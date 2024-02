Lionel Messi explică absenţa de la meciul amical din Hong Kong

Acuzat că a încercat să umilească China prin faptul că nu a jucat într-un meci amical la Hong Kong pe 4 februarie, jucătorul echipei Inter Miami, Lionel Messi, a explicat situaţia.

"Am auzit că s-a spus că nu am vrut să joc din motive politice, dar nu este deloc adevărat. Am vizitat China de mai multe ori de la începutul carierei mele. Am relaţii foarte bune cu această ţară", spune el.

"Aşa cum am spus la conferinţa de presă, am avut o inflamaţie la aductor. Cu o zi înainte, am încercat să mă antrenez şi să fac un efort pentru toţi cei prezenţi. Am făcut tot ce am putut. Chiar nu am putut să joc", a spus campionul mondial din 2022, adăugând că şi-a dorit întotdeauna să participe la fiecare meci.

În urma controversei, China a anulat cele două meciuri amicale ale Argentinei, programate pe teritoriul său în luna martie împotriva Nigeriei şi Coastei de Fildeş.