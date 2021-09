OANA NECHITA, DIRECTORUL EXECUTIV AL BRICK ROMANIA:"Am devenit conştienţi de importanţa digitalizării afacerii"

Reporter: Care a fost impactul pandemiei Covid-19 asupra activităţii Brick Romania? Puteţi să detaliaţi?

Oana Nechita: Cu siguranţă am traversat o perioadă cu provocări, ca întreg mediul de business de altfel. Ne bucură faptul că în ciuda acestei peri­oade, am reuşit să închidem anul 2020 cu o creştere a cifrei de afaceri cu aproape 7 procente faţă de anul 2019, iar în 2021 înregistrăm deja, la acest moment, o creştere de 20% faţă de anul trecut. Pandemia a avut trei efecte importante pentru noi. În primul rând, în special în starea de urgenţă şi în timpul restricţiilor foarte scurte, am înregistrat o scădere importantă a numărului de vizitatori în magazine şi, implicit, a numărului de clienţi cumpărători. Acest lucru a condus bineînţeles la o scădere a vânzărilor. Apoi, o lecţie importantă a fost să conştientizăm că această pandemie va dura şi că va trebui să învăţăm să trăim şi să ne desfăşurăm activitatea în continuare în aceste condiţii. Astfel am învăţat să ne luăm toate măsurile de siguranţă pentru angajaţi şi clienţi, devenind inovativi şi concentraţi asupra afacerii, lucru care ne-a ajutat să recuperăm pierderile din primele luni de pandemie. Nu în ultimul rând şi nu cel mai puţin important, am devenit conştienţi de importanţa digitalizării afacerii şi tocmai de aceea anul acesta continuăm aceste planuri şi derulăm un parteneriat important pentru dezvoltarea unei noi platforme online care va permite comenzi şi livrări ale produselor noastre în toată ţara.

Reporter: Anul trecut, Brick Ro­mânia a avut o cifră de afaceri de 116 milioane de lei, în creştere cu 7% faţă de cea din anul anterior, în timp ce profitul net a avut un avans mult mai puternic, de la 2,8 milioane de lei în 2019 la 4,8 milioane de lei în 2020. Care au fost elementele care au dus la creşterea puternică a profitabilităţii?

Oana Nechita: Cele mai importante elemente care au dus la creşterea profitabilităţii au fost atenţia sporită asupra cheltuielilor, creşterea vânzărilor, optimizarea portofoliului de produse, dar şi digitalizarea afacerii, care a dus la reducerea perioadelor în care un produs nu se afla în stoc.

Reporter: Aveţi în portofoliu circa 60.000 de articole, din 16 domenii. Care sunt cele mai căutate produse/game de produse de clienţii dumneavoastră? Cum explicaţi preferinţele?

Oana Nechita: Cele mai căutate game de produse sunt cele destinate amenajării, modernizării şi întreţinerii locuinţei. Deşi e greu de identificat un anume tip de produs, putem spune că articolele de uz gospodăresc, decoraţiunile, lacurile şi vopselele sunt în topul vânzărilor, dar în acelaşi timp creşteri de vânzare au avut şi articolele din categoria instalaţiilor sanitare, instalaţiilor electice, maşinilor şi echipamentelor, electrocasnicelor, placajelor ceramice, lemnului, laminatelor, a prăfoaselor sau a feroneriei. Practic toate produsele sunt căutate de clienţi cu o frecvenţă şi sezonalitate caracteristice fiecărei categorii de produse.

Reporter: Industria în care activaţi este relativ dinamică şi competitivă (există câteva lanţuri de magazine de bricolaj puternice). Care sunt elementele prin care compania pe care o conduceţi se evidenţiază în piaţă?

Oana Nechita: Ceea ce ne diferenţiază în acest moment în piaţă este accesibilitatea. Încercăm să ne poziţionam foarte aproape de clienţii noştri şi oferim un raport foarte bun între preţ şi calitatea produselor comercializate.

Reporter: Cât de importante sunt serviciile în industria în care activaţi? Puteţi să detaliaţi?

Oana Nechita: Serviciile sunt cel puţin la fel de importante ca şi celelate caracteristici, cum ar fi preţul, promovarea, poziţionarea, calitatea. De exemplu, multe dintre produsele pe care le comercializăm sunt fie voluminoase, fie foarte grele. Pentru unele proiecte clienţii cumpără cantităţi mari, iar atunci serviciile de transport încep să cântărească foarte mult în atragerea cumpărătorilor. Pe de altă parte, serviciile de consultanţă sau cel de aprovizionare pe bază de comandă de produse speciale cerute de un anumit proiect al clientului sunt şi ele importante, în funcţie de situaţia specifică.

Reporter: În ultima perioadă (un an - un an şi jumătate), tot mai multe companii de dimensiuni mici şi medii apelează pentru finanţare la mecanismele pieţei de capital, fie prin emisiuni de obligaţiuni, fie de acţiuni. Are în vedere compania pe care o conduceţi un astfel de demers?

Oana Nechita: În acest moment Brick Romania se află într-un proces de dezvoltare, care în mod evident necesită investiţii. Analizăm toate posibilităţile de finanţare, fără să excludem niciuna, însă vom alege întotdeauna cea mai bună şi fezabilă soluţie de finanţare la momentul respectiv.

Reporter: Sunteţi prezenţi în industrie de circa 20 de ani. Care sunt cele mai importante schimbări pe care le-aţi observat în ceea ce priveşte preferinţele clienţilor de-a lungul acestei perioade ?

Oana Nechita: Nu cred că putem vorbi de schimbare a preferinţelor clienţilor, ci mai degrabă de schimbări tehnologice cu care clienţii noştri au ţinut pasul. Trăim o perioadă în care tehnologia avansează enorm, dacă ne gândim la industria auto anumite dotări care azi sunt banale, acum 20 de ani poate că nici nu erau în plan. La fel, dacă ne raportăm la industria electrocasnicelor, cea de comunicaţii, de IT, astăzi beneficiem de produse ale căror caracteristici le depăşesc cu mult pe cele de acum 20 de ani. Avem azi telefoane mai performante decât computerele de acum două decenii. La fel se întâmplă şi în domeniul construcţiilor, unde au apărut soluţii şi materiale noi, diferite mult de cele de acum 20 de ani. Noi le-am adus şi expus în magazinele noastre, iar clienţii au răspuns pozitiv. Este o industrie foarte dinamică, deşi nu pare.

Reporter: Care sunt obiectivele Brick România pentru următorii trei - cinci ani?

Oana Nechita: Obiectivele noastre pe termen mediu sunt să ajungem la un număr de 15 magazine deschise în România, să dezvoltăm vânzările online şi să intrăm în top 5 jucători din această piaţă. Dar cel mai important obiectiv este să realizăm toate acestea păstrând avantajele noastre, respectiv PREŢURI CORECTE pentru clienţii noştri.

Reporter: Vă mulţumesc!