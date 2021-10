Moţiunea de cenzură introdusă de PSD a trecut de votul Parlamentului. Guvernul Cîţu se alătură cabinetelor Boc, Ungureanu, Grindeanu, Dăncilă şi Orban pe lista celor care au căzut la votul celor două camere. Rezultatul votului este zdrobitor: 281 de voturi "pentru" şi niciun vot împotrivă. Florin Cîţu şi-a făcut bagajele de la Palatul Victoria, dar se pregăteşte să negocieze, din postura de lider al PNL, cu preşedintele Klaus Iohannis numirea viitorului prim-ministru. Căderea Guvernului vine în unul dintre cele mai delicate momente ale acestui an, din mai multe puncte de vedere. Creşterea numărului de infectări cu coronavirus a dat complet peste cap sistemul de sănătate, criza energetică "bate" cu iarna la uşile oamenilor, scumpirile vin în valuri succesive. În acelaşi timp, criza politică începută la sfârşitul verii avea nevoie de un punct final. Desigur, o moţiune nu va reaşeza nimic din punct de vedere politic, având în vedere poziţiile deja exprimate. PSD militează pentru alegeri anticipate şi o perioadă de tranziţie cu un tehnocrat, PNL îl vrea tot pe Florin Cîţu prim-ministru (deşi există şi o variantă de rezervă cu Dan Vâlceanu), USR îşi doreşte să revină la guvernare alături de PNL, dar cu alt premier (are şi o proponere: Dacian Cioloş), AUR... aici nu e foarte clar, se aude ceva de anticipate, dar masca pare să fie principalul inamic. Dincolo de rezultat, moţiunea a fost împotriva cabinetului Cîţu, dar toată lumea a "dansat" cu...USR. Un soi de nuntă în care mireasa a fost ignorată şi în centrul atenţiei a fost doar naşa.

Foarte zâmbitor, ciudat de relaxat când a fost recitită moţiunea, Florin Câţu a pus toate tunurile pe USR, foştii parteneri de guvernare, dar câteva salve nu i-au ratat nici pe adversarii de la PSD şi AUR: "Ar fi fost mult mai important pentru români să retrageţi moţiunea acum când sunt 15.000 de cazuri. Astăzi a murit moralitatea.

Moţiunea PSD, cel mai mare inamic al vostru şi al nostru e susţinută şi votată de USR. S-au aliat cu extremiştii. Dragi români, aţi fost trădaţi. USR vrea să dea jos Guvernul din care face parte. Se poate să fie mai josnici de atâta liderii acestui partid? Le-am arătat foarte clar, cu mine premier guvernarea nu e un joc de copii răsfăţaţi. Ai maturitate politică şi eşti în stare să faci bine pentru români, rămâi în echipă. Sunt dezamăgit. USR joacă alba neagra cu guvernarea după ce a complotat să dea jos Guvernul vrea să revină la guvernare, dar cu cineva mai indulgent. În 30 de ani de politică nu a exista o alianţă mai toxică decât cea pe care o vedem astăzi, aliaţa USR-PSD şi extremiştii. Vă cer scuze că am crezut în USR, că am crezut că e un partid care vrea reformă, care crede în valorile europene, care nu susţine discursul antisemit-fascist. «Socialism is strong in this ones». Simt o nostalgie după Guvernul zero. «Not going to happen». Asta nu se va întâmpla pentru domnul Ciolacu.

Aţi votat un partid bipolar. Cheia pentru rezolvarea crizei politice e la USR putea să vină cu nominalizări şi termina spectacolul. Dar preferă să lase România fără Guvern şi în criză sanitară. La PSD e de înţeles e un partid politic iresponsabil. Dar USR votează împotriva miniştrilor pe care PSD îi face incompetenţi. Au avut la conducere miniştri incompetenţi şi au fost coordonaţi de un vicepremier, lider al partidului. Năsui votează astăzi pentru moţiunea care îl face incompetent. USR îl trimite pe Năsui acasă pentru incompetenţă.

Aţi fugit ca nişte laşi. Staţi lângă extremişti care sumt împotriva campaniei de vaccinare. Aţi ajuns să vă alianţi cu partide extremiste, când tot ce avea nevoie de la voi România era responsabilitate. Aţi sabotat şansa dreptei de a ave o guvernare stabilă. Politica nu este despre Florin Cîţu şi despre cum să îl doborâţi pe Florin Cîţu, politica e despre români, iar românii nu vă vor uita niciodată că aţi fost în detrimentul lor.

Vă citesc din DEX : sinceritate - «Însuşirea de a fi sincer; lipsă de prefăcătorie sau de viclenie; francheţe». Astăzi v-aţi arătat adevărat faţă plină de ipocrizie. Dragi români, ne confruntăm cu două lucruri pandemia şi creşterea preţurilor la energie şi gaze. Nu ne putem sustrage acestor trenduri oricât am dori, dar facem eforturi pentru a le combate. USR a fost inert, nu a făcut nimic împotriva campaniei antivacciniste. Bineînţeles în Parlament sunt şi alte legi care nu trec. Numirile la TVR, ICR. Parlamentul e ocupat de o competiţie de moţiuni când oamenii au probleme reale. Alianţa toxică PSD - USR şi extremişti şi au iniţiat moţiunea frustrării, o moţiune a absursul provaciniştii stau lângă antivaccinişti, pro-europenii alături de anti-europeni. Kafka ar fi mândru de voi. Căutaţi prin telefoane informaţii despre Kafka. Succes. Dragi români, PNL nu este un partid perfect, dar este un partid responsabil. Şi nouă ne-ar fi uşor să trecem în opoziţie în această perioadă dificile. Nu o facem însă, rămânem până la capăt, nu dezertăm. Nu suntem laşi". Discurs lung, dar care nu a convins pe nimeni dintre cei care trebuiau convinşi să voteze. De altfel, liderul PNL nu a aşteptat finalul votului, preferând să mergă la o cafea, conform propriilor afirmaţii. De altfel, unul dintre lucrurile care i se imputează lui Florin Cîţu din interiorul PNL este că nu are capacitatea de a negocia.

• Ciolacu: PNL a ajuns să miroasă a PNŢCD

Marcel Ciolacu şi-a început discursul, încercând, din nou, să-i enerveze pe cei de la USR, de parcă nu şi-ar fi dorit ca aceştia să voteze alături de el, după care s-a concentrat pe Florin Cîţu: "Trebuie să plecaţi azi, pentru că nici măcar n-aţi început să guvernaţi. Nouă luni v-aţi bătut ca chiorii pentru şefia PNL. Şi astăzi aţi ajuns şef peste un hoit politic. PNL a ajuns să miroasă a PNŢCD. Dar asta e problema voastră! Problema noastră şi a românilor este că aţi distrus ţara în lupta voastră absurdă pentru ciolan! Echipa câştigătoare este de fapt echipa ucigătoare! Aţi jucat golf cu vieţile românilor! Sub patronajul lui Iohannis şi al PNL, românii mor carbonizaţi în spitale! După 7 ani de mandat, şeful statului- Klaus Iohannis, ne spune relaxat că statul a eşuat! Aşa este! În «Guvernul meu» românii au ajuns să moară arşi în spitale! Nu o dată, nu de două ori, ci de 12 ori la rând! 12 tragedii şi zeci de oameni care au murit nevinovaţi din cauza incompetenţei voastre. Acest sistem patronat de PNL a omorât oameni nevinovaţi! Statul a eşuat pentru că românii au ajuns să se teamă de lucrurile care ar trebui să-i salveze! Românilor le este frică să mai meargă la spital! Aici aţi adus statul, domnilor Iohannis şi Cîţu! Guvernarea voastră a eşuat! Voi sunteţi reprezentanţii statului. Voi trebuia să aveţi grijă de români. Voi aţi eşuat! Tu - Florin Cîţu, ai eşuat «big time». România eşuată este singurul proiect politic care va rămâne în urma guvernării PNL! În rest doar tristeţe şi dezolare! Ce aţi făcut toată vara?! Nimic! V-aţi luptat cu Orban pe funcţii în loc să vă pregătiţi de pandemie!Aţi inaugurat fără ruşine valul 4 cu 5 mii de penelişti la Congresul vostru penibil! În frunte cu Iohannis, aţi sfidat toate regulile! Aţi încălcat legea şi bunul simţ. Iar acum mai aveţi tupeul să ne cereţi responsabilitate şi să băgaţi noi restricţii?! Cine vă mai crede, domnule Cîţu?!Aţi distrus campania de vaccinare. Iar acum îi faceţi pe români proşti că nu se vaccinează. Dar testarea de ce aţi scos-o, domnule Ciţu?! Vă răzbunaţi pe români şi le încălcaţi toate drepturile fundamentale! Aţi scos România din Europa! Mergeţi pe stradă, domnule Cîţu! Vorbiţi cu oamenii. Acolo, printre claxoanele românilor nervoşi, o să vedeţi unde aţi dus această ţară. Toţi vă urăsc. Nimeni nu vă mai crede. Nu sunteţi fantastic. Nu sunteţi wow. Sunteţi doar total rupt de realitate şi de problemele oamenilor. Nu cu o sută de lei ca Ceauşescu o să vă salvaţi. Nu merge! Aţi ajuns cel mai detestat om din România! Acasă! Trebuie să salvăm România de un guvern care a devenit un pericol la adresa cetăţenilor săi. Acest Guvern trebuie să plece AZI! Moţiunea PSD va trece cu un scor istoric! Florine, Superman, ai căzut în cap! Zboară acasă!". Sorin Grindeanu a ţinut să lovească în primul rând în USR, partenerul conjunctural de moţiune: "Am un mesaj strict pentru cei de la USR. Trebuie să vă recunoaşteţi public contribuţia majoră la dezastrul acestei guvernări. Să vă asumaţi răspunderea în faţa românilor şi să votaţi moţiunea de cenzură a PSD. Ştiu toţi românii că aţi vrea să daţi delete anului în care aţi fost alături de PNL. Moţiunea este şi despre eşecul vostru, despre reformele promise când eraţi în opoziţie de care s-a ales praful când aţi urcat la Palatul Victoria. V-aţi cocoţat pe aşteptările românilor de a avea o viaţă mai bună, dar aţi uitat să vă daţi jos de pe Facebook, aţi uitat că antreprenorii nu au nevoie de lozinci, ci de măsuri concrete sau aţi crezut că antreprenorii români ar putea plăti salariile din postările domnului Năsui? V-aţi purtat cu bolnavii cronici din România ca şi cum nu ar exista, iar pe mulţi dintre ei i-aţi condamnat la moarte. Ministrul Voiculescu a avut ca prioritate mai mult privatizarea sistemului de sănătate. Nicio măsură nu a fost luată pentru ca bolnavii să nu mai moară arşi prin spitale. Domnilor şi doamnelor de la USR, recunoaşteţi că aţi fost complicii domnului Cîţu, nu victimele lui. Stimaţi colegi de la USR şi PLUS, aţi promis că veţi construi noi autostrăzi într-un ritm nemaivăzut, că mari proiecte de infrastructură vor fi executate impecabil mai ales de primarii USR. Realitatea e cu totul alta - 35 de km domnule Drulă. Este imaginea şobolanilor dansând pe mormane de gunoi marca Clotilde Armand. Un eşec epic".

Dan Barna, fostul şef al USR PLUS, a fost printre puţinii care nu au atacat...USR, anunţând că se va ţine de cuvânt şi va vota ce a promis: "Aţi sacrificat cinic stabilitatea politică pentru a obţine o mână de oameni. Domnule premier, aţi preferat această iresponsabilitate relaxată, ne-aţi spus că valul patru nu ne priveşte pe noi. Aţi dat grav de gard cu campania de vaccinare, aţi organizat congres cu 5.000 de oameni şi apoi aţi anunţat restricţiile. Da, suntem aici şi vom vota aceată moţiune de cenzură. După 30 de ani, chiar aţi fi putut fi Superman, dar aţi ales să fiţi un banal Florin Cîţu". USR nu a fost atacat nici de liderul AUR, George Simion. De fapt acesta nu a venit cu niciun discurs şi niciun argument, fiind convins că tăcerea este de aur (metalul, nu partidul), mulţumindu-se să vorbească doar în nenumăratele "live-uri" pe Facebook.

După vot, declaraţiile s-au mai "aşezat". Marcel Ciolacu a afirmat că partidul său merge cu varianta alegerilor anticipate la consultările de la Palatul Cotroceni şi că, dacă se va reuşi formarea unei majorităţi în Parlament, se va putea veni cu un guvern de specialişti, cu acordul preşedintelui, care să guverneze până în martie, când se pot organiza anticipatele: "Momentan, PSD are o singură decizie. Decizia este că vom merge la alegeri anticipate. (...) Mingea este la preşedintele României. Dacă se creează o majoritate politică, putem stabili împreună cu preşedintele un guvern de specialişti, până vor avea loc alegeri anticipate". Dan Barna a declarat că USR PLUS va merge la consultările de la Cotroceni cu responsabilitate şi are şi o alternativă de premier în persoana lui Dacian Cioloş: "Participăm cu responsabilitate la consultări. Avem şi propunere de premier validată de Biroul Naţional al partidului care este Dacian Cioloş. Evident opţiunea de premier aparţine PNL. Dacă se vine cu un alt premier, vom discuta de guvernare. Discutăm co domnia sa (Florin Cîţu - n.r.) dacă va fi cazul şi dacă într-adevăr PNL va propune un alt premier. Florin Cîţu s-a confirmat azi că nu are abilitatea şi competenţa de a fi premier. Haideţi să vedem ce se va întâmpla în urma consultărilor. Eu sper să nu se prelungească criza. Am fi putut avea situaţia rezolvată dacă PNL nu l-ar fi susţinut atâta timp. S-ar putea rezolva repede criza, dar ar putea să dureze şi în funcţie de poziţia preşedintelui PNL. Sunt mai multe personalităţi în PNL care ar putea să aibă o prestaţie decentă de premier".

Cum a declarat Florin Cîţu înainte de vot, din acest moment toate opţiunile sunt pe masă. Combinaţii se pot face multe, dar nu este exclus nici un guvern minoritar, oricare ar fi el, susţinut, de penumbră de PSD. Fiecare partid susţine că are o strategie şi că este deschis la negocieri. Altfel, după acest vot, toate privirile sunt fixate spre Palatul Cotroceni.