimente private organizate în castele medievale transformate pentru o singură noapte, fiecare experienţă este concepută pentru a oferi conexiuni autentice şi transformatoare.

Ioana Rucăreanu, fondatoarea aLIVE Experiences, explică faptul că industria turismului de lux evoluează rapid, iar piaţa din România reflectă această schimbare. Potrivit acesteia, tot mai mulţi călători, după ce au experimentat resorturi de cinci stele şi gastronomie excepţională, îşi doresc mai mult, căutând experienţe care să îi conecteze profund cu locurile şi culturile descoperite. Aceasta consideră că pentru noul tip de călător luxul nu mai înseamnă doar servicii impecabile şi cazare exclusivistă, ci acces, educaţie, moştenire culturală şi autenticitate. În acest context, aLIVE Experiences îşi propune să răspundă acestei nevoi, oferind acces la călătorii ultra-personalizate şi experienţe imersive, atât în România, cât şi la nivel internaţional, conform comunicatului.

Potrivit raportului "The State of Tourism and Hospitality 2024", realizat de McKinsey & Company, segmentul turismului de lux este cel mai dinamic din industrie, având o valoare estimată de 2,3 trilioane de dolari până în 2030. În prezent, 72% dintre turiştii de lux caută să descopere locaţii noi, iar 80% dintre aceştia au sub 60 de ani, ceea ce reflectă o schimbare în profilul consumatorului premium. Turiştii de lux pun accent pe calitatea timpului petrecut, căutând experienţe care îmbină aventura, cultura şi exclusivitatea. aLIVE Experiences sprijină această tendinţă, oferind clienţilor acces la experienţe imposibil de replicat, proiectate pentru a transforma fiecare călătorie într-un moment unic.

Interesul românilor pentru turismul premium este în continuă expansiune. Analizele realizate de aLIVE Experiences arată că turiştii români sunt tot mai atraşi de călătorii tailor-made şi experienţe exclusiviste care combină cultura, natura şi luxul personalizat. În acelaşi timp, România are un potenţial uriaş de a atrage turişti internaţionali ultra-luxury datorită patrimoniului său cultural şi natural, care poate fi integrat în itinerarii unice. Locaţii istorice, sate tradiţionale autentice şi peisaje spectaculoase pot deveni puncte de atracţie pentru vizitatori din segmentul exclusivist.

Ceea ce diferenţiază aLIVE Experiences de turismul de lux convenţional este viziunea asupra călătoriei, unde fiecare experienţă este concepută ca o producţie imersivă, personalizată în cel mai mic detaliu. Cu birouri în Monaco şi Bucureşti, compania oferă acces la conexiuni autentice în industrii diverse, de la haute couture şi cinematografie, la conservare, motorsport şi explorare ştiinţifică.

Ioana Rucăreanu subliniază că aLIVE Experiences nu este o agenţie de turism de lux, ci un creator de experienţe ultra-personalizate, concepute pentru a transcende călătoriile tradiţionale. Aceasta explică faptul că echipa companiei călătoreşte personal în fiecare locaţie, se întâlneşte direct cu partenerii şi construieşte itinerariile dincolo de orice reţea standard. În plus, fiecare detaliu este gestionat cu precizie absolută, ceea ce face ca experienţele oferite să fie imposibil de replicat, potrivit aceleiaşi surse.

Experienţele create de aLIVE Experiences oferă acces exclusiv la locuri şi evenimente deosebite. Printre acestea se numără vizite behind-the-scenes în ateliere haute couture, laboratoare de inovaţie, studiouri de film sau fabrici de hypercar-uri. De asemenea, compania organizează evenimente private în castele medievale, reşedinţe istorice sau insule retrase. Clienţii pot avea parte de întâlniri cu comunităţi indigene, participând la ritualuri sacre din Bhutan sau explorând triburile din Amazon şi Mongolia. aLIVE Experiences oferă şi concerte private susţinute de artişti de renume mondial în palate istorice sau în mijlocul sălbăticiei.

Alte experienţe unice includ expediţii cu exploratori de renume în regiuni precum Arctica, Amazonul sau deşerturile Africii. Pentru pasionaţii de aventură, compania organizează călătorii inspirate din filme iconice, precum o experienţă James Bond-style, combinând zboruri cu elicopterul, trasee spectaculoase în supercar-uri şi croaziere private pe superyacht-uri. De asemenea, clienţii pot avea acces exclusiv la proiecte de conservare, participând la monitorizarea faunei sălbatice şi protejarea ecosistemelor fragile.

Prin lansarea în România, aLIVE Experiences îşi propune să redefinească turismul de lux, oferind acces la călătorii unice, personalizate şi transformatoare. Ioana Rucăreanu consideră că fiecare călătorie trebuie să fie regizată ca o producţie unică, menită să creeze conexiuni autentice şi momente de neuitat. Aceasta subliniază că luxul autentic înseamnă experienţe care lasă o amprentă profundă asupra fiecărui client, fie că este vorba despre o aventură exploratorie, un eveniment privat sau un proiect de moştenire culturală cu impact durabil.