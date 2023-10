iSense: "Starea de spirit şi îngrijorările românilor au rămas la fel în 2023 ca şi în 2022"

Analizând starea de spirit şi îngrijorările românilor în 2023 vs. 2022, putem observa că în anul 2023 românii au rămas la fel de îngrijoraţi ca în 2022, o arată cea mai nouă cercetare iSense Solutions, se arată într-un comunicat al iSense, remis redacţiei.

În toamna 2023 vs. toamna 2022 consumatorul nu s-a relaxat, dimpotrivă, nivelul de stres a rămas la fel de ridicat, principalele temeri fiind legate de: creşterea preţurilor pentru bunuri şi servicii (85% în 2022 vs. 91% în 2023, creştere semnificativă de +6%) creşterea inflaţiei (84% în 2022 vs. 87% în 2023), posibilitatea unei crize economice (84% în 2022 vs. 85% în 2023). În plus, cresc semnificativ în 2023 temerile legate de stabilitatea locului de muncă (de la 51% în 2022 la 68% în 2023, +17%) şi siguranţa personală şi a familiei (de la 75% în 2022 la 81% în 2023), transmite sursa menţionată.

Post pandemie, sentimentul de singurătate şi lipsa conectării cu ceilalţi a scăzut, potrivit cercetării. Dacă în 2022, 56% dintre români nu se considerau la fel de conectaţi cu prietenii ca în trecut, în 2023 procentul a scăzut semnificativ la 51%, informează sursa citată. De asemenea, procentul celor care se simt singuri a scăzut semnificativ de la 39% în 2022 la 34% în 2023, se mai arată în comunicat.

Scăderea sentimentului de singurătate şi lipsa de conectare sunt fireşti odată cu depăşirea pandemiei. Totuşi, procentele în sine nu scad foarte brusc şi sunt în continuare ridicate, semn că încă mai avem nevoie de timp pentru a ne readapta la viaţa socială după perioada izolării şi statului în casă, arată datele comunicatului.

Deoarece românii sunt la fel de stresaţi şi îngrijoraţi ca anul trecut, observăm că, în prezent, un sentiment vizibil predominant în viaţa consumatorului a început să fie cel de nervozitate (43% în 2023 vs. 38% în 2022) precum şi cel de tristeţe (37% în 2023 vs. 32% în 2022), relatează iSense.

De asemenea, datorită îngrijorărilor financiare, românii din mediul urban se simt în continuare empatici faţă de ceilalţi semeni (68% în 2023 vs 64% în 2022), dar disponibilitatea de a-i ajuta a scăzut semnificativ (59% în 2023 vs 63% în 2022), conform sursei precizate.

Deoarece temerile şi stresul românilor din mediul urban rămân în continuare ridicate, ne putem aştepta ca aceste aspecte să influenţeze comportamentul de consum şi alegerile pe care consumatorul le va face în următoarea perioadă, informază iSense.