One United Properties accesează o finanţare de 47 de milioane de euro de la Banca Transilvania

One United Properties anunţă obţinerea unei finanţări de la Banca Transilvania, în valoare de 47 de milioane de euro. Această finanţare va fi utilizată pentru rambursarea în integralitate a finanţării existente a creditului contractat de companie în 2021 de la Black Sea Trade and Development Bank, pentru dezvoltarea clădirii sustenabile de birouri One Tower, parte a One Floreasca City. Totodată, această nouă finanţare asigură rambursarea parţială a creditelor de la acţionari existente şi a altor costuri aferente, conform unui comunicat transmis redacţiei.

"Suntem încântaţi să anunţăm accesarea unei finanţări de la Banca Transilvania, care ne va permite să rambursăm un credit existent pentru dezvoltarea clădirii de birouri One Tower şi, totodată, să reducem dobânda cu 1%, această măsură reflectând angajamentul nostru de a optimiza performanţa financiară. Interesul pentru oferta noastră de birouri este extrem de ridicat, iar clădirea One Tower este complet închiriată, demonstrând calitatea spaţiilor noastre. Cu o valoare brută de dezvoltare de 120 milioane de euro, această proprietate reprezintă un reper important în portofoliul nostru. De asemenea, ne angajăm să răspundem cererii crescânde de spaţii office sustenabile prin dezvoltarea noilor birouri la etajul 1 al One Gallery, imobil aflat în prezent în proces de restaurare", a declarat Andrei Diaconescu, cofondator şi co-CEO One United Properties, potrivit comunicatului.

Parte a dezvoltării multifuncţionale One Floreasca City, clădirea One Tower este prima clădire de birouri din România care a obţinut certificarea LEED v4 Platinum Building Design and Construction, cel mai înalt nivel oferit de această certificare. LEED este cel mai utilizat sistem de evaluare a clădirilor verzi din lume şi un simbol internaţional al excelenţei. Certificarea LEED Platinum, care atestă eficienţa energetică şi practicile prietenoase cu mediul înconjurător, este completată de certificarea WELL Health-Safety, care confirmă că sănătatea şi siguranţa chiriaşilor sunt pe primul loc, adoptând politici operaţionale şi implementând protocoale riguroase de întreţinere. Astfel, One Tower oferă chiriaşilor posibilitatea de a funcţiona în mod durabil într-un spaţiu de lucru sănătos şi productiv.

Pentru a răspunde cererii crescânde pentru spaţii de birouri moderne şi certificate, One United Properties îşi va extinde oferta office de la One Floreasca City odată cu dezvoltarea One Gallery, fosta fabrică Ford aflată în prezent în proces de restaurare. Etajul 1 al imobilului prevede construcţia unor noi spaţii de birouri moderne, în vreme ce parterul va găzdui spaţii de retail. Valoarea brută de dezvoltare pentru One Gallery este de 100 de milioane de euro, cea mai mare investiţie privată din ţara noastră în restaurarea unui imobil istoric.

Cu poziţia sa excelentă în inima cartierului Floreasca, One Tower oferă acces la parcuri, restaurante, cafenele, dar şi vederi panoramice ale lacului. One Tower pune la dispoziţie spaţii de birouri moderne, dotate cu cele mai noi tehnologii. Clădirea a fost proiectată cu mare atenţie la detalii pentru a crea un mediu de lucru primitor şi confortabil pentru angajaţi, cu birouri moderne, luminoase, cu sisteme de încălzire şi ventilaţie performante. Printre companiile care au birourile la One Tower se numără McCann Worldgroup România, compania de consultanţă imobiliară CBRE, Sanador, casa de avocatură CMS România, Element group, companiile farmaceutice Egis şi Astellas, grupul de reciclare Green Group, Saint Gobain, se menţionează în comunicat.

Întreaga dezvoltare One Floreasca City reprezintă un concept imobiliar inovator, de referinţă, construit pentru a încuraja formarea unei noi comunităţi. Include o componentă rezidenţială cu apartamente design exclusiviste - One Mircea Eliade, clădirea de birouri clasă A One Tower, dar şi One Gallery, o componentă comercială cu spaţii office şi retail.