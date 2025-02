One United Properties raportează o cifră de afaceri consolidată de 1,4 miliarde de lei şi un profit brut de 440,9 milioane de lei în 2024

One United Properties (BVB: ONE), principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, raportează o cifră de afaceri preliminară de 1,4 miliarde de lei în 2024, un profit brut de 440,9 milioane de lei, în timp ce profitul net aferent anului trecut a ajuns la 381,4 milioane de lei.

"În ultimii cinci ani, One United Properties s-a transformat dintr-un dezvoltator de locuinţe premium într-o companie de real estate de referinţă în România. Activele noastre totale au crescut de peste trei ori faţă de 2020, iar capitalul propriu a crescut de patru ori, reflectând o creştere eficientă şi o rezilienţă financiară. În ciuda condiţiilor complexe şi pline de provocări în 2024, la nivelul sectorului în care activăm, am înregistrat rezultate solide, menţinând în acelaşi timp un indicator loan-to-value conservator de 27%. Fără îndoială, aceste realizări nu ar fi fost posibile fără sprijinul acţionarilor noştri, a căror încredere a stimulat expansiunea noastră. În 2024, am reuşit să atragem cu succes 340,1 milioane de lei de la investitori, capital ce ne va permite să extindem şi mai eficient afacerea şi să valorificăm noi oportunităţi. 2025 va fi cel mai activ an din istoria noastră, cu livrări record şi o creştere suplimentară a portofoliului nostru comercial. Privind spre viitor, rămânem concentraţi pe extinderea eficientă a afacerii, valorificarea noilor oportunităţi şi generarea continuă de valoare pentru toţi partenerii noştri", a declarat Victor Căpitanu, Co-CEO al One United Properties.

Veniturile din segmentul rezidenţial s-au ridicat la 1,1 miliarde de lei în 2024, înregistrând o scădere de 2% faţă de anul precedent, pe măsură ce tot mai multe proiecte au trecut în fazele ulterioare de construcţie, unde veniturile sunt recunoscute treptat. Totuşi, veniturile nete din proprietăţile rezidenţiale au crescut cu 6% faţă de anul anterior, ajungând la 324,1 milioane de lei, reflectând marje de vânzare mai ridicate, pe măsură ce dezvoltările avansează şi preţurile de vânzare cresc, ceea ce s-a tradus într-o marjă netă mai mare din vânzările rezidenţiale - de la 26,9% în 2023 la 29,2% în 2024.

Veniturile din chirii, care includ atât veniturile din segmentul comercial, cât şi serviciile pentru chiriaşi, au crescut cu 18% faţă de anul precedent, ajungând la 151,4 milioane de lei în 2024. Veniturile nete din chirii au crescut cu 25% faţă de anul precedent, ajungând la 102,9 milioane de lei, reflectând o rată de ocupare mai ridicată şi o cerere puternică din partea chiriaşilor. De-a lungul anului 2024, One United Properties a închiriat şi a pre-închiriat 12.850 de metri pătraţi de spaţii de birouri şi retail şi a semnat multiple prelungiri de contracte pentru o suprafaţă de 7.120 mp, consolidând calitatea superioară a portofoliului său comercial. Impactul financiar al acestor închirieri se va reflecta în creşterea viitoare a veniturilor din chirii.

În ciuda activităţii semnificative de dezvoltare desfăşurate pe 13 şantiere în derulare, One United Properties a închis 2024 cu o poziţie de numerar de 431,8 milioane de lei, în creştere cu 3% faţă de anul precedent, susţinută de încasările puternice din vânzările şi pre-vânzările rezidenţiale, ce au totalizat 864,6 milioane de lei, şi de majorarea de capital de 340,1 milioane de lei finalizată cu succes în cel de-al treilea trimestru din 2024.

Indicatorul loan-to-value a fost de 27% la 31 decembrie 2024, o îmbunătăţire de 1 punct procentual faţă de anul precedent. Datoria netă la sfârşitul anului 2024 a fost de 615,6 milioane de lei, reprezentând doar 11% din activele totale, care au atins un record istoric de 5,5 miliarde de lei.

"One United Properties a fost întotdeauna concentrată pe execuţie, iar 2024 a marcat o etapă de dezvoltare de amploare. Cu 665.000 de metri pătraţi la nivel brut în construcţie - mai mult decât am livrat în întreaga noastră istorie până în 2023 - redefinim viitorul locuirii urbane în România. Nu dezvoltăm doar locuinţe şi spaţii de birouri, ci susţinem în mod activ economia, având 17.000 de persoane implicate pe cele 13 şantiere în derulare. Valoarea brută de dezvoltare totală a construcţiilor noastre se ridică la 1,5 miliarde de euro, echivalentul a 1,7% din PIB-ul Bucureştiului în 2024, fără a lua în calcul efectul multiplicator al întregului lanţ de aprovizionare şi al tuturor părţilor implicate. În 2025, cel mai ambiţios an de până în prezent pentru noi, vizăm livrarea a 2.300 de unităţi noi, echivalentul volumului dezvoltat în ultimul deceniu, consolidând totodată expansiunea portofoliului nostru comercial. Cu un portofoliu de dezvoltare de 1,5 miliarde de euro, construim atât pentru prezent, cât şi pentru viitorul sustenabil al peisajului urban din România", a adăugat Andrei Diaconescu, Co-CEO al One United Properties.

La 31 decembrie 2024, One United Properties avea 13 dezvoltări în curs de construcţie, cuprinzând 4.041 de unităţi rezidenţiale, 22.000 de metri pătraţi de spaţii de birouri şi 21.000 de metri pătraţi de spaţii comerciale, cu o Valoare Brută de Dezvoltare (GDV) totală de 1,5 miliarde de euro. La finalul anului trecut, 74% din totalul unităţilor disponibile - fie în curs de dezvoltare, fie deja livrate - au fost vândute. În 2025, One United Properties estimează livrarea a 2.300 de unităţi, făcând din acesta cel mai ambiţios an de livrări din istoria companiei.

În plus, la sfârşitul anului 2024, One United Properties avea în proprietate sau a încheiat pre-contracte de cumpărare pentru 285.100 mp de terenuri pentru dezvoltarea ulterioară, cu drepturi de construire supraterane brute (GBA) de aproximativ 988.000 mp. Toate aceste parcele sunt în prezent în faza de planificare, având o valoare totală brută de dezvoltare estimată la 1,8 miliarde de euro. Pe acestea, One United Properties estimează construirea a 7.000 de apartamente, servicii pentru comunităţi şi 146.000 mp de clădiri comerciale pentru închiriere. Dintre clădirile comerciale, 121.000 mp vor fi destinaţi spaţiilor de birouri, iar restul de 25.000 mp reprezintă clădiri care vor fi restaurate.