One United Properties vizează o cifră de afaceri de 1,55 miliarde de lei şi un profit net de 393,5 milioane de lei în 2025

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, vizează o cifră de afaceri consolidată de 1,55 miliarde de lei pentru 2025, marcând al cincilea an consecutiv în care compania este aşteptată să genereze venituri de peste 1 miliard de lei, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Rezultatul din activitatea de exploatare este estimat la 543,5 milioane de lei, o creştere de 13%, susţinut de vânzările solide din segmentul rezidenţial şi de extinderea continuă a portofoliului de închirieri comerciale al companiei. Profitul brut este estimat să ajungă la 463,8 milioane de lei, în creştere cu 8%, în timp ce profitul net este prognozat să crească cu 6%, până la 393,5 milioane de lei.

"În ciuda volatilităţii pieţei, atât la nivel local, cât şi global, One United Properties continuă să livreze rezultate solide şi rămânem dedicaţi acestui obiectiv şi în anii următori. 2025 va fi un an cheie pentru noi, nu doar pentru că marcăm încă un an cu venituri de peste 1 miliard de lei, ci şi pentru că demonstrăm, încă o dată, că succesul nostru este sustenabil. Prin fiecare provocare şi fiecare schimbare din piaţă, am rămas curajoşi şi am continuat să livrăm şi să creştem. Anul acesta, ne concentrăm pe aspecte operaţionale esenţiale pentru a ne îmbunătăţi profitabilitatea. Va fi cel mai important an pentru noi în ceea ce priveşte livrările rezidenţiale, vom finaliza One Gallery şi vom avansa către ocuparea completă a portofoliului nostru de birouri, care era închiriat în proporţie de 96% la finalul anului 2024. În paralel, vom menţine o abordare disciplinată în privinţa cheltuielilor şi, începând cu luna ianuarie 2025, am lansat un program de optimizare a costurilor, asigurând maximizarea profitului în beneficiul acţionarilor noştri", a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

Veniturile din vânzarea de proprietăţi rezidenţiale sunt estimate să ajungă la 1,3 miliarde de lei, o creştere de 14%, susţinută de livrarea a 2.300 de unităţi rezidenţiale în 2025. Pre-vânzările sunt estimate să rămână solide, având în vedere că 74% din unităţile disponibile au fost deja pre-vândute la data de 31 decembrie 2024, iar compania avea 1.572 de unităţi disponibile pentru vânzare şi pre-vânzare, potrivit comunicatului.

Veniturile din chirii şi veniturile din serviciile către chiriaşi sunt estimate să crească cu 19%, ajungând la 180,7 milioane de lei, reflectând extinderea portofoliului de birouri şi retail al companiei şi nivelurile ridicate de ocupare. La data de 31 decembrie 2024, portofoliul comercial al companiei avea o rată de închiriere şi pre-închiriere de 96%. În 2025, One United Properties îşi propune să închirieze complet suprafaţa rămasă din One Cotroceni Park Office Faza 1 şi 2, atingând o rată de ocupare de 100% în întregul portofoliu de birouri. În plus, One Gallery, a cărei livrare este programată pentru 2025, este deja pre-închiriată în proporţie de 76%, consolidând astfel baza de venituri din chirii pe termen lung a companiei.

"Cu peste 1,5 miliarde de euro în dezvoltări aflate în prezent în construcţie, 2025 va marca cel mai important an din punct de vedere al livrărilor de până acum pentru noi. Această realizare reflectă extinderea continuă a portofoliului nostru şi angajamentul nostru de a răspunde cererii ridicate pentru spaţii rezidenţiale şi comerciale de înaltă calitate. În ciuda acestei creşteri rapide, menţinem o structură financiară conservatoare, asigurând stabilitatea pe termen lung. La sfârşitul anului 2024, indicatorul nostru loan-to-value a rămas stabil la 27%, comparativ cu media europeană de 39% pentru dezvoltatorii imobiliari listaţi, reflectând abordarea noastră responsabilă în privinţa îndatorării. Am reuşit să navigăm cu succes într-o piaţă dinamică în ultimul deceniu, adaptându-ne provocărilor şi menţinând în acelaşi timp traiectoria de creştere. Pe măsură ce continuăm să ne extindem, avem încredere în capacitatea noastră de a găsi echilibrul corect între prudenţa financiară şi expansiunea afacerii, consolidând fundaţia solidă pe care continuăm să construim", a declarat Andrei Diaconescu, co-CEO al One United Properties.

Condiţiile macroeconomice, în special evoluţia ratelor dobânzilor şi disponibilitatea finanţării, vor continua să influenţeze strategia financiară a companiei. Pentru a atenua posibilele efecte, One United Properties va pune accent pe o gestionare eficientă a capitalului şi pe optimizarea costurilor, în special la nivelul costurilor generale şi administrative, pentru a îmbunătăţi marjele şi a menţine profitabilitatea.

Profitul din exploatare este estimat să crească cu 13%, depăşind ritmul de creştere a cifrei de afaceri, reflectând atât livrările semnificative de unităţi programate pentru 2025, cât şi îmbunătăţirea eficienţei operaţionale. Profitul brut este prognozat să crească cu 8%, în timp ce profitul net este anticipat să crească cu 6%, ajungând la 393,5 milioane de lei. Bugetul pentru 2025 va fi supus aprobării în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor One United Properties, programată să aibă loc la data de 29 aprilie 2025, se mai precizează în comunicat.