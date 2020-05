Ieşirea din starea de urgenţă şi intrarea în cea de alertă a reprezentat, teoretic, un pas înainte pentru omul obişnuit cu un minim de libertate. Se dovedeşte, destul de repede, că la nivel de chestiuni obligatorii am scăpat de Dracul (declaraţia pe propria răspundere) şi am dat de tatăl acestuia (masca de protecţie). În două luni, în cele câteva escapade întreprinse, a se citi deplasări la magazinele din cartier, am prezentat declaraţia o singuă dată. Precum câinele obişnuit cu raza cercului descrisă de lanţul cu care e legat de stâlp, la prima ieşire la aer în timpul stării de alertă consfinţită legal, am mers la un... magazin din cartier. Am picat examenul de la primul pas. "Nu puteţi intra cu aia (aveam gura şi nasul acoperite cu o băsmăluţă/bandană), trebuie din alea de cumpărat", mi-a transmis domnul de la paza magazinului, care între timp încerca să-mi înfigă termometrul "pistol" în mijlocul frunţii. "Dacă nu pot intra, de ce îmi mai luaţi temperatura?", "36 cu 4", a venit răspunsul. Cum am mai trăit în ţara noastră şi anticipez cam cum sunt aplicate legile, am scos din borsetă o "mască de cumpărat", am aplicat-o pe faţă, în prealabil mi-am dezinfectat mâinile, am intrat, am luat o pâine şi am plecat. Desigur, am şi plătit, nimic nu e gratis, măştile sunt chiar scumpe. La 50 de metri distanţă de magazinul din care am ieşit este - aţi ghicit - alt magazin. Am dat să intru.

Între timp revenisem la băsmăluţă. "Nu se poate cu din astea făcute, trebuie albastră", mi-a zis omul de la intrare. Aici exactitatea era la ea acasă, există inclusiv indicaţie de culoare. Fac schimbul, îmi ia temperatura. "Aveţi 34!". Scăderea îmi pare dramatică, aşa că doar intru, dar nu mai cumpăr nimic. Puţin în lateral mai este un magazin, mă bate gândul să-l "testez", dar brusc mă apucă un soi de frică altoită în frig, mă tem că voi afla că am o temperatură şi mai mică. Aşa că am decis să mă retrag spre domiciliu cu o pâine şi două întrebări. "Este sau nu este eficientă masca de protecţie? De câte ori poate fi purtată masca "de unică folosinţă?" După modelul câte bordeie atâtea obicee, specilaiştii susţin diverse lucruri, care se bat cap în cap, ba chiar unii dintre cei mai mari (specialişti, evident) au reuşit să aibă păreri diametral opuse pe parcursul celor două luni cât a durat starea de urgenţă. Gradul de eficienţă al măştii contează mai puţin în acest moment al existenţei noastre, important este să le cumpărăm şi să le purtăm. Deocamdată situaţia este ca masca, albastră.