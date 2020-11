IRINA CRISTESCU, XTB ROMÂNIA:"Toate companiile de brokeraj au înregistrat rulaje record în anul 2020"

Reporter: Ne-a atras atenţia anunţul recent al XTB cu privire la introducerea de comision 0% la tranzacţionarea de acţiuni şi ETF-uri cu deţinere. Înţeleg că sunteţi acum primul broker cu birou local care a redus acest comision la 0%. Cum aţi luat această decizie? Şi, totodată, care este argumentul de business care stă în spatele acestei decizii?

Irina Cristescu: În primul rând, este important să clarific faptul că acest comision de zero la sută este valabil la tranzacţionarea de acţiuni cu deţinere şi ETF-uri cu deţinere, pe pieţele externe, pentru un rulaj lunar de până la 100.000 Euro.

Dacă suma rulată într-o lună este mai mare de 100.000 Euro se aplică un comision de 0,2% la fiecare tranzacţie, adică şi la cumpărarea şi la vânzarea de astfel de instrumente financiare.

În România suntem primii, într-adevăr, care am luat această decizie curajoasă. La nivel global însă, aceasta este o tendinţă care şi-a făcut din ce în ce mai mult simţită prezenţa în rândul marilor brokeri între care se numără şi XTB.

Concomitent, aici, în România, am început să fim abordaţi în ultimul an de clienţii noştri loiali care sunt foarte mulţumiţi de serviciile noastre, de funcţionalităţile foarte bune şi complexe ale platformei noastre de tranzacţionare, de echipa noastră de analiză. Ei ne-au împărtăşit dorinţa lor de a diminua acest comision.

Mai apoi, a intervenit contextul pandemic care a generat, totodată, creşteri mari de rulaje şi de număr de tranzacţii. Astfel, apetitul investitorilor pentru bursele externe a crescut pe măsură ce randamentele acţiunilor unor companii mari din SUA, Japonia sau Noua Zeelandă, spre exemplu, au explodat.

Şi întrucât, în România, XTB şi-a construit, în aceşti doisprezece ani de când suntem pe piaţa locală, reputaţia de a fi un pionier în a împinge cât mai sus nivelul de educaţie financiară des­pre pieţele de capital, am considerat că oferind comision de 0% încurajăm tranzacţionarea în genere şi, astfel, accesul la piaţa de capital.

Această decizie ne ajută, totodată, să ne consolidăm poziţia de lider pe pieţele externe.

Reporter: Cu cât au crescut rulajele şi numărul de tranzacţii în primul semestru al anului 2020 versus aceeaşi perioadă anul trecut?

Irina Cristescu: Semestrul întâi al anului 2020 a înregistrat o creştere a numărului de tranzacţii cu 148% faţă de aceeaşi perioada a anului 2019. În termeni de rulaje, Acţiunile şi ETF-urile cu deţinere au înregistrat o creştere de 612%, Acţiunile şi ETF-urile CFD de 342%, iar CFD-urile pe marfuri, indici, valute şi criptomonede de 107%.

Reporter: XTB oferă investitorilor din România acces la un număr de peste 2.400 de acţiuni cu deţinere. Care sunt cele mai tranzacţionate acţiuni sau care sunt bursele ce prezintă cel mai mult interes?

Irina Cristescu: Topul celor mai tranzacţionate acţiuni se schimbă de la o lună la alta sau de la o zi la alta. Aşa cum ştiţi, cu cât gradul de incertitudine în piaţă este mai ridicat cu atât apetitul investitorilor pentru tranzacţionare este mai mare. În plus, dacă astăzi CEO-ul Moderna declară că rezultatele intermediare ale studiilor pentru vaccinul Covid-19 sunt aşteptate în noiembrie, ne vom uita cu mai multă atenţie la acţiunile acestei companii. Dar mâine dacă ne aşteptăm la un raport trimestrial bun al IBM, s-ar putea să ne reorientăm atenţia către IBM.

În acest context, cred că mai relevant este topul burselor care prezintă cel mai ridicat interes din partea investitorilor români. Din perspectiva volumului tranzacţiilor, în ultimul an, putem observa că bursele americane sunt pe primul loc cu 55%, la mare distanţă de următoarea clasată, bursa germană cu 18%, London Stock Exchange cu 16%, bursa franceză cu 5%, cea spaniolă şi olandeză cu câte 2%, urmate mai departe de bursele din Norvegia, Italia, Belgia, Finlanda, China, Suedia, Danemarca, Portugalia şi Polonia, cu sub 1% fiecare.

Reporter: Aţi menţionat de Polonia şi aş vrea să vă întreb: ştiu că XTB este o companie poloneză, listată la Bursa de la Varşovia. Care este apetitul românilor pentru bursa poloneză?

Irina Cristescu: Într-adevăr, noi suntem mândri să fim singura casă de brokeraj internaţională cu birou în România care este listată la bursă. Însă, pentru Bursa de la Varşovia vedem doar un interes minimal din partea investitorilor români. Concret, doar 0,4% dintre românii care tranzacţionează prin platforma noastră xStation au cerut acces la tranzacţionarea pe Bursa de la Varşovia.

Reporter: De ce spuneţi că doar 0,4% dintre investitori au cerut acces? Este nevoie de o cerere specială pentru Bursa de la Varşovia?

Irina Cristescu: Pentru peste 99,95% din rulajele noastre (respectiv toate acţiunile în afară de cele poloneze şi din Cehia), clienţii au acces liber la cotaţii fără necesitatea de a semna un acord suplimentar de accesare a datelor. Pentru acţiunile din Cehia şi Polonia însă, este necesară o formalitate suplimentară, impusă de Bursele de la Varşovia şi Praga, ca urmare a faptului că XTB oferă cotaţii gratuite în timp real (serviciu care la nivel de industrie nu este oferit în mod gratuit în orice condiţii). Astfel, un client care doreşte acces la cotaţii în timp real pe bursele din Varşovia şi Praga trebuie să completeze un Acord de Utilizator prin care să declare că utilizeaza datele bursiere în scop personal şi nu comercial.

Reporter: Cum decideţi la ce acţiuni externe oferiţi acces investitorilor români?

Irina Cristescu: XTB introduce instrumente financiare noi în oferta de acţiuni şi ETF-uri, la solicitarea clienţilor. Pentru a realiza o astfel de solicitare, investitorii ne pot transmite un mail cu numele şi codul ISIN al instrumentului. Sunt câteva criterii pe care o acţiune sau un ETF trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi introduse la tranzacţionare, şi anume, să fie cotate la CBOE sau Chi-X şi să înregistreze un volum satisfăcător de rulaj şi lichiditate. Până acum, XTB a reuşit să soluţioneze pozitiv şi să introducă la tranzacţionare peste 70% din instrumentele solicitate de investitori. Dacă se aprobă, introducerea instrumentului cerut la tranzacţionare poate dura în medie o luna, dar s-a întâmplat să dureze şi până la trei luni.

Iată cu titlu de exemplu câteva instrumentele admise la tranzacţionare în urma solicitărilor clienţilor români din iunie până astăzi: CMC:US - Commercial Metals Co, AIMC:US - Altra Industrial Motion Corp, MEET:US - The Meet Group, Inc. (MEET), SHLL:US - Hylion Holdings Corp (HYLN), PLAN:US - Anaplan, Inc, NKLA:US - Nikola Corp, B2H:NO - B2Holding ASA, HOME:US - At Home Group Inc, SOLO:US - Electrameccanica Vehicles Corp, AYRO:US - Ayro, Inc, PHR:US - Phreesia Inc, NEO:US - NeoGenomics, Inc, KNSL:US - Kinsale Capital Group, Inc.

Reporter: Cum vedeţi evoluţia segmentului de piaţă (companiile de brokeraj) pe care acţionaţi până la sfârşitul acestui an şi în 2021?

Irina Cristescu: Anul 2020 a fost un an istoric şi atipic din foarte multe puncte de vedere. Evenimentele extraordinare care au avut loc de la începutul anului au generat o volatilitate fără precedent în pieţele financiare, volatilitate care s-a tradus în rulaje fără precedent din partea participanţilor la piaţă şi în atragerea unui val nou de investitori din rândul celor care până acum nu ar fi luat în considerare tranzacţionarea la bursă.

Drept consecinţă, toate companiile de brokeraj au înregistrat rulaje record în anul 2020, iar acest lucru se simte prin faptul că brokerii sunt mult mai activi, se promovează mai intens, realizează mai multe campanii de marketing şi educaţionale şi caută soluţii pentru a-şi optimiza ofertele.

Drept concluzie aş spune că, în anul 2021 industria brokerajului va fi caracterizată de un mediu mult mai competitiv decât în anii anteriori. Se va resimţi un fenomen de selecţie naturală. Se vor detaşa brokerii care au oferte suficient de competitive din punctul de vedere al comisioanelor şi suficient de variate ca instrumente financiare pentru a permite diversificare şi risk management eficient. Se vor detasa brokerii cu notorietate bună, cu customer support de calitate şi care au capacitatea să ofere tehnologie performantă şi tool-uri avansate pentru a ridica la un alt nivel experienţa de tranzacţionare a clienţilor.

Va fi un an ultracompetitiv, iar beneficiarul principal al tuturor acestor schimbări va fi însuşi Clientul.

Reporter: Vă mulţumesc!