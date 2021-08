Greaua moştenire, adică datoriile lăsate Municipalităţii de fosta echipă Firea care s-a aflat în fruntea administraţiei publice locale în perioada 2016-2020, a fost invocată, ieri, de primarul general Nicuşor Dan, la zece luni de la preluarea mandatului, drept principala cauză pentru care anul acesta lucrările mari, medii şi mici de infrastructură au fost subfinanţate.

"Administraţia ultimilor ani a fost o minciună. Bucureştiul aşa cum l-am preluat era un pacient în comă la terapie intensivă. Când ai un pacient la terapie intensivă trebuie să-l stabilizezi. Cea mai mare parte a ultimelor zece luni a fost dedicată stabilizării. Am preluat o primărie în faliment. Au fost mai multe pericole peste care am trecut. În iarnă o centrală privată în Bucureşti ne-a ameninţat că ne taie căldura. Am fost în pericol să nu organizăm Euro 2020. Conturile noastre de investiţii erau blocate. Am fost în pericol să reziliem lucrările pentru cea mai mare lucrare de investiţii din Bucureşti. Ar fi însemnat să dăm înapoi sute de milioane de euro. Am fi fost în pericol ca Comisia Europeană să pună în aplicare procedura de infringement pentru calitatea aerului în Bucureşti", a declarat Nicuşor Dan.

Primarul general a amintit că, la preluarea mandatului, în conturile Municipalităţii se aflau trei milioane de lei, în timp ce datoria era de o mie de ori mai mare, adică trei miliarde de lei.

"Toate datoriile erau curente. Toţi puteau în orice moment să ne blocheze conturile. Primăria era de fapt într-un faliment pe care nu-l declarase. Conturile erau blocate, creditele pentru investiţii erau blocate. Cunoaştem cu toţii autobuzele Otokar. Datoria pentru ele era de 165 milioane de lei. Unde suntem azi? Avem o situaţie financiară stabilă. Nu avem conturile blocate, am deblocat creditele pentru investiţii, şi lucrul cel mai important, că suntem credibili pe piaţă", a arătat primarul general al Capitalei.

Nicuşor Dan a menţionat că pentru echilibrarea balanţei financiare a fost nevoit să reducă drastic cheltuielile primăriei ceea ce a dus, de exemplu, o economie de 250 de milioane de lei la capitolul bunuri şi servicii, pe primele şapte luni din 2021 faţă de 2020. Reducerea respectivă se datorează în principal demarării procedurilor de desfiinţare a companiilor municipale înfiinţate de administraţia Firea.

"Am definitivat procedurile administrative pentru a închide 14 din cele 16 companii. Din acest moment rămâne doar să se desfăşoare procedurile juridice. Din cele 14 companii vor fi disponibilizaţi 2700 de oameni. Mulţi au plecat deja. Cheltuielile salariale: 150 milioane de lei pe an. Din cele 16 companii au mai rămas de închis companiile de parking şi protecţie civilă. Mai sunt patru companii pe care le ţinem provizoriu. Iluminatul public, întreţinerea semafoarelor, activitatea de deratizare şi compania imobiliară care are în proprietate blocul social din Ghencea care e în construcţie", a spus Nicuşor Dan.

Primarul general al Capitalei a menţionat că s-a reuşit deblocarea marilor proiecte de infrastructură printre care se numără staţia de epurare de la Glina, pasajul din zona Doamna Ghica şi lucrările de la Prelungirea Ghencea. El a spus că actuala echipă din fruntea Municipalităţii se va axa pe investiţiile în infrastructura mare, în timp ce investiţiile mici şi medii - cum ar fi anvelopările de blocuri - vor fi transferate primăriilor celor şase sectoare ale Bucureştiului.

"Pe zona de transporturi am semnat contractul pentru achiziţia a 100 de tramvaie, bani europene. Primul va sosi în vara anului viitor. Fosta administraţie a avut două licitaţii eşuate pentru autobuze electrice. Vom lansa licitaţia şi vom avea 100 de autobuze electrice până în anul 2023. (...) Venim după 12 ani de bătaie de joc în care sistemul termoenergetic a ajuns în pragul colapsului. Am semnat contractul de finanţare cu Comisia Europeană, 300 miliarde euro, am compensat 320 milioane de lei cu Guvernul. Am parcurs procedurile administrative pentru achiziţia ELCEN. Aşteptăm întreg sistemul energetic local, aşteptăm un sprijin al Guvernului pentru ca această achiziţie să aibă loc până la finalul acestui an", a punctat Nicuşor Dan.

Edilul a concluzionat că va urmări ca dezvoltarea Capitalei să se facă în mod corect şi nu speculativ.