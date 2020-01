One United Properties îşi mută sediul în parcul de afaceri One North Gate

Compania One United Properties, care semnează unele dintre cele mai inovatoare şi remarcabile proiecte imobiliare de pe piaţa românească are un nou sediu începând din ianuarie 2020: clădirea One North Gate, situată în centrul noii zone Metropolitane a Bucureştiului. După ce a petrecut mai mult de doisprezece ani în sediul de pe Bulevardul Dacia, echipa One United Properties îşi centralizează toate operaţiunile la One North Gate, acolo unde ocupă peste 15% din suprafaţa închiriabilă a proprietăţii, potrivit unui comunicat remis Redacţiei noastre.

Mihai Păduroiu, CEO Divizia Office One United Properties, spune : "Ne-am propus să valorificăm potenţialul extraordinar pe care One North Gate îl are şi să demonstrăm că eficienţa, flexibilitatea şi certificarea BREEAM sunt calităţi care promovează acest parc de afaceri ca o destinaţie perfectă pentru companiile în creştere, în căutarea unei proprietăţi de clasă A din proximitatea celui mai mare pol de birouri din Bucureşti, unde îşi regăsesc partenerii şi clienţii. Noul spaţiu în care îşi va desfăşura activitatea echipa ONE este un mediu modern ce se încadrează în ultimele tendinţe office şi suntem convinşi că reprezintă cadrul perfect pentru generarea unor idei şi proiecte creative".

Noul spaţiu de birouri în care echipa One United Properties va pune în practică noi idei şi proiecte imobiliare de referinţă pentru piaţa de la noi a fost stilizat de Lemon Interior Design. Compania fondată de Cristina Căpitanu şi Elena Oancea semnează designul de interior şi managementul de proiect al acestei amenajări speciale. Birourile One United Properties beneficiază de combinaţii de design dintre cele mai curajoase, obiecte de decor impresionante atât la nivel artistic, vizual, cât şi la nivel practic, uluitoare prin alăturare, dar cu utilităţi multiple, mai precizează sursa.

Peste 1 milion de euro a fost investit într-un proces de retehnologizare şi un nou concept de lobby şi spaţii comune pentru One North Gate şi transformarea acestuia într-un birou de ultimă generaţie, care oferă un spaţiu de lucru modern, ce integrează în zona office elemente wellness, dar şi cea mai nouă tehnologie pentru cei care lucrează acolo. Investiţia în retehnologizare vizează certificarea parcului de afaceri One North Gate în sistemul BREEAM, ţintind pentru "BREEAM Excellent". Noul concept al lobby-ului, al curţii interioare şi al spaţiilor comune pune accent pe dezvoltarea unor zone de socializare şi relaxare printr-un design contemporan. Acesta este semnat tot de echipa Lemon Interior Design, cunoscută pentru proiectele inovatoare pe segmentul rezidenţial de lux.

Parcul de afaceri One North Gate este localizat în centrul zonei Metropolitane a Bucureştiului, în imediata apropiere a mall-ului Promenada şi a staţiilor de metrou Aurel Vlaicu şi Pipera (Bd. Dimitrie Pompeiu). Cu o suprafaţă totală închiriabilă (GLA) de 23.000 mp în două corpuri de clădire şi 504 de locuri de parcare, One North Gate oferă spaţii de birouri funcţionale şi eficiente în zona cu cea mai rapidă dezvoltare a Bucureştiului.