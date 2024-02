LeBron James, decis să-şi continue cariera

Superstarul NBA LeBron James a afirmat, duminică seară, că nu ştie cât va mai juca şi unde va evolua în următoarea etapă a carierei sale.

"Nu am decis câte sezoane mai am de jucat. Dar ştiu că nu mai sunt multe", a declarat el la o conferinţă de presă la Indianapolis, cu ocazia All Star Game.

În vârstă de 39 de ani, cvadruplul campion NBA se află la cel de-al 21-lea sezon în liga nord-americană, al şaselea alături de Los Angeles Lakers. "Sunt un Lakers şi am fost fericit ca Lakers în ultimii şase ani, aşa că sper să rămână aşa. Dar nu am răspunsul la câte sezoane mai am sau ce tricou voi purta. Vom vedea. Nu ştiu cum se va termina, dar sfârşitul se apropie", a spus el.

James poate activa un an în plus din contractul său pentru sezonul viitor sau să fie liber în această vară. El lasă uşa deschisă pentru o ultimă schimbare de franciză, după Cleveland, Miami şi apoi din nou Cleveland.