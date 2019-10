După mai multe luni de aşteptare (mai precis din ianuarie, când inflaţia anualizată era de 3,2%), investiţia în titluri de stat cu scadenţa la un an nu mai are un randament real negativ. Inflaţia din septembrie a fost de 3,5%, raportată la luna similară din 2018, şi tot 3,5% este dobânda la titlurile de stat cu maturitatea la un an. Din februarie şi până în septembrie însă, investitorii în aceste instrumente au fost în postura de a bifa randamente sub inflaţie (cel mai dureros a fost în aprilie şi mai, când inflaţia urcase în zona lui 4%) ceea ce nu este totuşi deloc plăcut. Singura consolare pentru ei era observaţia că nici la bancă nu s-ar fi descurcat mult mai bine, de vreme ce dobânzile bancare, cu tot impozitul de 10% pe dobândă, se plasau în marea lor majoritate sub ce oferea statul neimpozabil.

Am prins, deci, ocazia când inflaţia şi dobânzile la titlurile de stat pe un an au ajuns umăr la umăr, pentru a vedea cum se plasează în acest moment dobânzile la termen. Recunosc că am fost motivat în această intenţie şi de clipurile cu care CEC-ul a început să ne îmbie prin media, dobânzile oferite la un an (3,5%) fiind la rândul lor în apropierea randamentelor titlurilor de stat. Ei bine, în prezent există o singură bancă ce ar oferi dobânzi nete mai bune decât statul la un an. Mă refer la TBI Bank, ce are 4% dobândă, adică 3,6% net dacă ne raportăm şi la impozitul aferent. Cu alte cuvinte, dintr-un depozit la TBI Bank s-ar câştiga, teoretic, mai bine decât dintr-un plasament în titluri de stat, dacă nu luăm în calcul costurile colaterale specifice băncilor (comision administrare cont curent, comision retragere numerar în afara scadenţei depozitului etc). Pe locul al doilea este CEC Bank, cu 3,75% (depozit pentru pensionari), pe trei găsim Patria Bank, Garanti şi, din nou, CEC (depozit constituit online de această dată), iar pe al treilea loc avem mai multe bănci cu 3,5%, cât oferă şi Ministerul Finanţelor, dar neimpozabil (Libra, CEC-depozit la ghişeu, Patria Bank, Banca Transilvania).

Facem un salt în coada clasamentului să vedem cine plăteşte în continuare dobânzi derizorii la depozite şi găsim bănci mari care nu ajung la ştacheta unei dobânzi de 2% la 12 luni (BCR, BRD, Unicredit, ING). S-ar putea ca tocmai clipurile CEC-ului de care vorbeam mai sus să forţeze băncile în cauză să plătească mai bine, pentru că mulţi deponenţi habar nu aveau că pot primi din partea unei bănci mari o dobândă comparabilă cu cea aferentă titlurilor de stat şi vor fi tentaţi să migreze cu prima ocazie.

Dacă ne mutăm la scadenţa de doi ani, atunci vedem că CEC Bank merge şi aici aproape în tandem cu Finanţele, dobânda oferită în acest caz, potrivit conso.ro, fiind de 4,1% pe an pentru depozitele constituite online (repet, dobânda este impozabilă, cei 4% de la titlurile de stat pe 2 ani reprezintă randament net). Cu o dobândă de 4% găsim din nou CEC-ul (depozite la ghişeu), Banca Transilvania şi TBI Bank, iar următorul competitor se plasează abia la 3,65% pe an, vorbesc de Patria Bank cu depozitul online.

Aceeaşi poveste la 3 ani. CEC-ul ocupă primul loc, cu 4,6% la depozitul online (statul dă 4,5% la certificatele de trezorerie pentru populaţie la 3 ani) şi la 4,5% avem din nou o echipă formată din TBI Bank şi CEC (depozitul la ghişeu), Banca Transilvania închizând clasamentul cu 4,25%.

Concluzia care se desprinde de aici este că statul are în sfârşit o strategie combinată Trezorerie-CEC în atragerea banilor populaţiei, iar Banca Transilvania s-a decis să nu lase singură CEC-ul în postura de aspirator de bani ai românilor în căutare de randamente mai bune. TBI este o bancă de dimensiuni mici în căutare de resurse de aici şi dobânzile mai mari, iar restul băncilor din top 10 vor aştepta probabil prima criză de lichiditate pentru a reveni la sentimente mai bune faţă de deponenţi.