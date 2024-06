LIVE - VIDEO Conferinţa "Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică" - ediţia a VIII-a

Dan Cîmpean, DNSC: "Securitatea cibernetică are un preţ"

Securitatea cibernetică are un preţ, care nu este deloc mic, afirmă Dan Cîmpean, directorul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, subliniind: "Acest preţ este, însă, oricum mult mai mic decât costul remedierii unui incident cibernetic care impactează o organizaţie sau alta".

Domnia sa explică: "Până când nu eşti lovit de un astfel de atac, fie că este ransom, fie că este o compromitere a unor credenţiale de utilizator, se exfiltrează date sau orice variantă şi varietate de atac, până când nu ai simţit acest lucru ca organizaţie, ca utilizator, nu poţi conştientiza care este impactul. Nu vorbim doar de impact operaţional sau financiar, pentru că acesta este cel mai intuitiv. Impactul asupra reputaţiei poate fi devastator mai ales pentru mediul de business, dar şi pentru sectorul guvernamental".

Eduard Dumitraşcu, Preşedintele Asociaţiei Române pentru Smart City: "Trebuie să se transfere din responsabilitatea din zona statului către individ, deoarece e nevoie să ieşim din zona de confort, să arătăm că suntem responsabili. Avem nevoie de o igienă digitală minimă, de o educaţie digitală minimă, pentru că statul poate face educaţie până la un punct, după care intervine responsabilitatea noastră. Partea de deep-fake, de fake-news ţine tot de igiena digitală, reprezintă partea de responsabilitate ce îi revine fiecărui utilizator".

Radu Miruţă, Secretar al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaţilor: "Eu cred că o intersecţie între digitalizare, inteligenţa artificială şi zona de economie este aceea care are legătură cu baza de la care pleacă celelalatre produse. Unul dintre elementele de bază este zona de energie. Toate utilajele şi echipamentele industriale consumă energie, iar acest consum are legătură cu preţul final şi trebuie să vedem ce se poate face în viitor pentru a ajunge la eficientizarea acestui cost. Convingerea mea este că o contorizare inteligentă a consumului de energie trebuie introdusă rapid pentru că ea are la bază tariful orar. Într-un sistem de AI şi IoT, comportamentele împinse de preţ reduc momentele în care se cumpără energie foarte scump, dar pentru asta e nevoie de contorizare inteligentă. România nu are contorizare inteligentă decât pentru 15% din consumatori, insuficient pentru a influenţa preţul final. Dacă vom avea o comntorizare inteligentă de 80%, atunci preţul energiei va scădea între 11 şi 14%, ceea ce ar fi benefic pentru industrie".

Radu Miruţă, Secretar al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaţilor: "Cloudul guvernamental e o chestiune care sună frumos, care trebuie să unească toate bazele de date ale instituţiilor publice. În acest moment, unităţile de stocare nu sunt atât de conectate pe cât este nevoie şi suntem în situaţia absurdă în care funcţionarul public scoate la imprimantă un document pe care îl are deja în format electronic. Dacă mergi cu acest document la altă instituţie, apar o serie de erori, pentru că nu avem o procesare inteligentă. În acest moment nu avem informaţia digitalizată şi servicii inteligente care să vină către această zonă. Cloudul guvernamental este momentan în întârziere, pentru că au apărut instituţii cu atribuţii suprapuse".

Eduard Dumitraşcu, Preşedintele Asociaţiei Române pentru Smart City: "La digitalizarea în mediul rural vedem o dublă tendinţă: o creştere a proiectelor smart-village, dar şi discrepanţe din ce în ce mai mare între mediul rural şi mediul urban. Ruralul nu este doar ceea ce vedem în periurban, avem 2862 de comune şi majoritatea nu sunt în jurul aglomerărilor urbane. Va trebui să facem o călătorie în acest rural, unde trăiesc peste 10 milioane de cetăţeni şi să vedem cum le aducem prin digitalizare, la nivelul comunelor aflate lângă marile oraşe".

