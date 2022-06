ONRC:Peste 23.100 de firme au fost radiate în primele patru luni din acest an

Numărul firmelor radiate la nivel naţional a crescut cu peste 6% în primele patru luni din acest an, comparativ cu perioada similară a anului trecut, până la 23.113, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, informează news.ro.

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 3.599 (cu 4,8% mai multe faţă de aceeaşi perioadă din 2021) şi în judeţele Cluj - 1.051 (plus 11,57%), Timiş - 1.034 (plus 2,07%) şi Constanţa - 1.020 (plus 7,26%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa - 190 (în creştere cu 6,74% faţă de primele patru luni ale anului trecut), Călăraşi - 201 (plus 1,01%), Covasna - 211 (minus 0,94%), Giurgiu - 228 (minus 6,17%) şi Teleorman - 238 (plus 40,83%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 6.171 (plus 2,88% raportat la perioada similară din 2021), construcţii - 2.146 (plus 9,10%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 1.901 (plus 5,32%) şi industria prelucrătoare - 1.878 (plus 7,81%).