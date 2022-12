Jurnalista Barbara Walters, legendă a ştirilor de televiziune din SUA, a murit la vârsta de 93 de ani

Jurnalista americană Barbara Walters, prima femeie care a prezentat un jurnal de ştiri de seară în Statele Unite, a murit la vârsta de 93 de ani, a anunţat, la 31 decembrie 2022, postul ABC, angajatorul său de lungă durată, potrivit AFP, informează Agerpres.

Barbara Walters s-a născut la 25 septembrie 1929, la Boston. A crescut la New York, într-o familie apropiată de celebrităţi, tatăl ei, Lou Walters, fiind producător pe Broadway, conform publicaţiei People.

A absolvit Colegiul Sarah Lawrence, obţinând diploma în Limba engleză.

A lucrat pentru scurt timp ca redactor la CBS News, şi apoi pentru emisiunea ''Today'' de la NBC, din 1961. Avansând treptat în carieră, de la prezentator meteo până la reporter, a ajuns în cele din urmă prima prezentatoare a emisiunii, în 1974, împărţind rolul de gazdă cu Hugh Downs şi Frank McGee. A câştigat primul său premiu Emmy în următorul an, la categoria ''Outstanding Talk Show Host''.

După ce a părăsit NBC, din 1976, a fost co-prezentator la ABC Evening News, devenind prima femeie care prezintă un program de ştiri de seară, conform https://abcnews.go.com/. În prima sa apariţie în cadrul ştirilor de seară, la 4 octombrie 1976, alături de Harry Reasoner, a realizat un interviu exclusiv cu Earl Butz, ministrul demisionar al agriculturii din timpul preşedinţiei lui Gerald Ford (1975-1977).

S-a alăturat, trei ani mai târziu, programului de ştiri 20/20 al reţelei de televiziune, pe care l-a prezentat până în 2004. În acest timp, a fost şi moderator al dezbaterilor pentru prezidenţiale. În 1997 a lansat emisiunea ''The View''.

În 1994, a lansat emisiunea specială "Most Fascinating People", difuzată anual în luna decembrie.

La ABC, a realizat numeroase interviuri cu personalităţi. Printre acestea s-a numărat interviul prin satelit cu preşedintele egiptean Anwar Sadat (1970-1981) cu privire la planurile de a pune capăt luptelor din Liban. La 9 iunie 1977, l-a intervievat pe preşedintele cubanez Fidel Castro (1976-2008), în timp ce traversa Golful Porcilor.

În 1999, aproximativ 74 de milioane de persoane au urmărit interviul realizat de Walters cu Monica Lewinski. De asemenea, i-a intervievat pe preşedinţii şi primele doamne din SUA, de la Nixon până la Obama.

A avut ultima apariţie "pe sticlă" ca gazdă a emisiunii ''The View'' în 2014, dar a rămas în redacţie ca producător executiv şi a continuat să realizeze câteva interviuri şi materiale speciale pentru ABC News. În mai 2019, revista New York Times a numit emisiunea ''The View'' drept ''cel mai important show politic din America'', conform sursei citate anterior.

După 25 de ani de televiziune, a fost inclusă în 1989 în Television Academy Hall of Fame.

În anul 2000, a primit premiul pentru întreaga carieră decernat de Academia Naţională de Arte şi Ştiinţe ale Televiziunii, distincţie ce i-a fost oferită de Oprah Winfrey.

În mai 2014, o clădire a sediului ABC News din New York a fost redenumită "The Barbara Walters Building". În discursul susţinut cu această ocazie, Walters a declarat: ''Oamenii mă întreabă adesea: care este moştenirea ta? Şi nu sunt interviurile cu preşedinţi, şefi de stat sau celebrităţi. Dacă am o moştenire (...) şi chiar o spun sincer, sper că am jucat un mic rol în pregătirea drumului pentru atât de multe femei fabuloase'', aminteşte abcnews.go.com.

''Barbara a fost o adevărată legendă, o deschizătoare de drumuri, nu doar pentru femei în jurnalism, ci pentru jurnalism în sine'', a afirmat pe Twitter, după moartea sa, colegul său Bob Iger, director al companiei Walt Disney, citat de publicaţia People.