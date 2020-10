KASPERSKY:Securitatea cibernetică rămâne o prioritate, în ciuda reducerilor generale ale bugetelor IT

Potrivit noului raport Kaspersky "Investment adjustment: aligning IT budgets with changing security priorities', securitatea cibernetică rămâne o prioritate pentru investiţiile în rândul întreprinderilor. Ponderea sa din cheltuielile IT a crescut de la 23% în 2019 la 26% în 2020 pentru IMM-uri şi de la 26% la 29% pentru companii. 71% dintre organizaţii se aşteaptă, de asemenea, ca bugetul lor de securitate cibernetică să crească în următorii trei ani. Acest lucru se întâmplă în ciuda scăderii generale a bugetelor IT în ambele segmente, pe fondul pandemiei COVID-19, conform unui comunicat trimis redacţiei.

Condiţiile şi evenimentele externe pot influenţa priorităţile IT pentru companii. Ca urmare a pandemiei COVID-19, acestea au trebuit să îşi ajusteze planurile pentru a-şi acoperi nevoile de afaceri în schimbare - de la digitalizarea în regim de urgenţă la optimizarea costurilor. Raportul Kaspersky, bazat pe un sondaj efectuat pe mai mult de 5,000 de practicieni IT şi de securitate cibernetică, ţine cont de tendinţele recente ale economiei securităţii IT şi modul în care acestea se corelează cu evenimentele din acest an.

Ponderea bugetului IT dedicat securităţii IT continuă să crească de la an la an, chiar dacă per total bugetele au scăzut de la o medie de 1,2 milioane de dolari în 2019 la 1,1 milioane de dolari în 2020 în rândul IMM-urilor şi de la o medie de 74,1 milioane de dolari la 54,3 milioane de dolari pentru companii. Această scădere se poate datora consecinţelor pandemiei globale de coronavirus, potrivit Gartner, ai cărui experţi au prezis, la începutul acestui an, că bugetele vor scădea.

Ca urmare, în termeni monetari, întreprinderile mici şi mijlocii au alocat în medie 275.000 de dolari securităţii cibernetice, în timp ce corporaţiile au investit în medie 14 milioane de dolari. Majoritatea companiilor se aşteaptă ca aceste cifre să crească, în medie, în următorii trei ani cu 11% pentru corporaţii şi 12% pentru IMM-uri. 17% cred că vor rămâne cel puţin ca anul acesta.

Cu toate acestea, una din zece (10%) companii au declarat că vor cheltui mai puţin pentru securitatea IT. Interesant este că principalul motiv pentru aceasta îl constituie decizia deliberată a management-ului de top, care nu vede nici un rost să investească atât de mulţi bani în securitatea cibernetică pe viitor (32%).

În ceea ce priveşte IMM-urile, motivul reducerii cheltuielilor în această zonă este dictat în primul rând de necesitatea de a reduce în general cheltuielile şi de a optimiza bugetele (29%). Companiile mici şi mijlocii au fost cel mai puternic afetate de pandemie: mai mult de jumătate dintre companiile mici au raportat o scădere a vânzărilor la nivel global sau au experimentat scăderi ale fluxului de numerar. Este clar că cei afectaţi au avut nevoie să-şi optimizeze cheltuielile pentru a supravieţui. Însă desi acest lucru afectează protecţia cibernetică, este important ca organizaţiile să găsească o modalitate de a se feri de riscurile cibernetice într-un moment atât de dificil.

Alexander Moiseev, Chief Business Officer la Kaspersky: "Anul 2020 a pus multe companii în situaţii la care au fost nevoite să reacţioneze, motiv pentru care şi-au concentrat cu înţelepciune toate resursele şi eforturile pentru a rămâne pe linia de plutire, Chiar dacă bugetele sunt revizuite, nu înseamnă că securitatea cibernetică trebuie să coboare pe lista de priorităţi. Recomandăm ca acele companii care sunt obligate să cheltuiască mai puţin pentru securitatea cibernetică în următorii ani, să fie inteligente în acest sens şi să utilizeze fiecare opţiune disponbilă pentru a-şi consolida protecţia - apelând la soluţii de Securitate gratuite, disponibile pe piaţă şi introducând programe de conştientizare a securităţii în întreaga organizaţie. Aceştia sunt paşi mici care pot face diferenţa, în special pentru IMM-uri".