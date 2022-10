One United Properties achiziţionează clădirea de birouri Eliade Tower

One United Properties, investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale din România, anunţă finalizarea achiziţionării unei noi clădiri de birouri, Eliade Tower. Clădirea a fost achiziţionată de la Eurobank S.A., iar valoarea tranzacţiei se ridică la 9,5 milioane de euro, conform unui comunicat de presă remis Redacţiei.

Potrivit sursei citate, clădirea Eliade Tower este situată pe Bulevardul Mircea Eliade nr. 18, în imediata vecinătate a ansamblului multifuncţional premiat internaţional One Floreasca City, dezvoltat de One United Properties pe un teren de 2,9 ha (pe care se afla fosta fabrică Automatica - loc abandonat de mulţi ani în centrul Bucureştiului).

"Suntem interesaţi de oportunităţi de achiziţie de proprietăţi cheie pentru portofoliul nostru, iar recenta noastră majorare de capital ne permite să continuăm aceste planuri. Eliade Tower este poziţionat strategic lângă One Floreasca City, în poate cel mai dorit loc din Bucureştiul de astăzi. Pe termen scurt Eliade Tower va funcţiona ca o clădire de birouri în portofoliul de birouri companiei noastre, dar pe termen mediu şi lung vom analiza utilizarea optimă a proprietăţii", a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

Clădirea Eliade Tower are o suprafaţă de aproximativ 10.000 mp, fiind amplasată pe un teren de 4.224 mp, are 10 etaje şi beneficiază de parcare supraterană. În prezent, este închiriată în proporţie de aproximativ 50%.

Portofoliul de birouri One United Properties este acum format din One Tower, One Cotroceni Park, One Victoriei Plaza, One Herăstrău Office, One North Gate şi Eliade Tower şi va ajunge la o suprafaţă închiriabilă totală de peste 150.000 mp după livrarea One Cotroceni Park Office Faza 2 până la sfârşitul anului 2022. Împreună cu portofoliul comercial, format în principal din Bucur Obor şi One Gallery, fosta fabrică Ford, portofoliul total al companiei destinat închirierilor comerciale va ajunge la o suprafaţă închiriabilă de aproape 200.000 mp, se mai arată în comunicat.