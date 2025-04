Life in Codes îşi extinde operaţiunile în Bruxelles şi anunţă o cifră de afaceri de 7 milioane de euro pentru finalul anului 2024

Cu o viziune ambiţioasă asupra viitorului tehnologic, Life in Codes, lider în furnizarea de servicii IT de ultimă generaţie şi partener certificat Atlassian în implementarea şi configurarea soluţiilor dedicate managementului colaborării şi eficienţei echipelor, încheie anul 2024 cu rezultate financiare solide, consolidându-şi astfel poziţia pe piaţa internaţională, conform unui comunicat transmis redacţiei.

La finalul anului 2024, la nivel de grup, compania a raportat o cifră de afaceri de 7 milioane EUR, dintre care 1.2 milioane EUR au fost generate pe piaţa din România, înregistrând o creştere semnificativă faţă de anul precedent. Această evoluţie a fost determinată, în mare parte, de migrarea de clienţi din Estonia către operaţiunile locale, dar şi de o cerere tot mai mare pentru soluţii tehnologice eficiente şi scalabile. Această performanţă subliniază capacitatea Life in Codes de a se adapta rapid la schimbările pieţei şi de a valorifica oportunităţile de creştere în regiune.

"Această creştere nu este doar despre cifre. Este despre inovaţie, agilitate şi parteneriate solide. Ne-am extins strategic, ne-am optimizat serviciile şi am investit în echipă pentru a fi pregătiţi pentru viitor", a declarat Alexandru Luchian Constantinescu, CEO Life in Codes.

Într-un pas firesc de extindere internaţională, Life in Codes şi-a consolidat prezenţa în Europa prin deschiderea unui birou în Bruxelles, un hub-cheie pentru tehnologie şi inovaţie. Poziţionarea în capitala europeană oferă companiei acces direct la Comisia Europeană şi alte instituţii de top, facilitând colaborarea cu sectorul public şi privat într-un mediu competitiv. Noua locaţie oferă companiei oportunitatea de a se apropia şi mai mult de clienţii strategici, asigurând un răspuns prompt la nevoile acestora. Prin această iniţiativă, Life in Codes îşi consolidează poziţia de partener de încredere în procesul de transformare digitală.

"Belgia este o piaţă matură pentru serviciile IT, iar prezenţa noastră fizică aici ne permite să consolidăm relaţiile cu clienţii existenţi şi să accesăm noi oportunităţi de afaceri", a adăugat Alexandru Luchian Constantinescu.

Performanţa Life in Codes din acest an este rezultatul unui cumul de factori care au contribuit la consolidarea poziţiei pe piaţă. Creşterea interesului pentru soluţiile Cloud a fost un element esenţial, deoarece tot mai multe companii migrează către această tehnologie pentru a beneficia de funcţionalităţi avansate de Inteligenţă Artificială. În acelaşi timp, implementarea soluţiilor IT Service Management (ITSM) a luat amploare, în special datorită noilor reglementări europene DORA şi NIS2, care impun standarde mai riguroase în gestionarea incidentelor. De asemenea, vânzările către instituţii publice din Belgia şi Estonia au avut rezultate remarcabile, iar tranziţia de la infrastructurile on-premises la Cloud a generat un impact semnificativ în industriile logistică şi financiară. Aceşti factori au contribuit la consolidarea şi extinderea poziţiei Life in Codes ca partener de încredere pentru transformarea digitală şi eficientizarea proceselor de afaceri.

Un alt punct de interes pentru Life in Codes în 2024 a fost investiţia în dezvoltarea echipei. De la un model bazat exclusiv pe freelanceri, compania a trecut la angajarea şi colaborarea cu specialişti dedicaţi în customer success, parteneriate strategice şi creştere organizaţională. Totodată, Life in Codes a făcut progrese semnificative în domeniul Inteligenţei Artificiale, lansând un agent AI inovator care automatizează fluxurile de lucru în Jira, ajutând echipele să transforme ideile în planuri de acţiune clare.

Pentru anul viitor, compania se concentrează pe optimizarea operaţiunilor şi creşterea pieţelor existente, extinderea colaborării cu instituţii publice europene şi continuarea inovaţiilor în domeniul AI şi cloud. Cu un portofoliu solid de clienţi şi o strategie bine definită, Life in Codes este pregătită să continue să inoveze şi să ofere soluţii tehnologice de ultimă generaţie.

Produsele Atlassian achiziţionate prin intermediul Life in Codes vin cu o serie de avantaje, inclusiv o şedinţă de consultanţă iniţială gratuită pentru înţelegerea nevoilor clientului, oferte de produse şi servicii la preţuri competitive, servicii complete de migrare, integrare, implementare, personalizare, training şi suport, contact proactiv pentru informaţii despre noi funcţionalităţi, precum şi invitaţii la evenimentele organizate de companie, cum ar fi Work Evolution Summit, organizat la Bucureşti pe 20 si 21 mai 2025.