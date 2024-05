Mokka: Produsele din categoria Fashion, în top 3 achiziţii realizate în România cu plata amânată

Introdusă în România în urmă cu aproape patru ani de către Mokka furnizează servicii BNPL (Buy Now, Pay Later/Cumperi acum, plăteşti mai târziu) din Europa Centrală şi de Est, este o metodă de plată amânată care a crescut în popularitate de la an la an datorită unui cumul de factori, se arată într-un comunicat al companiei, remis redacţiei. Dezvoltarea comerţului online, a tehnologiilor performante şi, nu în ultimul rând, preferinţele nativilor digitali (şi nu numai) pentru metode de plată flexibile sunt câteva dintre elementele care au condus la adoptarea rapidă a BNPL, potrivit sursei.

Conform studiilor interne realizate de primul provider BNPL din România, Mokka, acest tip de plată este folosit de utilizatorii români în primul rând pentru a finanţa cumpărăturile cu valoare mare. În România, retailerii de mobilă conduc topul produselor cumpărate în sistem de plată amânată. Această categorie este urmată de cea a produselor electronice şi electrocasnice. O creştere constantă şi semnificativă a avut-o, de la an la an, segmentul de Fashion, care ocupă locul al treilea în topul achiziţiilor finanţate cu metoda BNPL. Totodată, această categorie are potenţialul de a deveni numărul 1 între produsele achitate cu plata amânată, arată datele comunicatului.

Situaţia din România se înscrie, de altfel, în trendul existent în acest moment la nivel mondial. Conform Pymnts.com, lider în ştiri şi informaţii despre inovaţia în domeniul plăţilor, la nivel mondial BNPL este utilizat preponderent pentru finanţarea achiziţiilor din domeniul Fashion. Topul global al categoriilor în care serviciile BNPL sunt cel mai utilizate arată astfel, arată datele companiei:

Fashion - 41,3% dintre utilizatorii BNPL aleg să îşi finanţeze achiziţia de haine prin plata amânată;

Frumuseţe şi sănătate - 32,3%;

Electrocasnice - 28,6%;

Electronice - 27,6%;

Echipamente sportive - 23,7%;

Mobilă - 25,2%.

Potrivit datelor furnizate de Pymnts.com, plata amânată BNPL este folosită, la nivel global, şi pentru a achita produse cu valoare mai mică. Băuturile alcoolice, cărţile şi muzica, accesoriile auto, ustensilele de grădinărit sau pentru alte hobby-uri sunt achiziţionate prin Buy Now, Pay Later, informează sursa.

Într-un interviu acordat Pymnts.com, managerul departamentului plăţi al Vestiaire Collective declara: "Perioada pandemiei a provocat o instabilitate financiară generalizată. Totuşi, această adversitate financiară nu i-a determinat pe consumatori să nu mai cumpere, ci mai degrabă să caute flexibilitate financiară pentru a se adapta la obişnuinţele lor de a face cumpărături. Această schimbare a dus la creşteri majore în utilizarea serviciilor BNPL. Clienţii magazinelor s-au putut bucura de achiziţii fără sacrificiul unui avans prea mare", conform datelor companiei.

Studiile realizate de Mokka arată că nu doar consumatorii beneficiază de avantaje în utilizarea plăţii amânate, ci şi retailerii. Valoarea coşului de cumpărături creşte semnificativ când este folosit acest tip de plată - cu un minimum de 60%, dar sunt şi cazuri când s-a înregistrat o creştere de peste 300%. Astfel, în cazul unui retailer care are un coş mediu de 1.500 - 2.000 de lei, creşterea poate fi între 60 şi 90%, iar dacă valoarea coşului mediu ajunge la 200 - 300 de lei, se poate atinge o creştere de 300% prin oferirea serviciului de plată amânată BNPL, transmite sursa.