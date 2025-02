ING Bank România: Creştere în 2024, cu venituri mai mari şi 100.000 de noi clienţi

ING Bank România a înregistrat o creştere susţinută în 2024, raportând venituri de 3,8 miliarde de lei, în creştere cu 13% faţă de anul anterior, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Activele totale ale băncii au ajuns la 78 de miliarde de lei, cu 9% peste nivelul din 2023. Avansul a fost susţinut de creşterea numărului de clienţi, expansiunea portofoliului de credite şi creşterea volumului de depozite.

"Echipa ING a obţinut rezultate comerciale şi financiare foarte bune în 2024, un an în care am împlinit 30 de ani de activitate pe piaţa locală. Am crescut numărul de clienţi şi valoarea activelor băncii, iar profitabilitatea a rămas la un nivel stabil, în contextul introducerii noii taxe pe cifra de afaceri. Costul riscului s-a menţinut redus, iar investiţiile în servicii noi, securitatea sistemelor şi proiecte cu impact social au continuat. Rămânem dedicaţi celor 1,9 milioane de clienţi şi ne menţinem direcţia de bancă inovatoare şi responsabilă", a declarat Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România, conform aceleiaşi surse..

La finalul anului 2024, valoarea depozitelor atrase de la clienţi a depăşit 70 de miliarde de lei, marcând o creştere de 11% faţă de anul anterior. Portofoliul de credite brute a crescut cu 18%, ajungând la 45 de miliarde de lei. ING a raportat un profit brut de 1,83 miliarde de lei, similar cu cel din 2023, în timp ce impozitele plătite de bancă, inclusiv taxa pe cifra de afaceri, au depăşit 465 de milioane de lei.

ING a continuat să investească în digitalizare şi inovaţie, lansând produse care să răspundă nevoilor clienţilor. ING Together o funcţionalitate în aplicaţia Home'Bank care permite gestionarea comună a unui cont curent de către până la 4 persoane, fără a fi necesară deplasarea la bancă. Statistici Home'Bank un instrument care ajută clienţii să îşi analizeze cheltuielile lunare pe categorii. Sistemul de geolocalizare pentru tranzacţii detectează activităţi suspecte şi poate semnala posibile fraude în aplicaţia Home'Bank. Funcţia "Permisiuni" în Home'Bank permite clienţilor să dezactiveze anumite tipuri de tranzacţii cu cardul, cum ar fi retragerile de numerar, plăţile către platforme de jocuri de noroc sau tranzacţiile cu criptomonede, se transmite în comunicat.

Banca a continuat să sprijine finanţarea sustenabilă şi proiectele cu impact în comunitate. În 2024, ING a acordat credite ipotecare în valoare de 382 milioane de euro pentru locuinţe cu certificat energetic clasa A. Finanţările sustenabile pentru companii au depăşit 1,5 miliarde de euro.

În zona investiţiilor în comunitate, ING a alocat 7,2 milioane de euro pentru proiecte de mediu, sănătate financiară şi educaţie. Printre iniţiativele sprijinite se numără Platforma de Mediu pentru Bucureşti, extinderea proiectului Harta Reciclării, programe de educaţie financiară precum Banometru, dar şi proiecte pilot în şcoli, precum Începe la Şcoală.

ING a continuat să susţină companiile locale şi internaţionale. În 2024, banca a facilitat un credit de 150 de milioane de euro pentru Digi România şi Digi Communications, contribuind la extinderea operaţiunilor acestora.

În sectorul IMM-urilor, ING a lansat linia de credit Util 100% online, care permite antreprenorilor să acceseze până la 500.000 de lei fără deplasări la bancă şi Platforma Business Deals, ce oferă reduceri negociate de consultanţii ING pentru antreprenori, transmite comunicatul.

ING Bank România îşi continuă strategia de digitalizare şi consolidare a poziţiei pe piaţa financiară, urmărind să ofere clienţilor soluţii bancare inovatoare şi sustenabile.