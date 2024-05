One United Properties a prevândut 80% din unităţile primei faze One Lake District

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, anunţă că la un an de la lansarea vânzărilor pentru One Lake District, dezvoltare sustenabilă de amploare situată chiar pe malul lacului Plumbuita, 80% din Faza 1 a fost prevândută. Aceasta însumează peste 620 de apartamente şi parcările aferente. One Lake District Faza 1 are o valoare brută de dezvoltare de peste 138 de milioane de euro, iar termenul de finalizare este estimat pentru trimestrul al doilea din 2025, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, de asemenea, dezvoltatorul anunţă începerea vânzărilor pentru Faza 2 a dezvoltării One Lake District, cu o disponibilitate de peste 860 de unităţi locative şi parcările aferente, având termen de finalizare trimestrul al treilea al anului 2026. Valoarea brută de dezvoltare a One Lake District Faza 2 este de peste 150 de milioane de euro.

Specificul dezvoltării One Lake District stă în capacitatea sa de a transforma o zonă industrială, locul unei foste fabrici de caramidă, într-un centru vibrant de sinergii, schimburi şi interconexiuni urbane, într-o nouă comunitate care se bucură de facilităţi comerciale, de agrement şi educaţionale variate. Pentru creşterea calităţii vieţii şi confortul noii comunităţi şi al rezidenţilor din zonă, One United Properties a mai achiziţionat încă patru terenuri - cu diferite suprafeţe de 1.461 mp, 9.017 mp, 1.713 mp şi 6.994 mp (un total de 19.185 mp) - cu scopul de a investi în amenajarea eficientă a zonelor de acces, infrastructurii şi serviciilor oferite. Astfel, suprafaţa totală a terenului care va găzdui One Lake District şi serviciile sale conexe este de 100.458 mp. În această amplă operaţiune urbană, One Lake District joacă un rol esenţial: ansamblul care va fi conectat direct autostrada A3 devine un liant între zona autostrăzii şi cea a lacului Plumbuita şi schimbă funcţiile acestor zone de la o infrastructură utilitară la un motor cheie pentru regenerarea urbană. Dezvoltatorul va investi aproape 1 milion de euro în amenajarea accesului şi infrastructurii necesare.

"Înscriindu-se în linia strategică de dezvoltare de regenerare urbană pe care ne-am asumat-o pe termen lung, One Lake District este o dezvoltare în evoluţie, ce rescrie zona industrială a fostei fabrici de cărămidă într-o amplă faleza urbană cu ieşire la lacul Plumbuita. Succesul acestei dezvoltări se datorează atât propunerii noastre de locuire sustenabilă adresate segmentului mediu şi mediu superior, cât şi conceptului integrat. Pe lângă proiectarea de facilităţi rezidenţiale, de recreere şi de învăţământ, abordarea spaţiului public în comunităţile care locuiesc în această zona este, de asemenea, urgentă şi necesară pentru a oferi o infrastructură demnă, care să asigure calitatea vieţii populaţiei. Prin urmare, credem că One Lake District arată potenţialul de transformare din zonă industriala în loc de interconexiune la nivel urban şi uman", spune Beatrice Dumitraşcu, CEO Residential Division One United Properties.

One Lake District urmăreşte consolidarea legăturii dintre oraş şi lanţul de lacuri din zona Tei-Plumbuita. Prin reunirea facilităţilor rezidenţiale, educaţionale, recreative şi comerciale, One Lake District promovează ideea de comunitate, devine pol de atracţie şi deschide calea locuitorilor din zonele Andronache şi Colentina către viitoarea promenadă la lac şi gama variată de servicii. Pe lângă zona rezidenţială şi de servicii, One Lake District include şi două clădiri cu trei etaje, respectiv patru etaje, destinate pentru amenajarea unei şcoli, a unei grădiniţe, unei creşe, unui after-school şi serviciilor administrative. Designul ansamblului urmăreşte să obţină cât mai mult spaţiu şi soare pentru zone verzi între clădiri, cu legatură către terenurile de joacă în aer liber. Spaţiile comerciale vor aduce viitorilor rezidenţi numeroase servicii, gastronomie de calitate, spaţii de relaxare ce vor deservi arealul întregului cartier, nu doar rezidenţii. De asemenea, o parcare supraterană cu patru etaje eliberează ansamblul de o parte din circulaţiile auto.

One United Properties are o abordare integrată în ceea ce priveşte dezvoltarea One Lake District, ce presupune un proces colaborativ de co-creare alături de cetăţeni, mediul de afaceri şi instituţii şi autorităţi din proximitate, pentru a pune şi mai mult în valoare cadrul cultural, social şi natural existent. One Lake District este un spaţiu urban sustenabil, estetic şi incluziv, aliniat principiilor Noului Bauhaus European, ce vizează integrarea durabilităţii, esteticii şi incluziunii în dezvoltarea urbană, cu spaţii accesibile pentru toţi, şi obiectivelor programului 100 Climate Neutral and Smart Cities, ce îşi propune să transforme 100 de oraşe din Europa în centre urbane inteligente şi neutre din punct de vedere climatic până în 2030 prin creşterea performanţei energetice şi îmbunătăţirea mobilităţii.

În acest sens, One Lake District va beneficia de sistemul geoexchange, operat în parteneriat cu Veolia România, menit să asigure energie regenerabilă tuturor locatarilor, sistem care se numără printre cele mai eficiente din punct de vedere energetic, mai curate din perspectiva mediului înconjurător şi cele mai rentabile sisteme de utilizare a spaţiului disponibile. Prin implementarea acestei soluţii tehnologice care utilizează ca sursă pentru sistemul de încălzire, ventilaţie şi răcire al clădirilor energia termică a Pământului, se vor evita emisii de cca. 2.000 de tone de CO2/an, ceea ce reprezintă echivalentul emisiilor a 2.000 de maşini/an, comparativ cu cea tradiţională. Investiţia în sistemul geoexchange se ridică 6,4 milioane de euro pentru primele două faze ale dezvoltării One Lake District.

Conceput ca un nou cartier urban, One Lake District oferă un mix de funcţiuni şi spaţii deschise capabile să creeze oportunităţi de întâlnire şi socializare pentru întreaga comunitate, favorizând accesul la o gamă de facilităţi de agrement momentan inexistente în zonă şi spijinind mobilitatea urbană.