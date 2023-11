MCC: "The Future of Transylvanian Cities" - Dezvoltare urbană, idei inovatoare, probleme transilvănene

Experţi internaţionali şi locali renumiţi îşi vor împărtăşi cercetările şi experienţele privind dezvoltarea urbană sustenabilă în cadrul conferinţei "The Future of Transylvanian Cities" (Viitorul oraşelor transilvănene), se arată într-un comunicat al MCC, remis redacţiei. Evenimentul organizat de Mathias Corvinus Collegium (MCC) va avea loc în 16-17 noiembrie la Centrul MCC din Cluj-Napoca, în Hotel Belvedere, informează sursa menţionată.

Conferinţa va aduce la Cluj profesionişti de renume care vor vorbi despre cele mai recente cercetări şi iniţiative inovatoare pe diverse teme de dezvoltare urbană, menţionează sursa. Conferinţa îşi propune să creeze o reţea profesională şi să ofere profesioniştilor, actorilor din domeniul public şi oricui interesat de subiect posibilitatea de a face schimb de idei şi a discuta despre posibilităţile şi viitorul oraşelor noastre, arată datele comunicatului.

Conform sursei citate, "La MCC, pe lângă activităţile noastre educaţionale care includ aproape 2.000 de elevi, organizăm evenimente publice în întreaga Transilvanie. Ne străduim să creăm valoare şi să oferim discuţii utile comunităţilor locale", a declarat Botond Talpas, director general al MCC Transilvania. "Ne dorim ca participanţii să pună în aplicare în propriile comunităţi şi sfere profesionale ideile şi cunoştinţele dobândite în timpul evenimentului. Astfel am putea contribui la crearea unor medii urbane mai sustenabile, mai locuibile şi mai incluzive în Transilvania", a detaliat directorul general al MCC.

Evenimentul se va desfăşura zilnic între orele 10:00-15:30 şi va include prezentări şi discuţii în cadrul a patru paneluri tematice, potrivit comunicatului:

• "Dezvoltarea urbană sustenabilă şi inclusivă (16 noiembrie, 11:30-13:00)

• Rolul industriilor culturale şi creative în dezvoltarea urbană (16 noiembrie, 14:00-15:30)

• Dezvoltarea economică şi transformarea digitală în mediul urban (17 noiembrie, 11:00-12:30)

• Peisaj urban: Cluj-Napoca (17 noiembrie, 13:30-15:00)"

La conferinţă vor participa experţi din Belgia, Canada, Finlanda, Germania, Portugalia, Spania, Regatul Unit şi Statele Unite, precum şi numeroşi profesionişti locali, informează MCC.

Potrivit comunicatului, printre specialiştii invitaţi se numără: Dr. Robin Mazumder psiholog, cercetător postdoctoral în neuroştiinţe la Universitatea Tehnică din Berlin; Dr. Calum T. M. Nicholson antropolog, Visiting Fellow la MCC; Prof. Dr. Yves Cabannes, specialist în urbanism; Dr. Izaskun Chinchilla, arhitectă, profesoară la Bartlett School of Architecture (UCL Londra); Eliza Yokina, arhitectă, Partener senior la Cumulus Architecture Office, co-fondator al De-a Arhitectura; Dr. Şerban Ţigănaş, arhitect, decan al Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; Emese Olah, viceprimar al Municipiului Cluj-Napoca; Jaakko Blomberg, co-fondator şi lider al Helsinki Urban Art; Yasha Young, fondatoare şi directoare al Urban Nation Berlin; Rariţa Zbranca, directoare de programe la Centrul Cultural Cluj; Agnieszka Kolek, lidera departamentului de relaţii culturale MCC Bruxelles; Andi Daiszler, manager cultural şi fondator al festivalurilor Lights On şi Strada Potaissa; David Parrish specialist în creativitate şi afaceri; Kris Andreychuk, liderul echipei de cercetare şi ştiinţa datelor în oraşul Edmonton; Andra Tănase, Senior Green and Digital Strategist, Transilvania IT Cluster; Nora Dobre, specialistă în HR, conf. univ. la UBB.

Evenimentul se va desfăşura în limba engleză, iar intrarea este gratuită, transmite MCC.