Reporter: Ce înseamnă, în anul 2023, sustenabilitatea pentru o companie din domeniul producţiei de bere?

Mihai Voicu: Dacă ne uităm strict la industria noastră, în sens larg, pentru o companie din domeniul producţiei de bere sustenabilitatea înseamnă utilizarea eficientă a resurselor, reciclarea şi gestionarea responsabilă a deşeurilor şi, mai ales, reducerea emisiilor de carbon. Sunt ţinte asumate nu doar de companiile din sectorul nostru, e o discuţie pentru majoritatea industriilor producătoare, ţinând cont de contextul macroeconomic şi social actual.

În cadrul Bergenbier SA, parte a grupului Molson Coors Beverage Company, ne uităm la sustenabilitate printr-un obiectiv clar: reducerea amprentei de carbon. Aşa că am construit strategia de sustenabilitate pe trei piloni, aliniaţi cu obiectivele globale şi cu principiile ESG: oamenii, mediul şi consumul responsabil de alcool, iar pe fiecare dintre aceştia am făcut progrese semnificative. Am prioritizat oportunităţi de dezvoltare profesională pentru colegii noştri, am făcut progrese în ceea ce priveşte diversitatea, echitatea şi incluziunea, am crescut procentul de promovări interne, oferim şanse egale tuturor colegilor noştri. Echipa Bergenbier şi partenerii de business se află în topul listei priorităţilor noastre, abordăm totul cu prietenie şi responsabilitate. Dacă ne referim la mediu, în 2022 am fost primii producători de bere care s-au aliniat directivei Single Use Plastic, am ataşat dopul sticlei PET, am redus greutatea acesteia, iar estimările ne arată că punem pe piaţă cu 1.000 de tone mai puţin plastic. Mai mult, am redus consumul de apă şi energie electrică, dar şi emisiile de CO2. Iar consumul responsabil de alcool este în centrul tuturor acţiunilor de marketing şi comunicare.

Aşadar, sustenabilitatea înseamnă o asumare a strategiei în această direcţie, dar ţine şi de paşii concreţi pe care îi facem în atingerea obiectivului principal.

Reporter: Care consideraţi că este rolul unui consum responsabil în contextul provocărilor ultimilor ani?

Mihai Voicu: Pentru noi, consumul responsabil este un pilon esenţial al strategiei de sustenabilitate şi este un obiectiv de sine stătător atât în acţiunile de marketing ale brand-urilor din portofoliu, dar şi în cele de comunicare corporate sau comercială. Toate materialele noastre respectă regulile unei comunicări comerciale responsabile, ne-am autoreglementat în această direcţie.

Mai mult de atât, înţelegem că un consum responsabil înseamnă să oferim consumatorilor noştri alternative la produsele cu alcool, să le oferim variante non-alcoolice, 0.0, slab calorice. Bergenbier SA şi-a diversificat în mod constant portofoliul NA în ultimii ani, am ajuns la opt sortimente fără alcool. Chiar anul acesta am venit cu două noi produse pe piaţă, variantele 0.0% alcool Staropramen şi Stella Artois. Aşadar, rolul consumului responsabil este acela de educare a consumatorului, dar şi de diversificare a portofoliului, de a veni cu variante non-alcoolice pentru acei consumatori care nu pot sau nu vor să consume alcool.

Vom continua eforturile noastre în această direcţie.

• "Viitorul ambalajelor se bazează pe reciclare şi circularitate"

Reporter: Cum va arăta, în opinia dumneavoastră, viitorul ambalajelor?

Mihai Voicu: Viitorul ambalajelor se bazează pe reciclare şi circularitate. După cum ştim, în Europa Centrală şi de Est, PET-ul are o pondere ridicată, iar România nu face notă discordantă. Pentru a putea răspunde cerinţelor actuale legate de sustenabilitate, vizăm creşterea procentului de reciclare. Este un efort pe termen mediu şi lung, anevoios, dar esenţial în societatea de acum.

În România avem un proiect de ţară în care compania noastră s-a implicat încă din primul moment. Împreună cu ceilalţi producători de bere, băuturi răcoritoare, retaileri şi statul român, Bergenbier SA este una dintre companiile fondatoare Returo, societatea care administrează Sistemul de Garanţie Returnare.

La nivel european avem şi Packaging and Packaging Waste Regulation ce vizează circularitatea ambalajelor. De anul viitor va intra oficial în vigoare directiva Single Use Plastic care urmăreşte, la rândul său, creşterea procentului de reciclare a sticlelor de plastic, directivă la care ne-am aliniat încă de anul trecut.

Aşadar, viitorul ambalajelor va fi influenţat de toate aceste reglementări europene, naţionale, dar de strategiile asumate ale companiilor, iar printre acestea este şi direcţia de sustenabilitate globală Molson Coors.

Reporter: Care sunt cele mai mari provocări pentru o companie ce implementeză principiile ESG?

Mihai Voicu: Nu am spune că sunt provocări, sunt mai degrabă ajustări pe care trebuie să le facem în mod constant pentru a fi în linie cu principiile după care ne ghidăm. Atunci când sustenabilitatea este integrată în strategia de business a companiei, lucrurile sunt mai clare pentru că există o trasabilitate a acţiunilor, cât şi un timeline definit. Uneori ne confruntăm cu foarte multe informaţii, date, pe care trebuie să le înţelegem, să le punem în context şi să acţionăm în consecinţă. Probabil că provocarea cea mai mare este marea de date, informaţii de care trebuie să ţinem cont şi pe care trebuie să le raportăm corespunzător.

Reporter: Ce modificări aţi făcut la nivelul producţiei de bere pentru a fi mai prietenoasă cu mediul?

Mihai Voicu: În ceea ce priveşte Bergenbier SA, în fabrica din Ploieşti colegii noştri fac eforturi susţinute pentru a reduce amprenta de carbon. World Class Supply Chain 2.0 este programul pe care l-am implementat încă din 2019 pentru a reduce amprenta de carbon atunci când producem o bere. Iar rezultatele sunt vizibile şi sustenabile. Faţă de anul precedent, în 2022, am avut o reducere de 8,6% a consumului de apă, am consumat cu 6,8% mai puţină energie electrică, iar emisiile de CO2 au fost mai mici cu 4%. În plus, întreaga energie electrică achiziţionată este în totalitate energie verde. Punctam anterior că am redus greutatea PET-ului, iar estimările ne arată că punem pe piaţă cu aproximativ 1.000 de tone mai puţin plastic.

Sunt rezultate concrete obţinute în urma implementării unei strategii coerente, dar şi a eforturilor constante depuse de toţi colegii implicaţi, cărora le mulţumesc! Şi nu în ultimul rând, toate aceste rezultate au fost obţinute cu costuri semnificativ mai mari, dar asumate în strategia noastră de sustenabilitate. Suntem mândri că dincolo de berile de care consumatorii noştri se bucură zi de zi, suntem un berar care face constant eforturi în direcţia sustenabilităţii.

• "În România, un loc de muncă în industria berii înseamnă alte 11 pe lanţul valoric"

Reporter: Cum susţine industria berii o economie durabilă?

Mihai Voicu: Este important de înţeles impactul pozitiv al industriei berii asupra economiei. În România, un loc de muncă în categorie înseamnă alte 11 pe lanţul valoric: două în agricultură, trei în retail, aproape trei în sectorul ospitalităţii şi trei pentru furnizori.

Partenerii noştri, fie că vorbim de distribuitori sau de partenerii furnizori în procesul de producţie, sunt în principal din ţara noastră, iar a fi durabil şi sustenabil înseamnă să fii un susţinător activ al economiei. Anul trecut, Bergenbier SA a plătit taxe şi impozite statului român în valoare de 223 de milioane de lei, iar compania noastră este una cu un comportament ireproşabil în zona de guvernanţă şi etică în afaceri.

Reporter: Ce ne puteţi spune despre evoluţia platformei "Prietenii ştiu să fie responsabili", lansată în 2022?

Mihai Voicu: "Prietenii ştiu să fie responsaibili" este o înglobare a strategiei noastre şi a acţiunilor pe care noi le avem în zona de sustenabilitate. A venit din dorinţa de a comunica mai clar, centralizat şi transparent despre tot ce facem în această direcţie. Ne bucurăm să vedem că a fost primită cu succes şi că este o platformă de comunicare eficientă. Vom continua să o dezvoltăm, desigur, cu noi parteneriate şi acţiuni pe termen mediu şi lung.

• "Avem un procent de reciclare cu mult sub media europeană"

Reporter: Cât de educată consideraţi că este România faţă de alte ţări europene în privinţa reciclării?

Mihai Voicu: Cifrele vorbesc de la sine, avem un procent de reciclare cu mult sub media europeană, fiind pe ultimele locuri. Suntem obligaţi să creştem acest procent, până în 2025 ar trebui să depăşim 50% şi, de aceea, Sistemul de Garanţie-Returnare pe care l-am susţinut şi garantat de la bun început are ca obiectiv principal atingerea ţintelor de reciclare. Este, probabil, cel mai important proiect implementat în România în zona reciclării, proiect care cuprinde inclusiv componenta de educare a consumatorilor.

În paralel, Bergenbier SA a făcut şi va face în mod constant acţiuni de educare. Un exemplu concret este Caravana ExtravaCANza în care am fost implicaţi şi prin care am vizat reciclarea dozelor de aluminiu de pe litoral. De asemenea, la festivalurile în care suntem implicaţi avem activări care cuprind componenta de reciclare, avem campanii digitale în această direcţie. Încercăm să fim în mod constant alături de consumatori prin îndemnuri la reciclare.

Reporter: Cum vedeţi evoluţia viitoare a unei economii verzi?

Mihai Voicu: O economie verde se bazează pe sustenabilitate şi durabilitate, dar şi pe investiţii semnificative pentru a atinge aceste obiective. Acum facem paşi concreţi în această direcţie şi cred că în următorii 5-10 ani vom vedea că eforturile noastre, ale tuturor companiilor implicate, vor avea rezultate. Este important să fim consistenţi în acest maraton, să învăţăm constant şi să acţionăm eficient.

Reporter: Vă mulţumesc!