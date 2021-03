New York şi New Jersey au redevenit centrul infecţiilor cu coronavirus din SUA

New York şi New Jersey au revenit pe lista statelor americane cu cele mai mari rate de infecţii cu coronavirus, la exact un an după ce au fost epicentrul global al pandemiei. În ciuda eforturilor de vaccinare a populaţiei, niciunul din cele două state nu a văzut o reducere dramatică a infecţiilor: New Jersey a raportat aproximativ 647 de cazuri noi pentru fiecare 100.000 de rezidenţi în ultimele 14 zile, în timp ce New York are în medie 548 de cazuri. Experţii se tem că statele americane se redeschid prea repede şi locuitorii nu mai respectă cu stricteţe regulile anti-COVID impuse de autorităţi, în condiţiile în care variantele mai periculoase ale virusului continuă să se extindă cu repeziciune, conform G4media.

Cele două state se situează acum pe locurile 1 şi 2 în ceea ce priveşte numărul de infecţii pe cap de locuitor în Statele Unite. Deşi campania de vaccinare s-a intensificat în ultima perioadă, numărul de infecţii noi din New Jersey a crescut cu 37% în puţin mai mult de o lună, ajungând la circa 23.600 de cazuri la fiecare şapte zile. Aproximativ 54.600 de locuitori din New York au avut rezultate pozitive pentru virus în ultima săptămână, număr care a început să crească constant de la mijlocul lunii februarie.

Situaţia din New York şi New Jersey reflectă o tendinţă naţională, după ce Statele Unite au înregistrat un număr din ce în ce mai mare de cazuri în ultimele zile. Astfel, America înregistrează în medie aproape 62.000 de cazuri de infecţii cu COVID-19 pe zi, în creştere faţă de 54.000 de cazuri zilnice în urmă cu două săptămâni.

Profesorul şi neuroepidemiologul Sean Clouston de la Universitatea Stony Brook a declarat că numărul crescut de cazuri noi se înregistrează îndeosebi în rândul persoanelor mai tinere. Specialistul a afirmat că, de exemplu, tinerii nu se pot vaccina în New York decât dacă suferă de afecţiuni specifice sau lucrează în anumite joburi considerate ca fiind "esenţiale." El a spus că, cel mai probabil, ratele lor de infectare vor scădea după ce vor deveni eligibili să primească vaccinul.

Deşi sunt într-o situaţie delicată, niciunul dintre cele două state nu se confruntă cu o situaţie similară cu cea din primăvara trecută, când spitalele lor au fost foarte aproape de colaps din cauza numărului mare de pacienţi, în timp ce morgile nu mai făceau faţă deceselor. În plus, la fel ca şi restul Americii, New York şi New Jersey se află în prezent într-o situaţie mult mai bună decât cea din luna ianuarie, când s-a înregistrat vârful pandemiei din perioada de iarnă.

Dar lipsa de progrese sau chiar regresul din ultimele săptămâni au provocat temeri legate de faptul că statele americane se deschid prea repede şi oamenii au lăsat garda jos, în condiţiile în care variantele potenţial mai contagioase ale virusului se răspândesc cu repeziciune.

Restricţii relaxate

De exemplu, în februarie, guvernatorul de New York, Andrew Cuomo, a permis celor mai mari stadioane din stat să găzduiască din nou evenimente sportive şi concerte, deşi la doar 10% din capacitatea normală. Cinematografele din New York au primit permisiunea de a se redeschide, în timp ce restaurantele pot funcţiona acum la o capacitate de 50% în oraşul New York şi la o capacitate de 75% în alte părţi din stat. De asemenea, s-au reluat şi cursurile de fitness în interior.

La rândul său, guvernatorul statului New Jersey, Phil Murphy, a permis o redeschidere similară a afacerilor. Restaurantele din stat au fost şi ele autorizate să funcţioneze la jumătate de capacitate, în timp ce frizeriile, saloanele de coafură şi alte companii din domeniul îngrijirii personale şi-au reluat şi ele activităţile.

Agenţia AP, care a scris despre acest subiect, a precizat că situaţii similare se înregistrează şi în alte părţi din America. Utah, Alabama, Arkansas şi Indiana vor renunţa la obligativitatea purtării măştii pentru faţă la începutul lunii aprilie, ele alăturându-se unor state precum Arizona, Texas, Mississippi, Montana şi Iowa care au eliminat deja această obligativitate în ultimele săptămâni. De asemenea, unele dintre aceste state permit companiilor să funcţioneze la capacitate maximă.

Una dintre puţinele excepţii s-a înregistrat în Illinois, unde directorul de stat pentru sănătate publică a subliniat vineri necesitatea de a purta măşti şi de a păstra distanţa fizică pe fondul creşterii cazurilor şi internărilor. Numărul total de cazuri confirmate şi cazuri probabile de boală în acest stat a depăşit vineri cifra de 3.000, pentru prima dată în şapte săptămâni, iar spitalizările au crescut cu 15% în ultimele cinci zile.

Numărul de persoane din New York spitalizate cu după ce au contractat virusul s-a ridicat la aproximativ 4.600 de la mijlocul lunii martie. Spitalele din New Jersey raportează aproximativ 2.200 de pacienţi - cu aproximativ 300 mai mult decât în ultimele două săptămâni. Acest lucru a făcut ca guvernatorul Murphy să declare că amână eliminarea restricţiilor.

"Infecţiile se răspândesc mai repede, iar ratele noastre de vaccinare se îmbunătăţesc în fiecare săptămână, dar cu siguranţă ele nu sunt acolo unde vrem noi să fie," a spus Bruce Farber, şef al Departamentului de boli infecţioase, sănătate publică şi epidemiologie pentru Northwell Health, o reţea integrată de sănătate, cea mai mare de acest fel din New York.

Primarul oraşului New York, Bill de Blasio, s-a întrebat dacă guvernatorul statului, Andrew Cuomo, relaxează restricţiile "din motive politice," în ciuda motivelor reale de îngrijorare. Guvernatorul democrat se confruntă în acest moment cu cereri de demisie din cauza acuzaţiilor de hărţuire sexuală aduse de cel puţin şapte femei, iar criticii nu exclud faptul ca el să încerce să abată atenţia de la acest scandal cu acţiuni anti-restricţii.

AP a notat însă că primarul de Blasio însuşi a anunţat că 80.000 de angajaţi ai oraşului se vor reîntoarce la muncă începând cu luna mai.

Mediatorul public din New York, Jumaane Williams, a cerut statului New York să amâne planurile de redeschidere. "Cer guvernatorului să ia în considerare ştiinţa, să aibă încredere în experţi şi să pună pauză redeschiderilor planificate acum, înainte ca ele să intre în vigoare şi mai multe persoane să fie infectate," a spus Williams.

Până duminică seara, numărul total de infecţii din statul New York a fost de 1.849.190, respectiv 9.506 cazuri la 100.000 de locuitori. Media ultimelor şapte zile a fost de 8.721 de cazuri. De la începutul pandemiei, numărul deceselor provocate de coronavirus a fost de 49.537 în statul New York, cu o medie zilnică de 75 de morţi în ultima săptămână, potrivit statisticilor New York Times.

În New Jersey, numărul total al infecţiilor înregistrate de la debutul pandemiei este de 896.650 de cazuri, respectiv 10.095 de cazuri la 100.000 de locuitori. Media zilnică a ultimei săptămâni a fost de 4.214 infecţii. Numărul deceselor cauzate de COVID-19 în acest stat se ridică în prezent la 24.389, cu o medie zilnică de 35 de decese în ultima săptămână.

De la începutul pandemiei, în primăvara trecută, Statele Unite au înregistrat 30,2 milioane de infecţii, din care 60.302 au fost raportate sâmbătă, 27 martie. În total, 548.606 de americani şi-au pierdut viaţa pe fondul infectării cu coronavirus, 780 de decese fiind înregistrate doar sâmbătă. Numărul persoanelor spitalizate cu COVID-19 în acest moment este de 40.325. În ultima săptămână, au existat în medie 61.583 de cazuri de infecţii pe zi, o creştere de 12% faţă de media înregistrată cu două săptămâni mai devreme.

Până în prezent, datele Centers for Disease Control and Prevention (CDC) arată că în SUA au fost administrate 143 de milioane de vaccinuri. Peste 51 de milioane de americani (15.5% din populaţie) au fost vaccinaţi cu ambele doze, în timp ce mai mult de 93.6 milioane de persoane au primit primul vaccin.

Potrivit CNN, din ianuarie 2020 şi până acum, coronavirusul s-a răspândit în toate statele americane şi în aproape toate teritoriile SUA de peste mări.

Noile variante de virus, sursa creşterilor

Experţii au citat mai mulţi factori potenţiali care au cauzat creşterea numărului de infecţii, inclusiv răspândirea variantelor mai contagioase în New York şi New Jersey, ambele dens populate.

"Se întâmplă ceva diferit în această parte a ţării în comparaţie cu alte părţi ale ţării?", s-a întrebat doctorul Ed Lifshitz, directorul medical al serviciului de boli transmisibile din cadrul Departamentului de Sănătate al statului New Jersey. "Răspunsul este probabil da", a răspuns el.

Experţii au afirmat că noi variante ale virusului au apărut constant de-a lungul pandemiei, dar trei dintre ele sunt considerate cele mai problematice, acestea fiind de altfel desemnate "variante de îngrijorare." Ele fost depistate pentru prima dată în Marea Britanie, Africa de Sud şi Brazilia, dar s-au răspândit ulterior şi în alte ţări.

Cea identificată în Marea Britanie la sfârşitul anului trecut a fost găsită de atunci în cel puţin 51 de state şi teritorii americane, cu peste 10.500 de cazuri, potrivit CDC. Varianta sud-africană a visului, denumită B.1.351, a provocat 288 de îmbolnăviri în 30 de state şi teritorii din SUA, în timp ce varianta braziliană (P.1) a cauzat cel puţin 118 infecţii în 22 de state şi teritorii americane.

Tulpina britanică este îngrijorătoare, deoarece are atât de multe mutaţii, aproape două duzini. Unele se află pe proteina S (proteina cu ţepi) pe care virusul o foloseşte pentru a se ataşa şi infecta celulele - şi care este vizată de vaccinurile actuale şi medicamentele pentru anticorpi.

Una dintre mutaţiile proteinei S este văzută în variantele descoperite timpuriu în Brazilia şi Africa de Sud. Celor două li s-a adăugat în ultima perioadă varianta de New York, denumită B.1.526, care a circulat pe scară largă în regiune şi care reprezintă acum aproape jumătate din cazurile de infecţii din stat.

Din acest motiv, experţii se declară îngrijoraţi de creşterea numărului de cazuri din cele două state americane. Specialiştii se tem că publicul primeşte mesajul că vaccinarea crescută înseamnă că statul este în siguranţă, chiar dacă doar o fracţiune din public a fost vaccinată cu ambele doze. Vaccinurile scad riscul de boli grave sau deces din cauza COVID-19, dar oamenii de ştiinţă încă studiază cât de bine reuşesc ele să prevină răspândirea virusului.

"A permite grupurilor mai mari să se adune, să transmiţi publicului mesajului că am trecut peste ce a fost mai rău şi că putem reveni la normal este o greşeală," a declarat Bruce Farber de la Northwell Health, în timp ce Roy Gulick, şeful diviziei de boli infecţioase de la Weill Cornell Medical College şi New York-Presbyterian Hospital / Weill Cornell Medical Center, a afirmat: "Când observăm că nivelurile de cazuri se reduc sau cresc, atunci este momentul să regândim politicile."

Duminică, doctorul Anthony Fauci a indicat şi el variantele virusului şi ridicarea restricţiilor în unele state americane ca fiind cauzele creşterii numărului de infecţii. "Variantele joacă un rol, dar nu sunt complet doar ele. Ceea ce probabil vedem acum se întâmplă din cauza unor lucruri precum vacanţa de primăvară şi retragerea metodelor de diminuare ale răspândirii virusului pe care le-aţi văzut," a spus expertul în timpul unui interviu pentru postul CBS.

"Acum, mai multe state au făcut asta (au relaxat restricţiile). Cred că este prematur... am spus de mai multe ori că, atunci când cobori de la un vârf mare de cazuri şi ajungi într-un punct şi începi să ai acelaşi număr, odată ce stai la acel nivel eşti într-adevăr în pericol să fii martorul unui nou val", a mai spus el.