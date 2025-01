Noii vicepreşedinţi executivi ai Exim Banca Românească şi-au preluat mandatele

Traian Halalai va conduce Exim Banca Românească ca preşedinte executiv, alături de noii vicepreşedinţi Lidia Stan (retail/CFO) şi Codin Năstase (control intern/CRO), autorizaţi de BNR. Cristian Şaitariu îşi încheie mandatul de vicepreşedinte executiv, potrivit comunicatului remis redacţiei.

Lidia Stan are o experienţă de 30 de ani în sistemul bancar, dintre care aproape 12 ani în cadrul EximBank/Exim Banca Românească, unde a ocupat funcţia de Director Executiv al Diviziei Financiar şi Operaţiuni. Din 2020, după achiziţia Băncii Româneşti de către EximBank, a fost membru neexecutiv al Consiliului de Administraţie şi Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Româneşti, funcţii pe care le-a deţinut până la finalizarea fuziunii dintre cele două instituţii. Anterior, a fost timp de peste şase ani Director al Diviziei Financiar şi MIS la Banca Românească, când aceasta făcea parte din grupul NBG, şi Şef Departament al Direcţiei Contabilitate Managerială şi Raportări Grup la ING. Este absolventă a Academiei de Studii Economice şi deţine un MBA în Financial Management de la City University of Seattle/Institutul Bancar Român.

Codin Năstase are o vastă experienţă în domeniul financiar-bancar, ocupând de-a lungul timpului funcţii de conducere cu atribuţii în compliance şi risc în mai multe bănci. Din 2020, face parte din echipa EximBank/Exim Banca Românească, unde a coordonat Divizia Risc în calitate de Director Executiv. Anterior, a fost director general adjunct al Diviziei Risc la Patria Bank şi timp de aproape 10 ani a gestionat activitatea de risc a Bancpost, iniţial ca Director Executiv Risc, apoi ca Vicepreşedinte Executiv, responsabil de administrarea riscurilor şi conformitate. De asemenea, a ocupat timp de patru ani funcţia de Director Risc la Banca Românească, în perioada în care aceasta făcea parte din grupul NBG. Este absolvent al Academiei de Studii Economice şi a urmat un Executive MBA la ASSEBUS/Kennesaw State University.

Traian Halalai, reconfirmat pentru un nou mandat la conducerea băncii, a preluat managementul EximBank în noiembrie 2012, când instituţia ocupa locul 21 în topul băncilor din România după activele administrate. Prin strategii eficiente şi decizii operaţionale, banca şi-a consolidat poziţia pe piaţă, devenind una dintre cele mai valoroase companii româneşti şi intrând în top 10 instituţii bancare după active. În decembrie 2022, EximBank a finalizat procesul de fuziune prin absorbţie cu Banca Românească, marcând o premieră pe piaţa bancară din România - prima preluare a unei bănci private de către o instituţie cu capital de stat. Această fuziune a reprezentat şi intrarea Exim Banca Românească pe segmentul retail banking.

Exim Banca Românească ocupă poziţia a opta în clasamentul băncilor din România după activele administrate şi continuă să se dezvolte într-un cadru de eficienţă şi profitabilitate, asigurând o creştere sustenabilă a afacerilor.