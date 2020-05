One Floreasca City se apropie de finalizarea unui proiect unic pentru Bucureşti

Construcţia proiectului imobiliar One Floreasca City, începuă în mai 2018, este tot mai aproape de finalizare iar la finele lui 2020 primii rezidenţi se vor putea muta, anunţă compania într-un comunicat remis Redacţiei noastre.

"Expresie a unei arhitecturi urbane moderne, a durabilităţii şi a unui design contemporan, One Floreasca City se conturează nu numai ca un proiect imobiliar de referinţă, ci şi ca o comunitate activă şi actuală. În acest moment, structura pentru ansamblul multifuncţional este completă, faţada este aproape finalizată, iar 80 % din componenta rezidenţială este deja pre-contractată, ceea ce permite dezvoltatorului să respecte termenul de livrare estimat pentru sfârşitul anului 2020, atât pentru componenta office - One Tower, cât şi pentru cea rezidenţială - One Mircea Eliade. ", arată comunicatul.

Beatrice Dumitraşcu, VP Residential Sales One United Properties, a declarat: "Pentru noi One Floreasca City este un proiect special, un proiect despre care am ştiut încă de la început că va avea un potenţial extraordinar: un complex cu funcţiune mixtă, realizat la standarde premium, într-o zonă exclusivistă, demn de o capitală europeană. Este cel mai mare şantier de acest tip din Bucureşti în acest moment, iar intenţia noastră, a dezvoltatorilor, a fost aceea de a aduce pe piaţă un concept nou de live-work-shop, adică o dezvoltare cu funcţiuni multiple, care să ofere viitorului locuitor o zonă comercială, unde poate face sport, shopping sau alte activităţi de relaxare, să aibă casa aici, dar şi biroul. Se estimează că până în 2050 populaţia mondială va creşte la 9 miliarde, dintre care 70% va locui în oraşe, iar provocarea dezvoltatorilor este să menţină aceste oraşe viabile, cu clădiri inteligente şi bine proiectate şi un domeniu public care oferă spaţiu şi un mediu de viaţă sănătos. Timpul este tot mai preţios pentru noi toţi, iar oamenii sunt interesaţi să aibăîn proximitate toate cele necesare, creându-se astfel adevărate comunităţi. Pentru One Mircea Eliade, componenta rezidenţială a One Floreasca City, 80 % din unităţi au fost deja vândute".

Sursa citată afirmă că, prima dezvoltare durabilă mixtă din România, One Floreasca City oferă prin componenta sa office o suprafaţă închiriabilă de 24.000 mp, dotaţi după ultimele tehnologii. Clădirea de birouri One Tower deţine cea mai performantă pre-certificare LEEDde pe piaţa românească, LEED v4 Core & Shell la nivel Platinumşi este pregătităsă fie certificată WELL, fiind una dintre primele clădiri sănătoase("healthy building") din România.

"În noul context, chiriaşii sunt din ce în ce mai interesaţi de performanţele tehnice ale clădirii, iar One Tower răspunde şi celor mai pretenţioase solicitări datorită tehnologiilor folosite, iar certificările LEED Platinum v4 şi WELL confirmă acest fapt. În plus, angajaţii viitorilor chiriaşi vor putea beneficia de clipe de relaxare sau opţiunea practicării sportului direct în Parcul Floreaca", spune Mihai Păduroiu, CEO Office Division în cadrul One United Properties.

Construcţie eficientă energetic, soluţii tehnice şi de trafic la One Floreasca City

Investiţiile companiei One United Properties în proiectul One Floresca City vor revitaliza întreaga zonă situată la intersecţia Bulevardului Mircea Eliade cu Calea Floreasca.Investiţiile se traduc în utilizarea unor materiale de construcţie premium, în implementarea unor sisteme eficiente din punct de vedere energetic, dar şi în soluţii de trafic.

"În acest moment, structura este completă, iar faţada finalizată în proporţie de peste 90 %. Aceasta din urmă este şi ea specială, fiind realizată din elemenţi faţadă, cu sticlă dublă, cu o folie între straturile de sticlă ce sigură pătrunderea luminii naturale, dar în acelaşi timp împiedică transferul de energie către exterior.La nivel de instalaţii, proiectul va oferi viitorilor locuitori încălzire în pardosealăşi ventiloconvectoare. ", transmite sursa citată.

Un element arhitectural ce devine amprenta turnurilor din acest ansamblu îl reprezintă folosirea unor "canopii" aurii, fixate în partea superioara a clădirilor. Aceste cupole se regăsesc pe toate cele 4 turnuri din One Floreasca City, iar valoarea lor se ridică la peste 1,5 milioane de euro. Ele nu reprezintă însă numai un element de design extraordinar, ci au şi utilitate tehnică, pentru că sunt proiectate pentru a se putea instala pe ele cu uşurinţă, la nevoie, panouri fotovoltaice.

30% din spaţiul ansamblului va fi alocat zonei verde, unde se vor amenaja alei pietonale. Totodată, pentru a nu aglomera zona, au fost proiectate 3 subsoluri destinate parcărilor, cu 1.200 locuri de parcare. Vor exista şi 3 căi de accesîn cadrul dezvoltării, pentru afluidiza traficul. Mai bine de 1,5 milioane de euro vor fi investiţi în infrastructură - o preocupare constantă pe care dezvoltatorul o are pentru toate împrejurimile proiectelor pe care le construieşte. Compania a donat Capitalei 1.000 de metri din teren pentru implementarea soluţiilor de trafic: lărgirea benzilor de sens pe Calea Floreasca, cu câte o bandă pe fiecare sens de mers,semaforizare specială care se va implementa după finalizarea proiectului.

Proiectul superlativelor

One Floreasca City vine cu multe avantaje pentru întreaga zonă, precum reamenajarea parcului Automatica, lărgirea zonei de drum, zona de promenadă deschisă publicului şi parcări în subsolul proiectelor, permiţând astfel accesul pietonilor în cartier. Totodată, este un proiect al superlativelor:

• Componenta rezidenţială, One Mircea Eliade, conţine cel mai înalt turn de apartamente din sectorul 1. În cadrul ansamblului există 3 turnuri (două dintre ele de 15 niveluri şi unul de 20), cu 247 unităţi rezidenţiale exclusiviste, certificate Green.

• One Tower, componenta office a ansamblului (are 16 niveluri, dar care se ridică la aceeaşi înălţime cu turnul rezidenţial de 20 de niveluri)deţine pre-certificarea LEED v4 Core & Shell la nivel Platinum, cea mai bună performanţă a unei clădiri în faza de construcţie de pe piaţa românească. Din punct de vedere al sustenabilităţii, aceasta reprezintă cel mai înalt nivel de apreciere şi evaluare tehnică a unei construcţii.

• One Floreasca City este primul proiect imobiliar românesc premiat internaţional. Anul trecut, One United Properties a primit primul premiu internaţional al unei companii de dezvoltare românească acordat la Londra, la International Property Awards - "Best International Sustainable Residential Development 2019-2020".