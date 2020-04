• Acest lucru, indiferent dacă se aplică sau nu măsuri de izolare a populaţiei

Publicaţia online Times of Israel a publicat recent concluziile unui studiu al lui Isaac Ben-Israel, profesor la Universitatea Tel Aviv şi preşedinte al Consiliului Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare din Israel, unde se arată că numărul cazurilor noi de infectare cu COVID-19 atinge un maxim după circa 40 de zile de la detectarea primelor cazuri, iar după circa 70 de zile numărul cazurilor noi ajunge aproape de zero.

Deosebit de important, dar şi controversat, este faptul că această evoluţie nu depinde de aplicarea unor măsuri guvernamentale de combatere a noului coronavirus, cum ar fi izolarea completă la domiciliu a persoanelor şi închiderea economiei.

Profesorul Ben-Israel a acordat un interviu pe această temă unui post de televiziune din Israel, iar concluziile sale au fost puternic criticate, în direct, de profesorul Gabi Barbash, director de spital şi fost director general în cadrul Ministerului Sănătăţii din Israel.

Din punct de vedere al reflectării în presă a analizei profesorului israelian, atacurile sunt uşor de justificat, având în vedere că Isaac Ben-Israel nu are nicio specializare medicală, însă studiul său se concentrează exclusiv asupra evaluării din punct de vedere statistic al evoluţiei. Publicaţia Times of Israel îl prezintă drept matematician, analist şi fost general în armata Israeliană.

În biografia de pe site-ul Universităţii Tel Aviv se arată că a studiat matematica, fizica şi filosofia la Universitatea Tel Aviv, unde a obţinut şi doctoratul în 1988.

Isaac Ben-Israel s-a înrolat în Israel Air Force (IAF) în 1967 şi s-a retras din armată în 2002 cu gradul de general-maior. A fost director de cercetări operaţionale în IAF şi apoi director de cercetare-dezvoltare în Israel Defence Forces (IDF).

Din 2002, Isaac Ben-Israel este profesor la Universitatea Tel Aviv, iar din 2005 este şi preşedinte al Agenţiei Spaţiale Israeliene. Din 2010, profesorul Ben-Israel este şi preşedinte al Consiliului Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare din Israel.

În studiul său, "The end of exponential growth: The decline in the spread of coronavirus", publicat tot pe site-ul Times of Israel, profesorul Isaac Ben-Israel încearcă să determine dacă evoluţia numărului infecţiilor are caracter exponenţial.

Datele analizate sunt cele referitoare la numărul total de persoane infectate şi la numărul cazurilor zilnice noi din mai multe ţări, printre care se regăsesc Statele Unite, Marea Britanie, Suedia, Italia, Israel, Elveţia, Franţa, Ger­mania, Spania, Taiwan şi Singapore.

"Există un declin al numărului de infecţii chiar şi în ţările care nu au izolat populaţia la domiciliu sau au plasat-o în carantină, iar acest declin este similar celui înregistrat în ţările care au apelat la izolare şi carantină", se arată în lucrare. Concluzia profesorului Ben-Israel este că "nu se poate vorbi despre o evoluţie exponenţială a infecţiilor cu noul coronavirus".

În interviul acordat unei agenţii locale de ştiri, profesorul Ben-Israel a recunoscut că nu ştie de ce virusul are un model similar de evoluţie atât pentru ţările care au aplicat măsuri de izolare, cât şi pentru cele care nu au aplicat măsuri de combatere.

"Poate există o legătură cu situaţia climatică sau poate că virusul are propriul său ciclu de viaţă", a declarat profesorul israelian.

Întrebat despre rata extrem de mare a mortalităţii din Italia, de circa 12%, Ben-Israel a declarat că "sistemul medical din Italia are propriile sale probleme, fără nicio legătură cu noul coronavirus" şi a amintit că "un colaps s-a înregistrat şi în 2017 din cauza gripei".

În apariţia la televiziune alături de doctorul Gabi Barbash, profesorului Isaac Ben-Israel i s-a cerut să explice situaţia din New York. "Ultimele date arată că nu există deviaţii semnificative de la modelul de evoluţie al virusului" a fost răspunsul său, deoarece "numărul cazurilor noi a atins un maxim şi a intrat pe o traiectorie descedentă tot după circa 40 de zile".

Oare evoluţia cazurilor de infectare cu noul coronavirus din ţara noastră respectă modelul indicat în studiul profesorului de la Universitatea Tel Aviv? Se pare că da, cel puţin conform datelor de la Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNCSBT), care publică zilnic situaţia infecţiilor cu noul coronavirus la nivel global (www.cnscbt.ro/ index.php/situatia-la-nivel-global- actualizata-zilnic).

Primul caz a fost înregistrat în 27 februarie 2020, iar în 23 aprilie 2020 au fost raportate 9.710 cazuri (vezi graficul 1).

Aici s-a ajuns după o creştere exponenţială în primele 29 de zile (vezi graficul 2), care s-a transformat în creştere liniară în următoarele 28 de zile (vezi graficul 3).

Dacă ar fi continuat creşterea exponenţială până în prezent, atunci numărul cazurilor nu ar fi fost 9.710, ci ar fi ajuns până la circa 1,26 de milioane, adică de peste 130 de ori mai mare.

Stoparea creşterii exponenţiale a fost determinată de intrarea numărului cazurilor zilnice noi pe o traiectorie descendentă, după atingerea unui maxim de 523 de cazuri în 12 aprilie 2020 (vezi graficul 4), în condiţiile în care perioada de dublare a numărului total de cazuri a crescut de la circa 5 zile până la circa 15 zile.

Toate aceste rezultate depind, bineînţeles, de calitatea datelor publicate de CNCSBT. De exemplu, în raportul din 29 martie 2020 se arată că numărul total de cazuri a fost de 1.292, pe fondul unei stagnări zilnice. În 30 martie 2020 numărul total de cazuri a fost de 1.760, pe fondul unei creşteri zilnice de 308 cazuri, conform raportului oficial, deşi diferenţa este, de fapt, de 468 de cazuri.

Chiar şi în aceste condiţii, datele oficiale referitoare la evoluţia noului coronavirus în România arată că maximul noilor cazuri s-a atins după 47 de zile de la prima raportare. Acum trebuie să mai aşteptăm încă două săptămâni până la atingerea pragului de 70 de zile.

În finalul analizei sale, profesorul Isaac Ben-Israel lansează un apel pentru stoparea măsurilor de izolare şi carantină, dar susţine continuarea aplicării unor măsuri ale căror costuri sunt mult mai reduse, cum ar fi purtarea măştilor, extinderea testării populaţiei, dar şi menţinerea interdicţiei pentru adunările publice.

Oare nu merită o evaluare mai aprofundată studiul statistic al profesorului israelian, astfel încât autorităţile noastre să poată începe "deschiderea" înainte de jumătatea lunii viitoare, în condiţiile în care nimeni nu ştie care este pragul dincolo de care distrugerea unor sectoare economice va fi permanentă?