Noi descoperiri ştiinţifice impun regândirea strategiei anti-Covid

Se pare că ştiinţa merge înainte, în ciuda numeroaselor voci care propovăduiesc "consensul ştiinţific" al vaccinării ca soluţie unică, poate chiar finală, pentru depăşirea pandemiei.

Un studiu publicat recent în revista European Journal of Epidemiology (EJE) arată că nu există o relaţie între rata de vaccinare în 68 de ţări şi 2.947 de comitate din SUA şi creşterea numărului de cazuri de COVID-19.

Articolul "Increases in COVID‐19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States" este disponibil la adresa https://doi.org/10.1007/s10654-021-00808-7 şi include anexe cu datele relevante. A fost publicat online la 30 septembrie 2021.

Autorii sunt S. V. Subramanian, de la Harvard Center for Population and Development Studies, şi Akhil Kumar, de la Turner Fenton Secondary School, Brampton, Canada.

"Vaccinurile sunt principala strategie de combatere a COVID-19 în lume", se arată în introducerea articolului, în condiţiile în care în poziţia oficială din SUA este că "explozia noilor cazuri este determinată aproape exclusiv de zonele cu rate reduse ale vaccinării". Autorii subliniază că poziţii oficiale similare s-au observat în Germania şi Marea Britanie.

Autorii studiază relaţia dintre ponderea persoanelor vaccinate şi noile cazuri de COVID-19 pe baza unui set de date din 68 de ţări disponibile la Our World in Data (ourworldindata.org). Condiţiile pentru includerea unei ţări în analiză au fost disponibilitatea datelor privind vaccinarea cu a doua doză, disponibilitatea datelor privind noile cazuri de COVID-19, date privind populaţia totală, precum şi existenţa datelor actualizate în 3 septembrie 2021 sau cu cel mult trei zile înainte.

"Pentru cele 7 zile care au precedat 3 septembrie 2021 am calculat cazurile de COVID-19 la un milion de persoane pentru fiecare ţară, precum şi procentul populaţiei vaccinate complet", se arată în prezentarea metodologiei.

Rezultatele arată că "pare să nu existe o relaţie observabilă între procentul populaţiei vaccinate complet şi noile cazuri de COVID-19 în ultimele 7 zile" (vezi graficul 1). Graficul poate fi reprodus pe baza datelor din anexa articolului, disponibilă tot la adresa menţionată anterior.

Concluzia nu se opreşte aici. "Linia tendinţei arată, de fapt, că există o asociere marginal pozitivă între cele două variabile, adică ţările cu un procent mai ridicat al vaccinărilor complete au mai multe cazuri de COVID-19 la un milion de persoane", se mai subliniază în articol.

În exemplul oferit de autori este comparată evoluţia noilor infectări din Islanda şi Portugalia, unde rata de vaccinare completă a depăşit 75%, cu Vietnam şi Africa de Sud, unde rata vaccinării complete era de 2,78%, respectiv 10,23%.

"Putem învăţa multe din acest grafic, dar cel mai evident lucru este că vaccinul anti-Covid nu opreşte infecţia", a scris Jay Bhattacharya, profesor la Stanford School of Medicine şi co-autor al Declaraţiei de la Great Barrington (gbdeclaration.org), pe contul său de Twitter.

În opinia sa, nu există niciun motiv pentru introducerea vaccinării obligatorii, deoarece "vaccinul oferă un beneficiu privat (protecţia împotriva formelor severe), însă un beneficiu public limitat (protecţia împotriva răspândirii bolii)".

Şi în cazul Statelor Unite nu pare să existe o relaţie semnificativă între numărul noilor cazuri de COVID-19 şi rata de vaccinare completă (vezi graficul 2).

Pentru analiza relaţiei dintre noile cazuri de COVID-19 şi rata de vaccinare completă din SUA sunt utilizate datele de la Casa Albă (White House COVID-19 Response Team). Prin respectarea unor criterii similare de includere în analiză a unităţilor teritoriale, autorii au centralizat datele pentru 2.947 de comitate din Statele Unite, iar aceste sunt prezentate la adresa https://tiny.cc/USDashboard.

"Dependenţa de vaccinare ca strategie primară pentru a atenuarea COVID-19 şi consecinţele sale negative trebuie reexaminată, în special având în vedere varianta Delta şi probabilitatea unor variante viitoare", este concluzia studiului coordonat de profesorul de la Harvard.

Dincolo de creşterea ratelor de vaccinare mai este necesară şi aplicarea unor "intervenţii farmaceutice şi non-farmaceutice", se mai arată în articol, unde este amintită şi situaţia din Israel, una dintre ţările cu o rată foarte ridicată de vaccinare.

În finalul articolului se mai aminteşte că "apar tot mai multe dovezi că imunitatea dobândită prin utilizarea vaccinului de la Pfizer este mai slabă decât cea obţinută în urma trecerii prin boală".

"Chiar dacă trebuie făcute eforturi pentru încurajarea populaţiei să se vaccineze, aceste eforturi trebuie făcute cu umilinţă şi respect", deoarece "stigmatizarea populaţiei poate face mai mult rău decât bine" este recomandarea făcută autorităţilor în articolul din EJE.

Studiul realizat de profesorii Subramanian şi Kumar, alături de numeroase alte analize care prezintă eficienţa şi efectele "terapiei" experimentale cu ARNm ar trebui să fie parte a oricărei dezbateri ştiinţifice, indiferent ce spune aşa-numitul "consens ştiinţific".

Dar se mai poate aşa ceva sau este prea târziu?

Martin Kulldorff, profesor de medicină la Universitatea Harvard şi co-autor al Declaraţiei de la Great Barrington, a scris recent un articol în revista britanică The Spectator ("COVID, lockdown and the retreat of scientific debate") în care deplânge "declinul dezbaterii ştiinţifice" şi înlocuirea acesteia cu atacuri la persoană. Profesorul Kulldorff vorbeşte din experienţa personală, după apariţia unor atacuri incalificabile chiar pe site-ul unei publicaţii de prestigiu, British Medical Journal, în articolul "COVID-19 and the new merchants of doubt".

Singura sa vină a fost că s-a pronunţat, pe baza unor argumente solide, împotriva blocării totale a activităţii economice şi mobilităţii personale pentru a opri răspândirea virusului. Profesorul suedez s-a pronunţat pentru aplicarea unor măsuri de protejare specifice pentru persoanele cu risc mai mare de infectare şi evoluţie gravă a bolii, în condiţiile în care un lockdown are efecte economice şi sociale deosebit de grave.

"Ştiinţa este despre dezacord raţional, punerea la îndoială şi testarea ortodoxiei şi căutarea constantă a adevărului", scrie profesorul de la Harvard, iar în cazul unor politici publice netestate, cum este aşa-numitul lockdown, este cu atât mai importantă dezbaterea.

Din păcate, autorităţile oferă argumente care frizează absurdul şi devin tot mai agresive în combaterea opiniilor "neconforme", a atitudine demnă de Evul Mediu Întunecat.

În aceste condiţii, nu a trecut mult până la răspândirea "virală" în mediul online a unui dicton care ridiculizează logica pro-vaccinare a autorităţilor şi a "oamenilor de bine": "Persoanele protejate trebuie protejate împotriva celor neprotejate prin forţarea celor neprotejaţi să utilizeze protecţia care nu a protejat persoanele protejate".

În articolul de pe site-ul BMJ se cere "utilizarea strategiilor politice şi juridice" în locul argumentelor ştiinţifice pentru contracararea celor cu o viziune diferită asupra pandemiei, după cum mai arată profesorul Kulldorff, care avertizează că "în calitate de oameni de ştiinţă trebuie să recunoaştem tragic că era celor 400 de ani de iluminism ştiinţific s-ar putea încheia".

Oare cât de rapidă va fi întoarcerea la frig şi întuneric, noul ideal al civilizaţiei?