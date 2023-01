JOSH GILBERT, ANALIST ETORO:"Netflix- conţinutul este rege"

Numărul de abonaţi Netflix şi-a revenit după pierderea de 200.000 de abonaţi de la începutul anului 2022, adăugând 7,6 milioane de abonaţi noi în al patrulea trimestru, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei, conţinutul este esenţial, iar Netflix a oferit un trimestru puternic cu filme şi emisiuni care au fidelizat clienţii existenţi şi au atras alţii noi. Investitorii speră că gigantul de streaming va putea continua să livreze un flux constant de noi producţii pe parcursul anului 2023, în loc de "one-hit wonders" din când în când.

Dar să nu uităm că Netflix mai are încă mult de lucru. 2022 a fost cel mai lent an de creştere a numărului de abonaţi din 2011 încoace, în ciuda sfârşitului de an puternic. Profitul şi veniturile au dezamăgit aşteptările. Veniturile au fost de 7,85 miliarde de dolari, faţă de aşteptările de 7,86 miliarde de dolari, iar profitul pe acţiune (EPS) a fost mic, de 0,12 dolari faţă de 0,42 dolari prognozaţi de analişti.

Obiectivele sale pe termen lung au rămas aceleaşi, să susţină o creştere cu două cifre a veniturilor, eşuată în 2022, să-şi mărească marja operaţională şi să continue să îşi crească fluxul de numerar pozitiv.

O oarecare volatilitate a acţiunilor ar putea fi cauzată de anunţul potrivit căruia co-fondatorul Netflix, Reed Hastings, se va retrage din funcţia de co-CEO, după ce a fost la cârma companiei timp de mai bine de 20 de ani. Deşi este puţin probabil ca acest lucru să aducă schimbări dramatice, o schimbare la nivelul de top al conducerii ar putea aduce o oarecare incertitudine pentru acţionari, subliniază sursa citată.

• De ce conţinutul este rege pentru Netflix

2022 a fost un an contradictoriu pentru Netflix, gigantul de streaming bucurându-se de un sfârşit de an excelent, cu o creştere de până la 60% în ultimele şase luni, după un început destul de dezastruos. În prima jumătate a anului, a pierdut aproximativ 1,2 milioane de abonaţi, în condiţiile în care Statele Unite şi Europa se luptă cu creşterea costurilor vieţii. Evaluarea sa a scăzut semnificativ, tranzacţionându-se la un P/E de 15x, faţă de 40x la începutul anului, ceea ce a fost considerat de unii investitori ca o oportunitate de cumpărare, aceştia fiind ulterior recompensaţi.

Într-un spaţiu din ce în ce mai competitiv, cel mai rapid mod de a pierde abonaţi este să ai o biblioteca de conţinut care nu este vizionat, ceea ce poate afecta încrederea investitorilor. Este posibil ca lansarea unui nou film să nu sporească profiturile portofoliului dumneavoastră, dar poate contribui la atragerea de noi abonaţi, ceea ce ar putea aduce recompense pe termen lung.

În trimestrul al treilea, Netflix a lansat conţinut precum Stranger Things, Dahmer şi The Gray Man, cel mai bun film Netflix în 2022. Acest lucru a ajutat Netflix să crească cu 2,41 milioane de abonaţi, după două trimestre de scăderi, iar veniturile au urcat cu 6%, la 7,93 miliarde de dolari. Acţiunile au urcat cu până la 11% după acest rezultat, ceea ce arată că în continuare conţinutul este rege.

Spre deosebire de Disney sau Amazon, calendarul de conţinut al Netflix este esenţial, având în vedere că faţă de acestea, Netflix nu are alte surse de venit. Însă conţinutul are un cost. 2022 pare să fie singurul an cu flux de numerar pozitiv pentru Netflix din ultimul deceniu, după 2020, care a fost un an record. În esenţă, nu este sustenabil ca filmele Netflix să fie altceva decât un succes.

• La ce se pot aştepta consumatorii în 2023

Un serial sau un film de succes poate fi un salt uriaş pentru un serviciu de streaming precum Netflix. Luaţi ca exemplu Squid Games, care a înregistrat un număr record de vizualizări, dar a contribuit şi la susţinerea creşterii Netflix în Asia-Pacific, regiunea sa cu cele mai bune performanţe în 2021 şi 2022.

Aşadar, la ce se pot aştepta consumatorii în 2023? Din start, noul film al Netflix, "Glass onion" sau "La cuţite: Misterul din Grecia" a fost vizionat timp de 253,7 milioane de ore în primele 17 zile de la lansare, ceea ce îl plasează în top 5 filme în clasamentul Netflix din toate timpurile.

Netflix mai are mulţi aşi în mânecă, filme pe care abonaţii le aştepta cu nerăbdare:

• Extraction 2: Filmul de succes "Extraction", cu Chris Hemsworth, revine cu o continuare. Primul film a fost un succes uriaş în 2020, cu 99 de milioane de vizualizări în primele patru săptămâni de la lansare.

• Chicken Run: • Dawn of the Nugget: Da, aşa este, Chicken Run se va întoarce pe ecranele noastre în 2023. Continuarea, care va fi lansată în 2023, va atrage familii din întreaga lume şi ar putea fi un succes major pentru Netflix, având în vedere că Chicken Run rămâne cel mai de succes film stop-motion realizat vreodată, chiar şi după 22 de ani.

• Luther: Serialul poliţist de succes al BBC are un lungmetraj care va ajunge pe Netflix în primul trimestru. Serialul, care are un scor remarcabil de 88% pe Rotten Tomatoes şi a fost nominalizat la mai multe premii, ar putea fi un succes pentru cei care urmăresc filme poliţiste cu crime.

De asemenea, să nu uităm că pe Netflix vor apărea noi serii ale serialelor de succes precum F1: • Drive to Survive, • "You", • That '90s Show şi • Bridgerton.

• La ce vor fi atenţi investitorii?

Atenţia investitorilor va fi probabil îndreptată către veniturile generate de adoptarea noului său model de abonament cu suport publicitar şi de perspectivele acestuia pentru 2023. Netflix va înceta să mai ofere previziuni cu privire la abonaţi, conducerea dorind ca investitorii să se concentreze asupra veniturilor, care spun povestea completă a Netflix.

Conţinutul de filme originale de la Netflix este uriaş din câteva motive:

• Conţinut exclusiv: Filmele originale Netflix sunt exclusive pentru platformă, ceea ce înseamnă că pot fi vizionate doar pe Netflix. Această exclusivitate ajută în atragerea şi păstrarea abonaţilor, deoarece aceştia pot fi mai dispuşi să plătească un abonament dacă ştiu că vor avea acces la conţinut unic şi de înaltă calitate.

• Popularitatea uriaşă: Netflix produce o gamă largă de filme, de la filme independente la superproducţii cu buget mare. Această diversitate atrage o mare varietate de public, ceea ce ajută la atragerea şi păstrarea abonaţilor din diverse categorii demografice.

• Reputaţie bună: Filmele originale ale Netflix au fost aclamate de critici, câştigând premii şi obţinând nominalizări la marile festivaluri de film. Această reputaţie bună ajută la atragerea de noi abonaţi, precum şi la păstrarea celor existenţi, prin oferirea unei experienţe de vizionare de înaltă calitate.

În general, conţinutul original al filmelor Netflix este considerat un factor cheie pentru creşterea numărului de abonaţi şi a veniturilor companiei şi, prin urmare, un aspect important pentru preţul acţiunilor companiei, se menţionează în comunicat.