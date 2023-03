One United Properties îşi propune să realizeze un profit brut consolidat de 622,1 milioane de lei în 2023

One United Properties (BVB: ONE) propune Adunării Generale Anuale a Acţionarilor din 25 aprilie 2023 ca obiectiv atingerea unei cifre de afaceri consolidate în 2023 de 1,43 miliarde de lei, în creştere cu 23% faţă de rezultatul preliminar din 2022, şi un profit brut consolidat de 622,1 milioane de lei, cu 12% mai mare decât rezultatul preliminar pentru 2022, conform unui comunicat remis redacţiei. Profitul net este estimat să ajungă la 530 milioane de lei în 2023, în creştere cu 5% faţă de 2022, cu marja netă aşteptată la 37%. Investiţiile totale şi costurile CAPEX pentru 2023, inclusiv achiziţiile de terenuri şi costurile de dezvoltare, sunt estimate la 1,16 miliarde de lei.

"Deşi estimările indică o creştere temperată a PIB-ului României în 2023, acesta va depăşi totuşi alte economii din regiune, precum Polonia, Cehia sau Ungaria. Regiunea Bucureşti-Ilfov, care găzduieşte aproape 3 milioane de locuitori, generează o treime din PIB-ul României şi este considerată una dintre regiunile dezvoltate din Europa. În acest context, strategia One United Properties pentru 2023 şi anii următori se va concentra în continuare pe Bucureşti, care are un PIB pe cap de locuitor de 164% din media UE, mai mare decât oraşe ca Viena sau Berlin, şi se clasează printre primele 10 cele mai mari oraşe din UE. În ciuda provocărilor din mediului economic, anticipăm că tot mai multe familii vor alege să-şi îmbunătăţească standardele de viaţă, investind în dezvoltările sigure, eficiente din punct de vedere energetic şi durabile ale ONE, contribuind astfel la cererea crescută pe care am observat-o în ultimii zece ani", a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

Potrivit sursei citate, veniturile din vânzările de proprietăţi rezidenţiale sunt preconizate să ajungă la 1 miliard de lei în 2023, în creştere cu 31% faţă de rezultatul preliminar din 2022. Pentru 2023, echipa de vânzări a One United Properties are un portofoliu de 1.143 de unităţi rezidenţiale disponibile în prezent pentru vânzare şi pre-vânzare. În plus, pre-vânzarea pentru alte 1.167 de unităţi situate în primele faze ale One Lake District şi One Lake Club va începe în prima jumătate a anului 2023, consolindând portofoliul companiei şi asigurând oferta pentru segmentele mediu, mediu-superior şi high-end. Pe baza cererii mari deja înregistrate, se estimează că cele mai multe vânzări în 2023 vor fi generate de următoarele dezvoltări: One Lake District, One Lake Club, One High District, One Floreasca Towers şi One North Lofts.

Veniturile din chirii, care includ veniturile generate din diviziile office şi retail, sunt estimate să ajungă la 164,2 milioane de lei în 2023, în creştere cu 114% faţă de rezultatul preliminar pentru 2022. Veniturile generate de One Cotroceni Park Faza 1, livrat în decembrie 2021 şi estimat a fi închiriat în totalitate în acest an, vor contribui semnificativ la creşterea totalului veniturilor din chirii în 2023. De asemenea, este estimat că One Cotroceni Park Faza 2, livrat în T1 2023, va începe să genereze venituri în acest an. În plus, veniturile din chirii în 2023 vor include rezultatele produse de activele achiziţionate în 2022: One Victoriei Plaza şi Bucur Obor.

La 1 ianuarie 2023, portofoliul de birouri al One United Properties are o suprafaţă brută închiriabilă (GLA) de 138.000 mp. Împreună cu portofoliul de retail, incluzând în principal Bucur Obor şi One Gallery, întregul portofoliul comercial al One United Properties are o suprafaţă brută închiriabilă de peste 180.000 mp.

"Obiectivul nostru pentru 2023 este să ne menţinem creşterea anuală a vânzărilor rezidenţiale şi, totodată, să creştem veniturile generate de segmentul comercial, care s-a extins cu 34.500 mp odată cu livrarea recentă a celei de-a doua faze a One Cotroceni Park. Deşi nu vom atinge potenţialul real al portofoliului nostru de birouri în 2023, veniturile generate de această divizie vor continua să crească trimestrial, în conformitate cu strategia noastră de IPO. În plus, anul acesta intenţionăm să începem construcţia la One Plaza Athenee, un nou hotel lifestyle de 5 stele în centrul Bucureştiului, marcând astfel expansiunea noastră pe segmentul proprietăţilor hoteliere", a adăugat Andrei Diaconescu, co-CEO One United Properties.

One United Properties deţine în prezent un portofoliu de terenuri de 106.000 mp, cu o suprafaţă construibilă supraterană de 435.000 mp. Toate aceste terenuri se află în prezent în faza de planificare. Grupul estimează că pe aceste terenuri vor fi construite peste 2.800 de apartamente şi unităţi comerciale, în cadrul unor dezvoltări precum One City Club, One Herăstrău City şi One Cotroceni Towers. În plus, aproape 65.000 mp de noi spaţii de birouri vor fi construite în fazele 3 şi 4 ale One Cotroceni Park. One United Properties deţine, de asemenea, aproximativ 40.000 mp de clădiri care vor fi restaurate, inclusiv obiective importante în strategia de regenerare urbană a companiei, precum One Plaza Athenee, One Downtown, One Gallery şi One Athenee. În plus, planurile dezvoltatorului pentru viitoare achiziţii de terenuri sunt însemnate.

One United Properties a înregistrat în 2022 o cifră de afaceri consolidată de 1,2 miliarde de lei, în creştere cu 4% faţă de 2021. Profitul brut a ajuns la 573,2 milioane de lei, în scădere cu 5% faţă de anul trecut, în timp ce rezultatul net a scăzut cu 1%, ajungând la 502,6 milioane de lei. Compania a încheiat anul 2022 cu o poziţie de numerar puternică de 567 de milioane de lei, mai mare cu 12% faţă de începutul aceluiaşi an, datorită contribuţiei rezultate din majorarea de capital, care a adus companiei 253,7 milioane de lei în T3 2022, şi în ciuda investiţiilor continue şi a plăţilor de dividende în valoare de 78,6 milioane de lei în 2022. Indicatorul loan-to-value brut a fost de 28% la 31 decembrie 2022, în timp ce raportul net de numerar a fost de 11%, se menţionează în comunicat.