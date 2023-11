One United Properties raportează o cifră de afaceri consolidată de 1,15 miliarde de lei şi un profit brut de 411 milioane de lei în primele nouă luni ale anului 2023

One United Properties principalul investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, înregistrează o cifră de afaceri consolidată de 1,15 miliarde de lei pentru primele 9 luni ale anului 2023, ceea ce reprezintă o creştere de 27% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2022, conform unui comunicat remis redacţiei.

Conform comunicatului, profitul brut a atins 411,3 milioane de lei, în creştere cu 7%, excluzând câştigul unic din achiziţia negociată a Bucur Obor recunoscută în 2022 în valoare de 94,1 milioane de lei. Profitul net s-a ridicat la 344,8 milioane de lei, înregistrând o creştere de 5% faţă de perioada similară din 2022 (excluzând impactul veniturilor generate de Bucur Obor).

One United Properties a încheiat T3 2023 cu o poziţie semnificativă de numerar de 454,4 milioane de lei, înregistrând o creştere de 14% faţă de trimestrul anterior, datorită livrării dezvoltărilor One Verdi Park, One Floreasca Vista şi One Timpuri Noi, ceea ce a determinat semnarea acordurilor finale cu clienţii şi plata ultimelor tranşe pentru unităţile achiziţionate. Suma de încasat în temeiul contractelor încheiate cu clienţii până la 30 septembrie 2023 a atins nivelul de 305 milioane de euro în numerar suplimentar până în 2025. Indicatorul loan-to-value brut a ajuns la 29%, menţinându-se stabil de la începutul anului.

"Cel de-al treilea trimestru al anului 2023 a fost unul excepţional în istoria One United Properties. În ciuda unei scăderi anuale de 3,8% a vânzărilor generale pe piaţa rezidenţială din Bucureşti, am sfidat tendinţele pieţei prin vânzarea cu succes a unui număr record de 329 de apartamente doar în T3, ceea ce reprezintă o creştere de 254% faţă de anul precedent. Această realizare evidenţiază poziţionarea unică pe care One United Properties o are pe piaţă, unde, într-un context imobiliar tot mai dificil, clienţii aleg calitatea şi sunt atraşi de reputaţia noastră, credibilitatea şi încrederea deosebită în produsul nostru. Realizările noastre din T3 ne-au propulsat către un alt moment semnificativ - depăşirea unei cifre de afaceri consolidate de peste 1 miliard de lei în primele nouă luni ale anului, marcând o creştere semnificativă de 27% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Această realizare este un indicator clar că suntem pe cale nu numai să îndeplinim bugetul nostru anual, dar şi să creştem într-un context de piaţă dificil datorită previziunii strategice şi excelenţei operaţionale", a declarat Victor Capitanu, co-CEO One United Properties.

Victor Căpitanu prezintă rezultatele financiare ale T3 2023 aici: https://youtu.be/4w4nJI8DV4A

Creşterea cifrei de afaceri a fost susţinută de o creştere de 47% a veniturilor din vânzările de proprietăţi rezidenţiale, care au atins suma de 876,2 milioane de lei în primele nouă luni ale anului 2023, comparativ cu 597,7 milioane de lei în aceeaşi perioadă a anului 2022. Această creştere a fost generată de oferte rezidenţiale extinse şi mai diversificate, în special la One Lake District, One High District şi One Lake Club, dezvoltările cu cele mai bune vânzări din 2023. Venitul net din proprietăţile rezidenţiale a scăzut cu 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, ajungând la suma de 251,6 milioane de lei în primele nouă luni ale anului 2023, dată fiind metoda de recunoaştere a veniturilor din noile proiecte unde construcţia a început în T4 2022. În acelaşi timp, au fost finalizate 524 de unităţi rezidenţiale la One Verdi Park, One Floreasca Vista şi One Timpuri Noi.

În primele nouă luni ale anului 2023, One United Properties a vândut şi pre-vândut 795 de apartamente (+206% YoY) cu o suprafaţă totală de 66.212 metri pătraţi (+170% YoY) şi 1.310 locuri de parcare şi alte tipuri de unităţi (+114% YoY), însumând 230,2 milioane de euro (+122% YoY). Până la 30 septembrie 2023, 68% din toate apartamentele disponibile au fost vândute, cu One Lake District fiind cea mai bine vândută dezvoltare a anului până în prezent, cu 348 de unităţi deja vândute din prima fază.

"Anul 2023 se conturează a fi un an de referinţă pentru One United Properties. Suntem în grafic să livrăm aproape 1.500 de unităţi rezidenţiale clienţilor noştri, o realizare semnificativă amplificată de gestionarea eficientă a şapte şantiere de construcţie active simultan. Această dublă capacitate de a respecta angajamentele existente şi de a urmări activ noi dezvoltări demonstrează maturitatea afacerii noastre şi excelenţa operaţională. Dincolo de realizările noastre în sectorul rezidenţial, observăm o creştere solidă în segmentul comercial, care aproape că şi-a dublat veniturile faţă de 2022 şi va continua să crească şi în 2024. Un moment de referinţă al trimestrului al treilea din 2023 a fost acordul istoric cu Infineon Technologies, care ne încredinţează dezvoltarea unui proiect construit la cheie, într-o tranzacţie care depăşeşte 57 de milioane de euro. Acest acord evidenţiază capacitatea noastră de a executa proiecte personalizate la scară mare. Mai mult, colaborarea recent anunţată cu Armani/Casa pentru dezvoltarea One Lake Club introduce un concept unic pe piaţa imobiliară din Bucureşti, în timp ce parteneriatul nostru cu Ennismore pentru lansarea Hotelului Mondrian Bucharest marchează o extindere strategică în domeniul ospitalităţii. Aceste parteneriate, împreună cu încrederea continuă a clienţilor noştri şi a organizaţiilor globale de renume, confirmă că One United Properties este partenerul de încredere pentru cei care doresc să valorifice oportunităţile de creştere semnificative din piaţa imobiliară din Bucureşti", a declarat Andrei Diaconescu, co-CEO One United Properties.

Veniturile din chirii, inclusiv veniturile generate de divizia comercială şi veniturile provenite din serviciile pentru chiriaşi, au înregistrat o creştere de 91%, atingând suma de 98,7 milioane de lei faţă de 51,8 milioane de lei în primele nouă luni ale anului 2022. Această creştere a fost determinată de veniturile provenite din întregul portofoliu, cu precădere de la One Tower (închiriat 100%), One Cotroceni Park 1 (închiriat 88% până la 30 septembrie 2023), One Victoriei Plaza (închiriat 100%), precum şi de rezultatele generate de Bucur Obor, consolidate sub divizia de retail. Veniturile din chirii vor continua să crească în trimestrele următoare datorită impactului generat de One Cotroceni Park 2, în prezent închiriat în proporţie de 60%, unde majoritatea chiriaşilor se află încă în faza de amenajare a spaţiului. La sfârşitul lunii septembrie 2023, suprafaţa totală închiriabilă (GLA) a portofoliului de birouri al companiei a ajuns la 118.000 de metri pătraţi, iar portofoliul comercial, care include Bucur Obor şi One Gallery, are o suprafaţă închiriabilă de aproximativ 160.000 de metri pătraţi.